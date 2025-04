เปิดสถิติสงกรานต์ เซ็นทรัลพลาซ่าทั่วไทย

จารึกสงกรานต์ประวัติศาสตร์สงกรานต์ไทย ยอดผู้ร่วมงานทะลุ 10 ล้านคนทั่วประเทศ การันตี เบอร์ 1 ตลอดกาล สงกรานต์เซ็นทรัล! ตัวจริง Culturetainment Festive Landmark ทุกภูมิภาคตอกย้ำความเป็นที่สุดตลอดกาล! ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์สงกรานต์มหาบันเทิงสุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับแคมเปญ "Thailand's Songkran Festival 2025" และ "centralwOrld Songkran Fest 2025" ต่อเนื่องถึงเทศกาลวันไหล ที่เนรมิตศูนย์การค้าทั่วประเทศให้กลายเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลก ด้วยการผสานวัฒนธรรมเข้ากับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างลงตัว กับทัพศิลปินกว่า 300 ชีวิต รวมทุกสไตล์ดนตรีในงานเดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศสร้างปรากฏการณ์ทุบทุกสถิติเป็นประวัติการณ์• Talk of the world ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทะลุเกิน 10 ล้านคน ร่วมฉลองสงกรานต์อย่างคึกคักทั่วไทย• บันทึกสถิติใหม่ สร้างปรากฏการณ์อันดับ 1 บนโลกออนไลน์ ยกระดับ Social media วงการรีเทลไทย ด้วยยอด ENGAGEMENT 30 ล้านครั้ง และกว่า 4 ล้านโพสต์ จากทุกแพลตฟอร์มใน TikTok, Facebook, Instagram, YouTube และ X (Twitter) โดยติดเทรนด์ X ทั้งในไทยและทั่วโลก ตอกย้ำ ที่สะท้อนพลังเทศกาลไทยได้อย่างแท้จริง• หนึ่งเดียว นางสงกรานต์จักรวาล 2 ปีซ้อน "วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก" Miss Universe 2024 ร่วมด้วยควีนจาก 4 ทวีป ในลุค "นางทุงษะเทวี" เป็นทูตวัฒนธรรมถ่ายทอดความงามสงกรานต์ไทยในฐานะ Global Cultural Ambassadors สู่สายตาทั่วโลก• The New Era of Songkran starts here "นางสงกรานต์ Gen Z" คู่ฮอตแห่งยุค ฟรีน–เบ็คกี้ต่อด้วยโชว์สุดพิเศษจาก "บิวกิ้น" ที่ขึ้นเวทีสร้างโมเมนต์สุดประทับใจ และครั้งแรกกับงานสงกรานต์ ROV สร้างประสบการณ์สงกรานต์แบบใหม่ที่ทั้งสนุก มันส์ และเข้าถึงทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง กับการพบกันครั้งแรกระหว่างศิลปินชั้นนำวงการเพลงและเกมเมอร์ระดับท็อปของวงการที่เซ็นทรัลเวิลด์ปิดท้ายด้วย “วันไหลทั่วไทย” พร้อมกัน 8 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก, หาดใหญ่, พัทยาบีช, พัทยา มารีน่า เอาต์เล็ต และนครปฐม ไฮไลต์! สงกรานต์วันไหลสุดยิ่งใหญ่ที่เซ็นทรัล พัทยา! เมื่อ “วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก” Miss Universe 2024 นำทีมควีนจาก 4 ทวีป ปรากฏโฉมในลุค “นางสงกรานต์จักรวาล” อีกครั้ง ย้ำ Global Cultural Ambassadors ที่ยกเสน่ห์วัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวโลก ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสุดคึกคักภาพบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ที่สะท้อนความเป็นสงกรานต์ไทย ได้รับการเผยแพร่โดยสื่อชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมการแปลออกไปหลากหลายภาษา อาทิ อังกฤษ จีน เกาหลี มาเลเซีย ช่วยผลักดันวัฒนธรรม ดนตรี และไลฟ์สไตล์ไทยให้กลายเป็น Soft Power บนเวทีระดับโลก ปีหน้าห้ามพลาด! เตรียมพบกับเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ทั่วศูนย์การค้าเซ็นทรัล พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกระดับโลก สมศักดิ์ศรี No.1 Culturetainment festive landmark ทุกเทศกาล!