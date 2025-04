“พิชัย” เปิดเวที Agri Plus Award 2025 ชิงถ้วยพระราชทาน ปั้นเกษตรกรนวัตกรรมรุ่นใหม่ ต่อยอดไอเดียโกอินเตอร์ รับสมัครถึง 6 พ.ค.นี้

”พิชัย“ เปิดตัวโครงการ “Agri Plus Award 2025” การประกวดผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยระดับประเทศอย่างเป็นทางการ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “Growth in Agri-innovation นวัตกรรมเกษตรก้าวไกล ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวหน้า” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่เป้าหมาย 3 ภูมิภาค ได้แก่ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่นนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประกวด Agri Plus Award 2025 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 สานต่อความสำเร็จจากปี 2019, 2022 และ 2024 มุ่งผลักดันการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้น “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” การจัดประกวดในครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการนำความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศการประกวดเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ที่มีแนวคิดพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า ขยายช่องทางการจำหน่าย และจุดประกายให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หันมาใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางการตลาดสูงขึ้นอย่างยั่งยืนโดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.Food Innovation – กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร, 2.Lifestyle Innovation – กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร และ 3.Rising Star – กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ จะพิจารณาทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ใช้สอย ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมถึงมิติอื่น ๆ เช่น การตลาด การส่งออก การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และในปีนี้ยังได้เพิ่มเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม“ประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและความโดดเด่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประเทศ ซึ่งนอกจากการประกวด Agri Plus Award แล้ว กระทรวงพาณิชย์ได้สานต่อโครงการต่าง ๆ เช่น Thailand Next Level และ Thailand Brand เพื่อช่วยผู้ประกอบการขยายตลาดต่างประเทศ พร้อมเตรียมความร่วมมือกับกระทรวง อว. ในการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในยุคที่มีการแข่งขันเปลี่ยนแปลง ทั้งจากนโยบายทรัมป์ แข่งขันที่สูงและต้นทุนแรงงานของเพื่อนบ้านต่ำลง เราต้องฉีกตัวเองจากการขายสินค้าแบบเดิม ๆ และหันมาเน้นนวัตกรรม เอกลักษณ์ และคุณภาพ จึงจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน”นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดยังมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เข้าร่วม เช่น การจัด Boot Camp เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมโอกาสสำคัญที่ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับ ได้แก่ ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยเฉพาะผู้ชนะในประเภท Food Innovation จะได้รับสิทธิในการออกบูธแสดงสินค้าในงาน Thaifex-Anuga Asia 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ขณะเดียวกัน ผู้เข้ารอบในประเภทอื่น ๆ ยังมีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กรมการค้าต่างประเทศวางแผนเข้าร่วมทั้งในปีนี้และในอนาคตเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง กรมฯ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับสมัครและประชาสัมพันธ์ Agri Plus Award 2025 ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.dft.go.th หรือ Facebook: กรมการค้าต่างประเทศ / Institute for Agricultural Product Innovation หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2547-4744