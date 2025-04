เซเว่น อีเลฟเว่น ชวนคนไทยร่วมวัน Earth Day 2025 ธีม “พลังของเรา โลกของเรา” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

22 เมษายน 2568 เนื่องใน “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day 2025) เซเว่น อีเลฟเว่น-ซีพี ออลล์เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวนโยบายความยั่งยืน “2 ลด” ได้แก่ “ลดการใช้พลาสติก” และ “ลดการใช้พลังงาน” ในกรอบ7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง อย่างเข้มข้นและเป็นไปตามปณิธาน “Giving&Sharing” สอดรับกับธีมวันคุ้มครองโลก “พลังของเรา โลกของเรา” เชิญชวนคนไทยร่วมกันลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและลดการใช้พลังงาน พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก All Member ที่นำแก้วส่วนตัวมา รับทันที 1,000 แต้ม 1 คน 1 สิทธิ์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักษ์โลกอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program (UNEP) เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยในปี 2025 นี้ธีมของวันคุ้มครองโลกคือ “พลังของเรา โลกของเรา” เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนทั่วโลกร่วมมือกันใช้พลังงานหมุนเวียน และเพิ่มการผลิตไฟฟ้าสะอาดทั่วโลกเป็นสามเท่าภายในปี 2030เซเว่น อีเลฟเว่น ขอนำเสนอ 5 แนวทางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในชีวิตประจำวัน ใครๆ ก็ทำได้ในทุกวัน เพื่อโลกที่น่าอยู่ ในวัน Earth Day 20251. ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเติมพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้การปลูกต้นไม้เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ อีกทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผืนดิน ลดอุณหภูมิและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ต่างๆ2. ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวการพกกระเป๋าหรือถุงผ้า กระติกน้ำ และภาชนะส่วนตัว เป็นวิธีที่ช่วยลดขยะพลาสติกที่มักจะกลายเป็นมลพิษทางทะเลและใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปี3. ร่วมกิจกรรมคัดแยกและเก็บขยะในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะการทำความสะอาดชายหาด สวนสาธารณะ หรือพื้นที่ใกล้บ้าน ช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะ และยังทำให้สถานที่เหล่านั้นน่าอยู่ สวยงามมากขึ้นอีกด้วย4. ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน หรือพิจารณาติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน5. เปลี่ยนวิถีการเดินทางเลือกใช้ขนส่งสาธารณะ เดิน หรือปั่นจักรยาน แทนการขับรถคนเดียว เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมสุขภาพในเวลาเดียวกันในการร่วมรณรงค์ในวัน Earth Day นับเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงพลังและสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงอยากเชิญชวนทุกคนร่วมกัน ลด และเลิกการใช้แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-used plastic) เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้ว หลอดพลาสติก ช้อน ส้อมพลาสติกเพื่อลดจำนวนขยะพลาสติก สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและลดปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นพิเศษสุดเนื่องในวัน Earth Day 2025 หรือวันที่ 22 เมษายน 2568 นี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก All member ที่นำแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง สามารถซื้อเครื่องดื่ม ALL café ร้อน/ปั่น/เย็น ทุกขนาด รับคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ และสมาชิก ALL member ที่นำถุงผ้า 7-Eleven ที่ร่วมรายการ นำกลับมาใช้โดยสแกน Barcode ด้านในถุงผ้ารับ 100 คะแนนปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นวิกฤตระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติกในทะเล มลภาวะทางอากาศ หรือการตัดไม้ทำลายป่า และแม้ว่าเราจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ บนโลกใบใหญ่ใบนี้ แต่ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการลงมือทำในชีวิตประจำวัน หรือร่วมกิจกรรมรณรงค์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม วัน Earth Day 2025 “พลังของเรา โลกของเรา” คือโอกาสสำคัญที่เราทุกคนจะได้แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำในชีวิตประจำวัน หรือร่วมกิจกรรมในชุมชน ทุกการกระทำล้วนมีความหมาย และเมื่อผู้คนทั่วโลกลงมือพร้อมกัน ผลกระทบก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นทวีคูณทั้งนี้ ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่นเชื่อมั่นว่าทุกการกระทำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในวันนี้ คือการส่งมอบโลกที่ดีขึ้นให้คนรุ่นต่อไป เราจึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง