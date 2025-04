“โมชิ” ฝ่าปัจจัยลบQ1 ศก.ชะลอตัว ออกสินค้า3พันSKU-โหมกลุ่มไลเซนส์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น’ หรือ MOSHI เดินเกมรุกตลาดค้าปลีกในไตรมาส 1/68 อย่างต่อเนื่อง แม้ภาพรวมเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มชะลอตัว เดินหน้าออกสินค้าใหม่กว่า 1,000 รายการต่อเดือน ผลักดันทั้งกลุ่มสินค้า License และสินค้าทั่วไป จัดเต็มสินค้าคอลเลกชันใหม่ พร้อมขยายสาขาใหม่แล้ว 8 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ชี้กระแสตอบรับดี ดัน SSSG ในไตรมาส 1/68 อยู่ในระดับ high single digit ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ได้อย่างชัดเจนนายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ MOSHI ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังมีแนวโน้มชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังคงมองเห็นศักยภาพในการจับจ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อที่แข็งแกร่งในสาขาท่องเที่ยวทั้งนี้ แม้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะมีการชะลอตัวเล็กน้อย จากผลกระทบของเทศกาลเดือนรอมฎอนที่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลาง (Middle east) ลดลงอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของยอดขายในทุกภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงการออกสินค้าใหม่กว่า 1,000 รายการต่อเดือน โดยผลักดันทั้งกลุ่มสินค้า License และสินค้าทั่วไปโดยไตรมาสแรกของปี บริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้าคอลเลกชันใหม่ อาทิ Moshi Moshi x Moodeng, Moshi Moshi x Monsty Planet, กลุ่มสินค้า License เช่น Disney: Toy Story, Chip ‘n’ Dale และ We Bare Bears ส่งผลทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) ในไตรมาส 1/2568 อยู่ในระดับ high single digitขณะเดียวกัน ในปีนี้บริษัทฯ ได้เดินหน้าเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องไปแล้วจำนวน 8 สาขา ในทำเลที่มีศักยภาพ ได้แก่ Robinson จ.ร้อยเอ็ด, Lotus จ.ราชบุรี, Big C บางปะกอก, The Fourth สาย 4, UD Town จ.อุดรธานี และ Big C จ.เพชรบุรี รวมถึงมีการเปิดสาขา Standalone ในรูปแบบ Big Size ณ ตลาดโอชอ วัดเทียนดัด จ.นครปฐม และสาขาวังสะพุง จ. เลย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า และสามารถสร้างยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายทุกสาขาที่เปิดใหม่ ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาค้าปลีกและค้าส่งที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 172 สาขา ครอบคลุม 63 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น ร้านค้าปลีกแบรนด์ Moshi Moshi จำนวน 165 สาขา โดยเป็นรูปแบบ Standalone จำนวน 7 สาขา, ร้านค้าส่งแบรนด์ Moshi Moshi จำนวน 2 สาขา, ร้าน Garlic 3 สาขา, ร้านค้าส่ง Giant 1 สาขา และร้านค้าส่ง The OK Station 1 สาขาอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งสาขาเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญต่างๆ อาทิ ความหนาแน่นของประชากร กลุ่มเป้าหมาย กำลังซื้อ ใกล้แหล่งชุมชน ปริมาณการสัญจรของลูกค้า (Traffic) และสภาพการแข่งขันในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้การขยายสาขา40 แห่งในปี 2568 เป็นไปเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ได้คัดเลือกพื้นที่สำหรับเปิดสาขาใหม่แล้วกว่า 20-30 สาขา โดยจะเน้นการเปิดทั้งในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น รวมถึงสาขาที่แบบ Standalone นอกศูนย์การค้า ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเสริมความแข็งแกร่ง และตอกย้ำความเป็นผู้นำ