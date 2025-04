ปรากฏการณ์ใหม่! “บางกอกแอร์เวย์ส x พูม่า”ผลิตรองเท้าผ้าใบให้”พนักงานต้อนรับ”ใส่ในการปฏิบัติงาน

ครั้งแรกของสายการบินสัญชาติไทย “บางกอกแอร์เวย์ส x พูม่า”ประกาศความร่วมมือผลิตรองเท้าผ้าใบคอลเลกชันพิเศษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นักบิน และพนักงานบริการภาคพื้นดินใส่ในการปฏิบัติงาน คาดเริ่ม ช่วงไตรมาส 3 ปีนี้วันที่ 21 เมษายน 2568 นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นางสาวพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ ในการผลิตรองเท้าผ้าใบสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า (Frontline) คอลเลกชันพิเศษ “Bangkok Airways X PUMA” ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Be the first move for better together" โดยให้ความสำคัญเรื่องความคล่องตัว และความสะดวกสบายของพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร นำไปสู่การยกระดับการให้บริการผู้โดยสารอย่างยั่งยืน พร้อมชูภาพลักษณ์ความเป็นบูทีคแอร์ไลน์ ผสานความทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกเจเนอเรชัน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ PUMAทั้งนี้ บางกอกแอร์เวย์สเป็นสายการบินแรกในประเทศไทย ที่ประกาศให้พนักงานบริการส่วนหน้า (Frontline) ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นักบิน และพนักงานบริการภาคพื้นดิน สามารถสวมใส่รองเท้าผ้าใบในการปฏิบัติงานได้ คาดว่าจะเริ่มในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า การประกาศความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่กับ PUMA สปอร์ตแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการ ด้วยความเชี่ยวชาญผสานแนวคิดและวิสัยทัศน์ของทั้งสองแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง กับเอกลักษณ์ด้านการบริการแบบฟูลเซอร์วิสที่โดดเด่นของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และแบรนด์ PUMA ที่มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกมาอย่างยาวนาน เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการบริการ และครองใจผู้ใช้บริการสายการบินฯ ในทุกเจเนอเรชันนางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า เพื่อสร้างพลังและแรงบันดาลใจ บางกอกแอร์เวย์สจึงเปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้วยนโยบายให้พนักงานบริการส่วนหน้า (Frontline) สามารถสวมใส่รองเท้าผ้าใบคอลเลกชันพิเศษขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้คล่องตัวขึ้น พร้อมกับการชูภาพลักษณ์ความสดใส กระตือรือร้น ในแบบฉบับเอเชียบูทีคแอร์ไลน์ โดยบางกอกแอร์เวย์ส เป็นสายการบินสัญชาติไทยสายแรก ที่สร้างมิติใหม่นี้เพื่อยกระดับการบริการ และสร้างความโดดเด่นด้านภาพลักษณ์ ที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งด้านนางสาวพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ PUMA ได้จับมือร่วมกับสายการบินในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายแบรนด์ PUMA ให้กว้างขึ้น ไม่เพียงจำกัดแค่เพียงวงการกีฬา แต่ยังครอบคลุมไปถึงการเดินทาง, ท่องเที่ยว และการทำงาน“PUMA มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ความสะดวกสบาย และดีไซน์ทันสมัย เช่นเดียวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่ให้ความสำคัญกับบริการระดับพรีเมียม เรามีความภูมิใจที่รองเท้าของ PUMA จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฎิวัติการให้บริการของพนักงานบริการส่วนหน้า (Frontline) ทั้งทีมภาคพื้นดิน ทีมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนักบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่ต้องการรองเท้าที่ให้ทั้งความสบาย ความยืดหยุ่นในการทำงาน และรองรับการให้บริการที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์ PUMA ให้ความสำคัญเสมอมา เรามั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการให้บริการกับพนักงานของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของทั้งแบรนด์ PUMA และ บางกอกแอร์เวย์ส”