อเมริกันสแตนดาร์ด ประกาศความสำเร็จต้นปี 2568 คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติ Product Innovation Awards 2025 และ 2025 Thailand’s Most Admired Brand ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน

อเมริกันสแตนดาร์ด หนึ่งในพาวเวอร์แบรนด์ภายใต้ ลิกซิล กรุ๊ป นำโดย วิวัฒน์ สุรพัฒนานนท์ ลีดเดอร์ ลิกซิล ประเทศไทย, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ เป็นตัวแทนรับมอบ 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีธุรกิจที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ได้แก่ รางวัล Product Innovation Awards 2025 สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มเครื่องใช้ในบ้าน วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปีนี้ทางแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดส่งสุขภัณฑ์เข้าร่วมประกวดเป็นปีแรกและได้รับรางวัล และอีกรางวัลที่แบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 คือ รางวัล 2025 Thailand’s Most Admired Brand หมวดวัสดุก่อสร้าง กลุ่มเครื่องสุขภัณฑ์ โดยทั้ง 2 รางวัลจัดขึ้นที่โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ และ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ตามลำดับ เมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับรางวัล Product Innovation Awards 2025 “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2568” ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 6 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างโดดเด่น ครอบคลุม 6 ประเภทสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล ทั้งนี้ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite จากแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ด “สัมผัสความรื่นรมย์กับสุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite จากแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ด เพื่อให้กิจวัตรเร่งรีบของคุณในตอนเช้า และช่วงเวลาผ่อนคลายของคุณในช่วงเย็น ได้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจะหลงรัก!” คว้ารางวัลดังกล่าวมาครองได้สำเร็จในปีแรกที่ส่งเข้าประกวดและอเมริกันสแตนดาร์ดยังได้รับรางวัล 2025 Thailand’s Most Admired Brand หมวดวัสดุก่อสร้าง กลุ่มเครื่องสุขภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศ จัดขึ้นโดยนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมกับคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, เคเคยู เอนเตอร์ไพรส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ครอบคลุม 12 หมวดสินค้า 95 ผลิตภัณฑ์ โดยโครงการนี้เป็นการสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในประเทศไทยรายแรกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปีอเมริกันสแตนดาร์ดนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์ โดยผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและแตกต่างด้วยการออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมายผสานเข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน นวัตกรรมเหล่านี้รวมถึง HygieneClean System นวัตกรรมแห่งความสะอาดอันเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากอเมริกันสแตนดาร์ดที่ส่งมอบความสะอาดเหนือระดับและความปลอดภัย เปลี่ยนห้องน้ำให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความผ่อนคลายส่วนตัวสำหรับทุกคน นอกจากนี้ แบรนด์ยังเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้ามุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 อีกด้วย