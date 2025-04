ปตท.สผ.ถือหุ้นโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มเป็น90%

ปตท.สผ.ซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 27.18 ในบริษัท APICO LLC จากบริษัท Jadestone Energy Pte. Ltd. ด้วยมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ปตท.สผ.เข้าถือหุ้นในโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มเป็นร้อยละ 90 จากเดิมถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.487นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธรณีศาสตร์และการสำรวจ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าเมื่อวันที่16 เมษายน 2568 บริษัท PTTEP HK Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 27.18 ในบริษัท APICO LLC จากบริษัท Jadestone Energy Pte. Ltd. ผ่านการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Jadestone Energy (Thailand) Pte. Ltd. บริษัท Jadestone Energy (PHT GP) Limited และบริษัท PHT Partners LP ด้วยมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมูลค่าดังกล่าวจะมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนและรายการอื่น ๆ ตามสัญญาฯและอาจมีการรับรู้มูลค่าซื้อเพิ่มเติมจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หากบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯทั้งนี้บริษัท APICO LLC ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ในโครงการสินภูฮ่อม (แปลง EU1และ E5N) และถือสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมร้อยละ 100 ในแปลง L27/43 ผ่านบริษัท APICO Khorat(Holdings) LLC และบริษัท APICO (Khorat) Limited การเข้าซื้อสัดส่วนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ในวันที่ 16 เมษายน 2568 และส่งผลให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ80.487เป็นร้อยละ 90โครงการสินภูฮ่อมเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบก ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในปี 2567โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 105 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (17,226 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และคอนเดนเสท 222 บาร์เรลต่อวัน การเข้าลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของ ปตท.สผ. ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเติบโตของบริษัทต่อไป