ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ฟอรัมแห่งปี EARTH JUMP โดย Kbank ผนึกกำลังผู้นำระดับโลก-ไทย ฝ่าวิกฤต

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วฟอรัมแห่งปีจากต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิดผนึกกำลังผู้นำระดับโลกและระดับประเทศร่วมกันพาธุรกิจฝ่าวิกฤต สร้างแต้มต่อในเกมแห่งอนาคตหลังจากงานปีที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ในปีนี้จึงกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิม จัดเต็มสาระความรู้และการนำเสนอนวัตกรรมตลอด 2 วัน กับผู้นำระดับโลกและระดับประเทศกว่า 40 ท่าน บน 2 เวที คือ เวทีเปิดวิสัยทัศน์จากธนาคารกสิกรไทย และเวทีถอดบทเรียนธุรกิจและนวัตกรรมจาก ThaiCBN (Thailand Climate Business Network) นอกจากนี้ยังมี 2 เวิร์กช้อปให้ผู้ร่วมงานไปลองปฏิบัติเพื่อให้เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำได้จริง และมีโซนนิทรรศการ Climate Solutions จากองค์กรชั้นนำ ทำให้งาน EARTH JUMP 2025 ในปีนี้เป็นงานที่พลาดไม่ได้ที่ Zipevent คลิก! https://earthjump.co/426OEPS สมัครก่อน ได้สิทธิ์จอง Workshops ก่อนใคร (ด่วน! จำนวนจำกัด) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com/k_earthjump2025 ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับ ThaiCBN จัดงาน EARTH JUMP 2025 ภายใต้แนวคิด TRANSITION THRU TURBULENCE เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยผนึกกำลังพันธมิตรมากมายร่วมกันฝ่าวิกฤตโลกร้อน พลิกเกมสู่อนาคต สำหรับงานในปีนี้จัดเป็นเวลา 2 วัน เต็มอิ่มกับ 2 เวที จากกว่า 40 Speakers ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกและระดับประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้เวทีจากธนาคารกสิกรไทย ในวันที่เป็นเวทีเปิดวิสัยทัศน์ เจาะลึกอินไซต์ผู้นำ พร้อมแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ จากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, TCP Group, SCGP, State of Green, TDRI และอีกมากมายเวทีจาก ThaiCBN ในวันที่เป็นเวทีถอดบทเรียนธุรกิจ พร้อมโชว์เคสนวัตกรรมสุดล้ำจากองค์กรชั้นนำ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสสว., depa, NIA, สอวช., B.GRIMM, KBTG, Beacon Venture Capital, โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ, บจก. เอชแอลเอ็ม คอร์ปอเรท เป็นต้น และยังมีคลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำอีกด้วยและกิจกรรมโดย Exhibition Zone เป็นการรวม Climate Solutions จากองค์กรชั้นนำและสตาร์ทอัพ ซึ่งบูทจัดแสดงนิทรรศการผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลที่ได้รับการสนับสนุนจาก SCGP นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshops ที่จะช่วยให้ความรู้และความเข้าใจผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อธุรกิจและชีวิตประจำวัน ได้แก่ 1) เรียนรู้การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่นำไปปรับใช้ได้จริง โดย KCLIMATE1.5 และ 2) เกม The Biodiversity Collage เพื่อเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง