เริ่มแล้ว EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN Thailand Pavilion ขึ้นแท่นไฮไลท์

อลังการสมการรอคอยสมกับเป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลก สำหรับงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวน 158 ประเทศสำหรับอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ตั้งอยู่ในพื้นที่ A13 โซน Connecting Lives เป็นหนึ่งในอาคาร Self-Build Pavilion มีการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเอง โดยนำศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยโบราณผสานเข้ากับวิธีก่อสร้างสมัยใหม่ที่งามสง่า โดดเด่นด้วยการออกแบบหลังคาที่เป็นลักษณะ “ทรงจอมแห” ให้เป็นทรงครึ่งจั่วประกอบกับการใช้ผนังกระจกขนาดใหญ่ขนาบข้างอาคารยาวตลอดแนวเป็นการสร้างเทคนิคภาพสะท้อน ทำให้เห็นความเป็นสถาปัตยกรรมของไทย อันสมบูรณ์และงดงามแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาถือเป็น 1 ในพาวิลเลี่ยนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าชมส่วนมากให้ความสนใจกับการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารทั้ง 3 ห้องที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและนวัตกรรมด้านการแพทย์ของไทย ประกอบด้วยห้อง THAI WISDOM ประกอบไปด้วยโซน 1 หมุดหมายสุขภาพโลก: จุดถ่ายภาพเพื่อแชร์ “ดินแดนแห่งความกินดียู่ดี” ให้ทั่วโลกได้รู้จัก โดยสแกน QR Code จากบอร์ดนิทรรศการเพื่อเล่น AR ทำการปักหมุดเฉลว ณ อาคารนิทรรศการไทย ให้ทั่วโลกได้รู้จักประตูบานแรกที่เปิดให้ก้าวเข้ามาสัมผัสดินแดนแห่งความกินดี อยู่ดีสไตล์ไทยๆโซน 10 มนต์เสน่ห์ของประเทศไทย: เข้าถึงภูมิวิถีแบบไทย ๆ ผ่านวิถีการอยู่กับธรรมชาติ การกินตามฤดูกาล รวมไปถึงแง่งามของวัฒนธรรมประเพณี และยิ้มสยามเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับและคุ้นเคย โดยถ่ายทอดผ่านแอนิเมชันเเละสื่อ Interactive พร้อมเดินทางตามหาเคล็ดลับอายุวัฒนะในประเทศไทย ดินแดนแห่งความมั่งคั่งด้านสุขภาพ ผ่านการจัดแสดงแบบ Immersive Experience ภายในโรงภาพยนตร์ Wisdom of life Immersive Theater มหรสพรูปแบบใหม่ที่ถ่ายทอดความงดงามของภูมิวิถี, ธรรมชาติ, ความเป็นเลิศด้านการแพทย์, การบริการเเละรอยยิ้มของผู้คน ด้วยจอฉายภาพขนาดยักษ์ สูงกว่า 5 เมตร พร้อมระบบแสงสีเสียงสุดล้ำแบบจัดเต็ม มอบประสบการณ์ที่สมจริง เกินจินตนาการ ที่ช่วยสร้างภูมิทางกาย และภูมิทางใจให้แข็งแกร่ง ซึ่งทั้งหมดนี้คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณในแบบเฉพาะ ของคนไทย เป็นอีกหนึ่งโซนที่ผู้ชมต่างพากันให้ความสนใจต่อแถวเพื่อเข้าชมห้อง THAI MEDICAL AND WELLNESS HUB ประกอบไปด้วยโซน 100 ศักยภาพสาธารณสุขไทย: นำเสนอผ่าน Projection Mapping พร้อมวัตถุจัดแสดงรอบห้องกว่า 100 สิ่ง ที่สื่อถึงระบบสาธารณสุขที่ดี โครงการที่ดี ความร่วมมือที่ดี ภายใต้นโยบาย Thailand Medical hubอาทิ โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติ, งานวิจัยที่โดดเด่น, นวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยที่โดดเด่น อาทิ นวัตกรรม AI คัดกรองเบาหวานที่ตา ฟองน้ำห้ามเลือด จากแป้งข้าวเจ้า ผลิตผลจากเกษตรกรรมไทย กระดูกทดแทนจากเทคโนโลยี 3 มิติ หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยดูแลผู้สูงวัย ฯลฯโซน 1,000 สถานบริการทางการแพทย์: นำเสนอศักยภาพทางการแพทย์และการบริการ ของไทยที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ผ่านทัชสกรีนที่สามารถเข้าถึงการรักษา 15 กลุ่มโรคที่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นิยมมารักษาที่ไทย ผ่านโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำเสนอสปา เวลเนส รวมทั้งบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน Thai World Class Spa และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยภายในส่วนจัดแสดงนี้ผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ผ่อนคลายผ่านห้องจัดแสดง RHYTHM OF THAI NATURE THERAPY นำเสนอสุขภาพดีแบบไทย ผ่านธาตุทั้ง 4 ตามหลักเเพทย์เเผนไทยที่สื่อถึงการป้องกัน เสริมสุขภาพ เเละการรักษาสมดุลทั้งทางร่างกายเเละจิตใจ ผ่านเสียงเเละทัศนียภาพธรรมชาติจากดินเเดนไทย ด้วยภาพ Visual ธรรมชาติผสมผสานเสียงบรรยากาศทั้ง 3 ฤดูกาลของประเทศไทย เพื่อพาผู้เข้าชมมาผ่อนคลายผ่านประสาทสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น, การได้กลิ่น, การได้ยิน และการสัมผัส เสมือนยกเมืองไทยมาไว้ในงาน ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกจากนี้ รอบห้องจัดแสดงยังนำเสนอศักยภาพทางการแพทย์ของไทยผ่านการจัดอันดับที่ทั่วโลกยอมรับ เช่น ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือสถานการณ์ โควิด-19 ได้ดีที่สุด ประเทศที่มีกิจกรรมเชิงสุขภาพและสถานบริการเพื่อสุขภาพดีติดอันดับโลก ฯลฯ เสมือนข้อพิสูจน์ว่าประเทศไทยเป็นหมุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริงโซน 10,000 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ: เรียนรู้เรื่องราววัตถุดิบและอาหารไทย ผ่านโซนจัดแสดงต่าง ๆ ได้แก่ “เกมรังสรรค์เมนูสุขภาพสไตล์คุณ” ที่สามารถเลือกรังสรรค์เมนูไทย เช่น แกงเขียวหวาน ผัดกะเพรา ต้มยำ ฯลฯ ในสไตล์ของตัวเองได้ผ่าน Art Wall Installation โดยมีหลากหลายวัตถุดิบไทยให้เลือกรังสรรค์ เช่น พริก หอมแดง กระเทียม ข้าวโพดอ่อน มะเขือม่วง ฯลฯ สอดคล้องไปกับแนวทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ส่งเสริมให้ทั่วโลกบริโภคผักและผลไม้ให้หลากหลาย ครบ 5 สี รับชม “อาหารไทยติดอันดับโลก” ซึ่งผู้ชมสามารถเลือกดูเมนูอาหารติดอันดับผ่าน Interactive Table เช่น ผัดกะเพรา ผัดไทย มัสมั่น ฯลฯ ทั้งยังต่อยอดเป็นเมนูฟิวชั่นต่าง ๆ เช่น พิซซ่ากะเพราไข่ดาว เกี๊ยวซ่าผัดไทย สเต็กซอสมัสมั่น ฯลฯ พร้อมรู้จักกับ “สำรับอาหารไทย 4 ภาค” ที่จำลองเมนูสุขภาพของแต่ละภูมิภาคซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบไทย เช่น น้ำพริกปลาทู (ภาคกลาง) ขนมจีนน้ำเงี้ยว (ภาคเหนือ) แกงอ่อมปลาดุก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แกงขมิ้นไตปลา (ภาคใต้) และ“Display อาหารแห่งอนาคต” ที่จัดแสดงนวัตกรรมอาหาร ที่พัฒนาเพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ใหม่ในอนาคต ซึ่งผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากสนุกสนานไปกับการรังสรรค์เมนูไทยตามสไตล์ของตัวเอง ถึงขนาดต้องถ่ายคลิปวีดีโอเก็บไว้เพื่อนำไปลองทำเป็นสูตรอาหารของตนเองห้อง THAI LIVING LAB ประกอบไปด้วยโซน 100,000 ผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกัน: พบกับ Open kitchen Experience โชว์ทำอาหารที่คัดสรรอาหารไทยยอดนิยม อาทิ ส้มตำไทย, ต้มยำกุ้ง, ข้าวเหนียวไก่ย่าง, แกงเขียวหวานไก่, แกงมัสมั่นไก่, ผัดไทยกุ้งสด, ข้าวมันไก่, ข้าวซอยไก่, ต้มข่าไก่, ข้าวกระเพราไก่, แกงแพนงหมู และ ข้าวผัดกุ้ง มาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดการจัดงาน และแน่นอนว่าในโซนนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจนต้องเข้าคิวเพื่อรอชมโชว์และทานอาหารไทย ในส่วนพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยได้คัดสรรสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย รวมถึงโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ทั้งยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปทำถุงหอม ที่สามารถรังสรรค์กลิ่นจากสมุนไพรไทย มาทำเป็นถุงหอมในแบบฉบับของตนเอง เมื่อทำเสร็จสามารถนำกลับไปใช้ หรือเป็นของฝากได้ นับเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมเวิร์คช็อปจะหมุนเวียนมาให้ผู้เข้าชมงานได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น แต่งกายชุดไทย, สาธิตการทำอาหารไทย, ธรรมชาติไทยบำบัด และนวดไทยปิดท้ายด้วยโซน 1,000,000 รอยยิ้มแห่งความประทับใจ: พื้นที่รวบรวมล้านความรู้สึกประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับคนทั่วโลก พร้อมลุ้นรับส่วนลดที่พัก สปา&เวลเนส เเละห้องอาหาร ให้ไปสัมผัสวิถีไทยครบทุก 5 สัมผัสนอกเหนือจากนั้น 