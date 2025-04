สยามพารากอน มันส์ต่อเนื่อง สาดความสนุกถึง 16 เมษายน 2568 นี้ ในงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom”

สยามพารากอน ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์ต่อเนื่อง ผนึกกำลังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, อิงกุ และ จู๊กซ์ จัดงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เม.ย. 2568 ตื่นตากับสวนดอกไม้เหนือจินตนาการที่มอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกประสาทสัมผัส พบโชว์สุดพิเศษครั้งแรกในไทย เดอะ คัลเลอร์ส การแสดงสตรีท เธียเตอร์ระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์ รอบเวลา 18.00 และ 20.00 น. พร้อมสนุกกับ วอเตอร์ แคนนอน ที่จะมาสาดความชุ่มฉ่ำที่พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.โดยในวันมหาสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย. สยามพารากอน ได้ให้การต้อนรับเหล่าอินฟลูอินเซอร์ชื่อดังจากนานาประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย ไอร์แลนด์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Amazing SANAE THAI MAHA SONGKRAN ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ GoPro ซึ่งเหล่าโซเชียลอินฟลูเซอร์ต่างสนุกสนานกับงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่สยามพารากอนนอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย โดยในวันนี้ (13 เม.ย.) พบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินหนุ่มสุดฮอต PROXIE ส่วนในวันที่ 14 เม.ย. พบกับ NexT1De, วันที่ 15 เม.ย. JAYLER, และวันที่ 16 เม.ย. สนุกสนานไปกับศิลปินวง และ 4EVE หรือหลบร้อนไปชมผลงานศิลปะจากหลากหลายศิลปิน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและดอกไม้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Happiness in full bloom" บริเวณแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 และ นิทรรศการ "สงกรานต์ วอเตอร์ แอนด์ เพทเทิลส์” โดย อินกริด เฮาบริช ศิลปินชาวอาร์เจนตินาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ที่ ลิฟวิ่ง ฮอลล์ ชั้น 3 รวมถึงชมภาพยนตร์สารคดีหาชมยาก6 เรื่อง ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 หรือจะช้อปในช่วงนี้ก็คุ้มมาก เพราะมีโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เม.ย. 2568 ที่สยามพารากอนห้ามพลาดกับปรากฏการณ์ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ในงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เมษายน ศกนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / IG: Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp