ห้างเซ็นทรัล จัดอีเวนต์เด็ดสงกรานด์ ครั้งแรกสาขาบางรักพร้อมสานต่อภูเก็ต

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาสเตอร์การ์ด และพันธมิตรชั้นนำ จัดงาน "Central Songkran Festival" ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เทศกาลมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับการเปิดฉากความสนุกที่สาขาบางรัก กรุงเทพฯ พร้อมสานต่อความมันส์สู่แลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับประเทศที่สาขาป่าตอง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายนนี้ พบโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดเดือนเมษายน ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันที่ร่วมรายการทั่วประเทศ!ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด จัดแคมเปญใหญ่ “Central Songkran Festival with Mastercard” และพันธมิตรธุรกิจชั้นนำอย่าง สิงห์ เลมอน โซดา เอไอเอส และ Grab มอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายต้อนรับครั้งแรกของการจัดมหาสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ ณ ห้างเซ็นทรัลบางรัก และสาดความสุขและความสนุกที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่ห้างเซ็นทรัลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สนับสนุนนโยบายของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025” ตามกลยุทธ์ 5 Grand ในด้าน Grand Festivity ที่มุ่งผลักดันเทศกาลสงกรานต์ไทยให้เป็น Global Festival และกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญและมีเอกลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางห้างเซ็นทรัล มาสเตอร์การ์ด และพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของเรา จึงร่วมมือกันในการจัดงาน “Central Songkran Festival with Mastercard” เพื่อมอบประสบการณ์ความสนุกและความสุขในเทศกาลวันสงกรานต์ ที่จุดหมายหลัก คือ ห้างเซ็นทรัลบางรัก ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อยอดความยิ่งใหญ่ของงานเทศกาลวันสงกรานต์ที่ห้างเซ็นทรัลป่าตองเป็นปีที่สาม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากจะมอบความประทับใจและความทรงจำที่ดีแล้ว เราหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมความมั่นใจในด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรมสงกรานต์ที่จัดขึ้นทั้งที่กรุงเทพมหานคร และภูเก็ตที่ถือเป็นจังหวัดที่สำคัญและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก”โดยกิจกรรม “Central Songkran Festival with Mastercard” สนองแนวคิด “Must Do in Thailand” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แก่:• Must See: ร่วมฉลองปีใหม่ไทย พร้อมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลมหาสงกรานต์ และมนต์เสน่ห์ของ Thai Hospitality ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม• Must Taste: พร้อมเสิร์ฟเมนูซัมเมอร์รับสงกรานต์ ด้วย Premium Thai Street Food และอาหารรสเลิศนานาชาติ ที่ Lofter, Public Market และ Public Lane ห้างเซ็นทรัลชิดลม และพบกับซุ้มอาหารไทยที่งาน “Central Songkran Festival with Mastercard” เซ็นทรัลบางรัก และเซ็นทรัลป่าตอง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก• Must Buy: ช้อปของฝากและของที่ระลึกพิเศษ พร้อมโปรโมชั่น Gift with Purchase และสิทธิพิเศษจาก Mastercard• Must Try: สัมผัสประสบการณ์เล่นน้ำวันสงกรานต์ พร้อมกับความบันเทิงตลอดทั้งวัน และสิทธิพิเศษจากพันธมิตร• Must Seek: ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ พบกับโซนถ่ายรูปที่ระลึก และการสาธิตงานหัตถศิลป์ ในสาขาที่เข้าร่วมสำหรับไฮไลต์กิจกรรมพิเศษในงาน “Central Songkran Festival with Mastercard” จะมีดังนี้:• Central Songkran Festival ณ ห้างเซ็นทรัลบางรัก พบกิจกรรมส่งต่อความสุขตั้งแต่วันที่ 4-15 เม.ย. พบกับกิจกรรมลานเบียร์และดนตรีจากสิงห์ ร้านอาหารสุดคับคั่ง พบกับกิจกรรมสรงน้ำพระ พร้อมกับความบันเทิงจากบูธดีเจที่จะมาเพิ่มความสนุกตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 8-15 เม.ย. พลาดไม่ได้กับกิจกรรมเล่นน้ำด้วยเครื่องฉีดน้ำชุ่มฉ่ำจุใจจาก Mastercard ณ ลานหน้าห้างฯ ในวันที่ 12–13 เม.ย. 2568• Central Patong Songkran Festival 2025 ณ เซ็นทรัลป่าตอง (12–13 เม.ย. 2568) พบกับแลนด์มาร์กวันสงกรานต์ที่ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าตอง พร้อมของรางวัล และมุมถ่ายรูปสุดเก๋พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากห้างเซ็นทรัล และพันธมิตร อาทิ:• รับคูปอง 500 บาท เมื่อช้อปครบ 7,000 บาท ที่ห้างเซ็นทรัล 9 สาขา: ชิดลม, เซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์, บางรัก, เชียงใหม่, พัทยา, ภูเก็ต, ป่าตอง, สมุย และหาดใหญ่• รับคูปอง 300 บาท เมื่อช้อปครบ 4,000 บาท ที่ห้างโรบินสัน 8 สาขา: สุขุมวิท, พระราม 9, เชียงใหม่, แม่สอด, ถลาง, ป่าตอง, ฉลอง และหาดใหญ่• สิทธิพิเศษจาก Mastercard:◦ รับส่วนลดสูงสูดถึง 1,400 บาทเมื่อช้อปเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข◦ Gift with Purchase สุดพิเศษเฉพาะลูกค้า Mastercard รับซองกันน้ำและเซทเล่นน้ำสงกรานต์ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่ห้างเซ็นทรัลบางรัก, ป่าตอง และสาขาที่ร่วมรายการ• AIS นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ซื้อ ซิม AIS LUCKY TOURIST ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต จุดตรวจคนเข้าเมืองหาดใหญ่ หรือจุดให้บริการของ AIS จะได้รับ Central Tourist Welcome Privileges และ Welcome Drink ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม นอกจากนี้ ที่ ห้างเซ็นทรัลบางรัก เซ็นทรัลเชียงใหม่ เซ็นทรัลป่าตอง และเซ็นทรัลหาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถรับสิทธิพิเศษ Central Tourist Welcome Privileges พร้อมของที่ระลึกเป็น กระเป๋า Collectable Bag ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2568• SINGHA LEMON SODA แจกเครื่องดื่มเย็นชื่นใจคลายร้อนแก่ผู้ถือบัตร Central The 1 Tourist Card ที่เซ็นทรัลบางรักและเซ็นทรัลป่าตอง วันที่ 12 – 13 เมษายน 2568• Grab มอบส่วนลดค่าเดินทางไปกลับห้างเซ็นทรัลสูงสุด 100 บาท เพียงใส่โค้ด CDSGRAB และพิเศษกับกิจกรรม "Grab x Glow on the Go” ที่มอบสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้บริการ GrabUnlimited แลกรับส่วนลด 100 บาท สำหรับ ช้อปปิ้งที่ โซน Beauty Galerie ในห้างเซ็นทรัลทุกสาขา พร้อมด้วยบริการ “Touch Up Waterproof!” ให้ได้เติมสวยพร้อมสาดน้ำจากแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำในห้างเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ