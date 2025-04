GO Hotel จับมือ ททท.ระยอง จองห้องพัก ฟรีบุฟเฟต์ทุเรียน

GO Hotel จับมือ ททท.ระยอง ส่งแคมเปญ 'Go Local Eat Local' จองห้องพัก 4 สาขา ฟรีบุฟเฟต์ทุเรียน จองเลย!! วันนี้ถึง 15 พ.ค.นี้ มัดรวมโปร “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” เอาใจสายเที่ยว! ลูกค้าทรู-ดีแทค รับเพิ่มส่วนลด 10% พร้อมสิทธิ์บุฟเฟ่ต์ทุเรียนฟรี พิเศษ! GO Hotel ศรีราชา มอบส่วนลดร้านอาหารและสปาสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่โรงแรมโก โฮเทล (GO Hotel) Budget Hotel ระดับพรีเมียม ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” ในเครือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ในไทยเพื่อความยั่งยืน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนที่แตกต่าง ผนึกกำลัง ททท. สำนักงานระยอง จัดแคมเปญ Go Local Eat Local กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมประสบการณ์ท้องถิ่นด้วยการร่วมสนับสนุนชาวสวนทุเรียน มอบบัตรรับประทานบุฟเฟต์ทุเรียนที่สวนคุณยาย จ.ระยอง มูลค่า 999 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและเข้าพัก GO Hotel ทั้ง 4 สาขา ภาคตะวันออก ได้แก่ บ่อวิน, บ้านฉาง, ชลบุรี และ ศรีราชา พิเศษ สำหรับลูกค้าทรู รับเพิ่มส่วนลดห้องพัก 10% ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2568จตุพร วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงาน Hotel Asset Management and Operations บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าว โก โฮเทล มุ่งสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าและแตกต่าง ด้วยแนวคิด Go Local Eat Local เชื่อมโยงโรงแรมเข้ากับชุมชน ให้นักเดินทางได้สัมผัสวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านการแนะนำร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และคาเฟ่ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมจับมือธุรกิจท้องถิ่นมอบสิทธิพิเศษให้ผู้เข้าพัก ส่งเสริม Local Tourism เชิงคุณภาพผ่านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น แคมเปญนี้ช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสไลฟ์สไตล์ท้องถิ่น ตอบโจทย์เทรนด์ ‘Local Experience’ นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นGO Hotel จับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง มอบบัตรรับประทานบุฟเฟต์ทุเรียนสวนคุณยาย จ.ระยอง ให้กับลูกค้าที่จองผ่านช่องทางที่กำหนด “ทุเรียนสวนคุณยาย” ตั้งอยู่ที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณยาย มาจนถึงรุ่นหลาน คัดเลือกทุเรียนเกรดพรีเมียมด้วยความใส่ใจในคุณภาพ และรสชาติที่ดีที่สุด หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพื้นบ้านพื้นเมือง พันธุ์โบราณ อาทิ ก้านยาว นวลทองจันทร์ นกหยิบ พวงมณี หลงลับแล มูซันคิง หรือจะยอดนิยมอย่าง ก้านยาว และหมอนทอง ก็มีให้เลือกทานมัดรวม 3 โปร “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” เอาใจนักเดินทาง! จองห้องพักวันนี้ รับฟรีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนสวนคุณยาย จ.ระยอง มูลค่า 999 บาท สำหรับผู้ที่เข้าพักระหว่าง 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 68 เมื่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อจองตรงผ่าน https://letzzzgo.co/ ,Facebook Messenger m.me/gohotelthailand หรือ Line OA : @gohotel เว็บไซต์ หรือโทร 02-018-8656 (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อการจอง) พิเศษ! ลูกค้าทรูและดีแทครับส่วนลดค่าห้องพัก 10% ห้องพักเริ่มต้นที่ 999 บาท พร้อมรับฟรีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนสวนคุณยาย จ.ระยอง แสดงหมายเลขโทรศัพท์ทรู หรือ ดีแทค ขณะจองห้องพักเพื่อใช้สิทธิ์ ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2568 (แจ้งล่วงหน้าก่อนไปสวน 3 วัน) นอกจากนี้ โก โฮเทล ศรีราชา มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เมื่อแสดงคีย์การ์ดโรงแรมรับส่วนลดร้านอาหาร Chun Ha Heng, Vanilla Sky, Little Town, Bakkai Seaside Kitchen และร้านสปา Yu Yu Land & Spa, U Aroma Health Club ทันที