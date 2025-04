OR เติมเต็มความสุขช่วงสงกรานต์ ตรึงราคาน้ำมัน6วันช่วงวันที่ 12-17เม.ย.นี้

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความสุขช่วงสงกรานต์ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด รวม 6 วัน ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2568 และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงก็จะปรับราคาน้ำมันลงตาม พร้อมมอบโปรโมชันสุดคุ้มที่ พีทีที สเตชั่น และร้านค้าในเครือ OR สำหรับผู้เดินทางหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง รองรับการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน โดยระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2568 จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 6 วัน ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและอำนวยความสะดวกผู้บริโภค แต่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR ก็จะปรับราคาน้ำมันลง อีกทั้งยังได้สำรองน้ำมันทั้งที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และคลังน้ำมันของ OR ทั่วประเทศให้มีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านค้าต่าง ๆ ในเครือ OR เพื่อเติมเต็มความสุขให้ผู้บริโภคในช่วงสงกรานต์ 2568 ดังนี้สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น มอบโปรโมชันพิเศษ “เบนซินลดสนั่น ” สำหรับสมาชิกบลูพลัส เมื่อเติมน้ำมันเกรดมาตรฐาน XTRA SAVE กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ E20 และ แก๊สโซฮอล์ E85 รับส่วนลดไปเลย 50 สตางค์ต่อลิตร และสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงขั้นสุดแบบเต็มสปีด เลือกเติมน้ำมันเกรดพรีเมียม SUPER POWER แก๊สโซฮอล์ 95 การันตีความแรงระดับโลก ด้วยสารเพิ่มความแรง “Super Booster” รับส่วนลดเพิ่มเป็น 3 บาทต่อลิตร พิเศษ!! เพียงชำระค่าน้ำมันผ่าน xplORe wallet รับแต้มบลูพลัสคูณสองทันที เติมเท่าเดิม แต่ได้แต้มเพิ่มขึ้นแบบจุใจ นอกจากนี้ ยังได้น้ำดื่มขนาด 600 มล. ฟรี!! เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568 ที่ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่น รับฟรี! น้ำดื่ม 600 มล.จำนวน 1 ขวด เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบทุก 500 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 30 เมษายน 2568ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ มอบโปรโมชันพิเศษ ด้วยบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลในราคาเริ่มต้นเพียง 720 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants ฟรีค่าแรงและไส้กรอง รวมทั้ง บริการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน และบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ ฟรี! 35 รายการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2568 ณ ฟิต ออโต้ ทุกสาขาทั่วประเทศก๊าซหุงต้ม ปตท. มอบส่วนลดค่าบริการมัดจำถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ขนาด 15 กิโลกรัม 200 บาท เมื่อใส่โค้ด “NEWTANK15” และรับส่วนลดสินค้า 20 บาท เพียงใส่โค้ดส่วนลด “SUMMER68” เมื่อสั่งก๊าซหุงต้ม ปตท. ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG ขนาดใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2568