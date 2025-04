“พิชัย” เผยความสำเร็จ STYLE Bangkok 2025 สร้างมูลค่าการค้ากว่า 1.4 พันล้านบาท ให้ไทยเป็นศูนย์กลางดีไซน์และไลฟ์สไตล์ระดับโลก

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความสำเร็จของงานว่า STYLE Bangkok 2025 ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก แม้จะมีความท้าทายทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ไทยยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการส่งออกผ่านสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนาสินค้าให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ ๆ และผลิตสินค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกโดยประเทศเข้าชมงานสูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย และสหราชอาณาจักร ผู้แสดงสินค้าหลายรายเปิดเผยว่ามีการเจรจาการค้าที่ประสบความสำเร็จ และสามารถปิดดีลส่งออกได้ภายในงาน ซึ่งงานนี้ เป็นเวทีสำคัญของวงการหัตถอุตสาหกรรมในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น เป็นเวทีส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่บริษัทที่มีแบรนด์อันโดดเด่นในเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ‘YOTHAKA’ ที่ปรากฎในฉากซีรีส์ดัง และจัดแสดงในงาน Maison & Objet ประเทศฝรั่งเศส แบรนด์ ‘KORAKOT’ ซึ่งมีผลงานการตกแต่งภายในกับแบรนด์ใหญ่ระดับโลก รวมถึงแบรนด์ Rati, Qualy, AmoArte และอีกหลากหลายแบรนด์ ที่ใช้เทคนิคจักสานจากวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่น และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อและเทรนด์การค้าโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ STYLE Bangkok ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและส่งออก นักออกแบบและ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้มีโอกาสเจรจาการค้าในระดับสากลอีกด้วย“ผมได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด คัดเลือกผู้ประกอบการท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ ของไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดสากล มาจัดแสดงในงานนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัทและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมงานหลายรายได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะสามารถช่วยเชื่อมโยง ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้สามารถเติบโตในระดับสากลเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายพิชัยกล่าวเสริมโดยในงานนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้นำผู้ประกอบการจากภูมิภาคมาจัดแสดง เกือบ 150 ราย เพื่อเป็นพื้นที่ให้นำสินค้ามาทดสอบตลาด สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างแข็งแรง หลายรายได้รับออร์เดอร์จำนวนมากจากกลุ่มโปรเจ็ค ห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ผู้ซื้อจากต่างประเทศ เช่น บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด ที่ผลิตสินค้าจากหนังวีแกน จากใบสัก ได้รับออร์เดอร์จากผู้ซื้อรัสเซีย และฝรั่งเศส วิสหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ได้ออร์เดอร์จากผู้ซื้อฮ่องกง มีการสั่งซื้อสินค้าทันที ภายในงานถึง 16 ล้านบาทโดยในงาน STYLE Bangkok 2025 นอกจากเป็นการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการแล้ว ยังมีนิทรรศการไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นิทรรศการ ‘DEmark และ G-Mark’ จัดแสดงผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ นิทรรศการ ‘ASEAN Furniture Design Award 2025 จัดแสดงผลงานนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แห่งอาเซียน 2025 ‘Sustainable Gifts and Decorative Exhibition’ นำเสนอผลิตภัณฑ์ของขวัญและของตกแต่งที่สร้างสรรค์จากวัสดุ Zero Waste เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ Qurated Trend Spring/ Summer 2026 จัดแสดงแนวโน้มแฟชั่นของไทยและเทรนด์แฟชั่นสปริง/ซัมเมอร์ 2026 นิทรรศการ ‘Excellent Domestic Sustainable Supply Chain’ นำเสนอการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยร่วมสมัย นิทรรศการ ‘Art Toy Thailand’ นำเสนอผลงานของอาร์ตทอยสุดสร้างสรรค์จาก 30 ศิลปินอาร์ตทอยไทย ‘STYLE Gallery’ จัดแสดงผลงานโดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ‘Designers’ Room / Talent Thai / Creative Studio’ จัดแสดงผลงานนักออกแบบไทยรุ่นใหม่มาแรง นิทรรศ ‘The Niche Showcase’ นำเสนอสินค้าเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ เช่น สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง สินค้าแม่และเด็ก สินค้ากลุ่ม Glamping และสินค้าผู้สูงอายุ 60+ ด้วยนอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ยังเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าไทยสู่สายตาชาวโลก โดยที่ผ่านมาได้จัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ อาทิ งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 70 และ 71 และงาน THAIFEX-HOREC Asia 2025 ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 10,000 ล้านบาทและงาน STYLE Bangkok 2025 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นระดับนานาชาติ (ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2568) และงาน Thailand International Auto Parts & Accessories Show 2025 (TAPA 2025) งานแสดงสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของไทย (ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2568)นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2568 เตรียมจัดงานใหญ่ระดับภูมิภาคอีกครั้ง คือ งาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งทั้ง 3 งานสำคัญนี้ คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 102,000 ล้านบาท