“สุวรรณภูมิ”ทำได้ คว้าอันดับ 39 สนามบินยอดเยี่ยมปี 2025 จัดโดย Skytrax ขยับขึ้น 19 อันดับดับจากปีก่อน

ทอท.ทำได้ ดัน”ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”ติดอันดับ 39 สนามบินยอดเยี่ยมปี 2025 ขยับขึ้น 19 อันดับจากปีก่อน ส่วนท่าอากาศยานดอนเมืองคว้าอันดับ 8 สนามบินโลว์คอสต์ยอดเยี่ยม โดย Skytraxดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) กล่าวว่า ตามที่ได้รับนโยบายจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินการขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งสู่เป้าหมายการผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน 1 ปี และติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปีล่าสุด เว็บไซต์ Skytrax ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอันดับการให้บริการของสนามบินได้ประกาศสนามบินที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Airport) ประจำปี 2025 ได้จัดอันดับให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดอันดับที่ 39 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 58 โดยขึ้นมา 19 อันดับจากปีก่อน และยังได้รับการจัดอันดับสนามบินที่พัฒนาได้ดีที่สุดของโลก (The World’s most Improved Airport) ในอันดับที่ 3 ประจำปี 2025พร้อมกันนี้ ยังติดสนามบินที่ดีที่สุดในหมวดหมู่สนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสาร 50-60 ล้านคนต่อปี (Best Airports: 50 to 60 million passengers) ในอันดับที่ 6 ประจำปี 2025 อีกด้วยสำหรับ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ติดอันดับ 8 โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 10 เมื่อปีก่อน ของสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Low-Cost Airline Terminals) ซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เดินทางด้วยเครื่องบินทั่วโลกภายใต้การสำรวจที่ชื่อว่า World’s Airport Survey จัดทำโดยบริษัท Skytrax ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านการบินชั้นนำของประเทศอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของสายการบินและสนามบินทั่วโลกทั้งนี้ Skytrax ได้ประกาศผลการจัดอันดับต่างๆ ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ในงาน Passenger Terminal Expo 2025 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปนดร.กีรติ กล่าวว่า การที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถขยับอันดับขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจากผู้เดินทางทั่วโลกในคุณภาพการให้บริการของสนามบินของ AOT ถือเป็นผลจากความ ร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง AOT จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และคุณภาพการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานไทยให้เทียบเท่าสนามบินชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสาร และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ