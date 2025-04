ศูนย์การค้าแพลทินัม โชว์ศักยภาพ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการแฟชั่นไทย ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ “Style Bangkok 2025”

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าแพลทินัม สานต่อโครงการ Platinum Empowering SMEs รุกเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นไทย ให้เติบโตแข็งแกร่งทางการค้าในทุกมิติอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบาย Soft Power ของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า สำหรับผู้ประกอบการแฟชั่นไทย ให้ก้าวสู่ตลาดการค้าระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยการคัดสรรร้านเด่นในโครงการ Platinum Empowering SMEs ได้แก่ร้าน Trust Studio และ ร้าน GoodShirt ร่วมออกร้านจัดแสดงสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ “Style Bangkok 2025” งานจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น เวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2568 ณ Hall 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธพร้อมให้กำลังใจตัวแทนร้านค้าผู้ประกอบการ ที่ร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน “Style Bangkok 2025” โดยมีนายวรพงษ์ สุขธีระอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนางสาวกรกันย์ถาวรประเสริฐ, นายณวรรธก์ ถาวรประเสริฐ, นางสาวศรีปริญญา ถาวรประเสริฐ ผู้ก่อตั้งร้าน Trust Studio และนายอนิรุจ กาญจนปฐมกุล, นายสุภวัฒน์ ข่มอาวุธ ผู้ก่อตั้งร้าน GoodShirt ให้การต้อนรับสำหรับ ร้าน Trust Studio ที่มาร่วมออกร้านในครั้งนี้ จัดเป็นธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าผู้หญิง ผลิตโดยช่างฝีมือไทย ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 16 ปี มีความปราณีต ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงงานดีไซน์ คัตติ้ง นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษ ปรับขนาดชุดให้พอดีกับสรีระ เพื่อการสวมใส่ที่สวยสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับลูกค้านายณวรรธก์ ถาวรประเสริฐ ผู้ร่วมก่อตั้ง Trust Studio กล่าวว่า “ธุรกิจร้านเสื้อผ้าของเราเป็นธุรกิจของครอบครัว ที่ได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นมา ได้แก่ นางสาวกรกันย์ ถาวรประเสริฐ , นายณวรรธก์ ถาวรประเสริฐ , นาวสาวศรีปริญญา ถาวรประเสริฐ จุดเริ่มต้นแนวคิดของการสร้างแบรนด์นี้คือ การรังสรรค์เสื้อผ้าสุภาพสตรีที่ใส่ใจทุกความต้องการของผู้หญิงในทุกแวดวงสังคมและธุรกิจ เพื่อเสริมบุคลิกความมั่นใจและความสวย จะช่วยสร้างโอกาสต่างๆ ที่จะตามมา นอกจากนี้ แบรนด์ของเรายังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมรายได้ สร้างโอกาสให้กับอาชีพช่างเสื้อผ้าฝีมือไทย ในแวดวงอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันร้านของเราได้เปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าแพลทินัม รวมกว่า 16 ปีโดยทางร้านมีความรู้สึกภูมิใจ พร้อมขอบคุณทางศูนย์การค้าแพลทินัม ที่มองเห็นศักยภาพและเปิดโอกาสให้กับร้านเราได้เข้าร่วมโครงการ Platinum Empowering SMEs 2024 และยังให้การสนับสนุนเลือกให้เราเป็นหนึ่งในตัวแทนของร้านเด่นในศูนย์การค้า ที่ได้มาจัดแสดงผลงานสู่สายตาระดับนานาชาติ ในงาน Style Bangkok 2025 ครั้งนี้ด้วย”สำหรับสินค้าเด่นที่ทางร้านนำมาจัดแสดงในงาน ประกอบด้วยชุดเซ็ทคอลเล็กชั่นใหม่ สไตล์คลาสสิกหรูลุคคุณหนู “Tweed Summer collection” สีเขียวใบไม้ คัดสรรผ้าทวิตเกรดคุณภาพมาตัดเย็บ พร้อมตกแต่งครุยผ้าบริเวณรอบคอ ขอบตัวเสื้อและกระเป๋า เมื่อสวมใส่แล้วได้ทรงสวยเข้ารูป อีกทั้งเนื้อผ้ายังมีความทนทานใช้งานได้นาน สำหรับตัวเสื้อสามารถ Mix and Match แยกชุดใส่กับกระโปรงหรือกางเกงได้ นอกจากนี้ยังมีชุดเดรส เสื้อสูท กระโปรง กางเกง ดีไซน์เอกลักษณ์ของแบรนด์นำมาจัดแสดงอีกมากมายและอีกร้านไฮไลท์ ที่ร่วมออกงาน ได้แก่ร้าน Goodshirt เป็นร้านเสื้อเชิ๊ตฮาวายที่ใส่ได้ทั้งชายและหญิง สไตล์ Freshly Easy Timeless โดดเด่นด้วยการใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบดีไซน์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน ไปจนถึงการคัดสรรวัตถุดิบ เช่น การเลือกใช้ผ้าเรย่อนและคอตตอนเกรดพรีมียม ที่เน้นความเบาสบายสวมใส่แล้วไม่ร้อน งานคัตติ้ง ทุกฝีเข็มมีคุณภาพ ทำให้ไม่พลาดทุกโอกาสที่จะสมาร์ทหรือเท่ห์ได้ในวันสบายๆ สไตล์แคชชวลนายอนิรุจ กาญจนปฐมกุล ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Goodshirt กล่าวว่า “ธุรกิจร้านเสื้อผ้า Goodshirt นั้น ก่อตั้งร่วมกับ นายสุภวัฒน์ ข่มอาวุธ เราเริ่มต้นธุรกิจจากความหลงไหลในเชิ๊ตฮาวาย ที่เป็นสไตล์การแต่งกายของเรา นำมาสู่ความจริงจังในการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ ด้วยทักษะที่เคยทำงานประจำด้านการตลาด เรานำทุกศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการทำแบรนด์ เราเลือกเปิดร้านครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแพลทินัม เมื่อปี 2564 ด้วยมองว่า เป็นศูนย์การค้าแฟชั่นค้าส่งและปลีกอันดับ 1 ในไทย ที่เราไม่ต้องแนะนำตัวอะไรมาก ทำให้มีเวลาโฟกัส พัฒนาสินค้าสร้างแบรนด์และทำการตลาดได้มากขึ้น โดยปัจจุบันกลุ่มฐานลูกค้าของร้านเราที่ “แพลทินัม” นอกจากลูกค้าคนไทยแล้ว ปัจจุบัน ยังมีลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และชาวอาหรับ และเป็นที่น่าภูมิใจในกลุ่มลูกค้าต่างชาตินั้น มีการกลับมาซื้อซ้ำสอบถามถึงคอลเลคชั่นใหม่ๆ ของร้านเราอยู่เสมอ ปัจจุบันร้านเราจึงมีการพัฒนาปรับไซส์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติด้วยโดยพวกเราขอขอบคุณศูนย์การค้าแพลทินัม สำหรับโอกาสที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนการเข้าร่วมงาน Style Bangkok 2025 สำหรับการออกบูธในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนา ต่อยอดสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของเราเป็นที่ต้องการของตลาด ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายการค้าระดับนานาชาติ ได้มากขึ้น”สินค้าเด่นที่ทางร้านนำมาจัดแสดงในงาน ประกอบด้วยCollection ใหม่ เสื้อฮาวายผู้ชาย และ ผู้หญิง ผ้าคอตตอนลินิน พริ๊นต์ลาย และปักลาย Summer Beach สีสันสดใส Collection Sustainable Jeans มีทั้งกางเกง และเสื้อแจคเกต ที่สร้างสรรค์เสื้อผ้ายีนส์ชิ้นเก่า ให้กลับมาสดใสอีกครั้งสำหรับการที่ศูนย์การค้าได้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนร้านค้าร่วมออกงาน Style Bangkok 2025 ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการจัดโครงการ Platinum Empowering SMEs 2024 ที่ผ่านมา ที่ทางศูนย์การค้าได้จัดขึ้น โดยได้ทำการคัด 9 ร้านแฟชั่นนำร่อง เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับร้านค้า พร้อมสนับสนุนร้านค้าในการสร้างจุดเด่นให้แบรนด์แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าเติบโตต่อเนื่อง และการสนับสนุนร้านค้าให้ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์จัดแสดงสินค้าในงานระดับนานาชาตินี้ จะเป็นโอกาสและช่องทางการค้าใหม่ๆ ให้ร้านค้าได้พัฒนาศักยภาพมากขึ้น เพื่อสร้างยอดขายให้ร้านค้าได้เติบโตสำหรับศูนย์การค้าแพลทินัม ยังคงมุ่งมั่น สานต่อ โครงการ Platinum Empowering SMEs อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้า SMEs ไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางแฟชั่นสดใหม่ทุกเทรนด์ฮิต Bringing Fresh Fashion to You พร้อมตอกย้ำความเป็น “The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN” ที่ยิ่งใหญ่ในดวงใจของคนไทยและนานาชาติต่อไปสามารถติดตามแวะชมผลงานของ ทั้ง 2 ร้าน นี้ได้ ที่พิกัดร้าน Trust Studio ห้อง 512 ชั้น 2 ซอย Oxford 11 โซน 1 และ ร้าน Goodshirt ห้อง 591 ชั้น 2 ซอย Oxford 8 โซน 2 นอกจากนี้ยังมีสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นสุดอินเทรนด์อีกมากมายกว่า 2,000 ร้าน ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น. สอบถามข้อมูลการบริการ โทรศัพท์ 0-2121-8000 ต่อ 0 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Platinum Fashion Mall