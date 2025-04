เด็กสมบูรณ์ ชวน “พีพี กฤษฏ์” ร่วมเซอร์ไพร์งานใหญ่ครบ80 ปี พลิกโฉมวงการอาหาร เสิร์ฟมิติใหม่แห่งความอร่อย

เด็กสมบูรณ์ ชวน “พีพี กฤษฏ์” ร่วมเซอร์ไพร์งานใหญ่ครบ80 ปี พลิกโฉมวงการอาหาร เสิร์ฟมิติใหม่แห่งความอร่อยKeyword : เด็กสมบูรณ์ ชวน “พีพี กฤษฏ์” ร่วมเซอร์ไพร์งานใหญ่ครบ80 ปี พลิกโฉมวงการอาหาร เสิร์ฟมิติใหม่แห่งความอร่อยบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสยอดนิยม ภายใต้แบรนด์ "ตราเด็กสมบูรณ์" นำโดยนายวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศ จัดงานใหญ่เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีแห่งความสำเร็จของเด็กสมบูรณ์ ตอกย้ำเบอร์หนึ่งตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสู่การพลิกโฉมครั้งสำคัญ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ และสินค้าคอลเลคชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สร้างมิติใหม่วงการอาหาร ดึงพรีเซนเตอร์สุดแกลม “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ร่วมสร้างสีสัน ส่งมอบความฟิน ในงาน "DEK SOM BOON 80th PROSPERITY CELEBRATION"กิจกรรมที่ร่วมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จตลอดระยะเวลา 80 ปี พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมสุดจึ้งเต็มอารมณ์ และฟินเวอร์ไปกับสเปเชียลโชว์แบบทำถึง ที่ TRUE ICON HALL, ICONSIAM เมื่อวันก่อนการจัดงาน DEK SOM BOON 80th PROSPERITY CELEBRATION ในครั้งนี้ นับเป็นการพลิกโฉมครั้งสำคัญของแบรนด์ "เด็กสมบูรณ์" จากการเป็นเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า 80 ปี สู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกช่วงวัยภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแห่งความสุขจากกิจกรรมมากมายที่เด็กสมบูรณ์ขนขบวนมาให้ FRIENDS & FAMILY OF DEK SOM BOON และชาวด้อม “เลิฟลี่” ได้ร่วมสนุกกันแบบจัดเต็ม เริ่มต้นงานกันด้วยโชว์จากเจ้าพ่อแรปเปอร์เมืองไทย F.HERO (ฟักกลิ้ง ฮีโร่) ที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญระเบิดความร้อนแรง และเสิร์ฟความมันส์เรียกน้ำย่อยให้แก่ผู้ร่วมงาน ต่อจากนั้นมาร่วมรับฟังผู้บริหารรุ่นที่ 3 ที่มาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จตลอดระยะเวลา 80 ปีของเด็กสมบูรณ์ที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน และมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดฮอต พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ซึ่งออกมาในลุคสวยติดแกลม งานนี้เด็กสมบูรณ์จัดเซอร์ไพรส์เสิร์ฟให้กับผู้ร่วมงานโดยการเปิดวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาเด็กสมบูรณ์xPPKrit ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทำเอาแฟนๆ ส่งเสียงกรี้ดกันดังสนั่นฮอลล์ ปิดท้ายความสนุกกับสเปเชียลโชว์ที่ พีพี – กฤษฏ์ ขนเพลงฮิตอย่าง ‘ขอโทษละกัน’ และ ‘FIRE BOY’ เสิร์ฟความแซ่บให้แก่แฟนๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เท่านั้น งานนี้เล่นเอาแฟนคลับ แฟนด้อมใจฟู และมีความสุขกันถ้วนหน้านอกความสนุกความมันส์ที่จัดให้อย่างเต็มอิ่มแล้ว เด็กสมบูรณ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความสำเร็จด้วยการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน พร้อมสร้างปรากฏการณ์ในวงการอาหารและไลฟ์สไตล์ กับ 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในงานนี้ คือ1.) ซีอิ๊วเห็ดทรัฟเฟิล – "เพชรแห่งห้องครัว" (Diamond of the Kitchen) เครื่องปรุงรสระดับพรีเมียมที่ผสานความหอมกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ของเห็ดทรัฟเฟิล ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ซีอิ๊วเห็ดทรัฟเฟิลนี้ไม่เพียงเพิ่มรสชาติให้อาหาร แต่ยังอุดมด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินอี วิตามินเค และไขมันดี ปราศจากไขมันทรานส์ ช่วยลดระดับไขมันเลว (LDL) เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและต้องการสัมผัสรสชาติอาหารระดับพรีเมียม2.) มิติใหม่ของวงการเบเกอรี่ – การร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง CP Axtra x Deksomboon สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการเบเกอรี่ด้วยการนำซอสปรุงรสของเด็กสมบูรณ์มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เบเกอรีกว่า 9 รายการ โดดเด่นด้วย Salted Caramel Croissant ที่นำซีอิ๊วดำของเด็กสมบูรณ์มาเป็นส่วนประกอบในไส้ ซึ่งมีความหอม หวาน คาราเมล ที่ใครได้ชิมก็ติดใจ และประทับใจแน่นอน3.) คอลเลคชั่น Dek Som Boon x Fat & Furious – หลังจากประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับ youtuber ชื่อดังอย่าง Ohana ในแคมเปญ "ผักบุ้งเล่นไฟ" และการร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่น niko and ที่มีสาขากว่า 170 แห่งทั่วโลกเด็กสมบูรณ์ก้าวต่อไปสู่วงการแฟชั่นพลัสไซซ์ ด้วยผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นใหม่ "Dek Som Boon x Fat & Furious" ที่นำโดยวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ และกอล์ฟ ฟัคกิ้งฮีโร่ มอบความเท่แบบไร้ขีดจำกัดด้วย 3 ดีไซน์ 9 ไซส์ สะท้อนความเก๋าจากรุ่นสู่รุ่นของเด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์ยังคงส่งมอบความสุขผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และกิจกรรมทางการตลาดให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง เราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเด็กสมบูรณ์จะครองใจทุกบ้าน ถูกใจทุกครัว และอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกเพศทุกวัย เราจะยังคงยึดมั่นในปณิธานที่ว่า 'เราจะยึดมั่นคุณภาพและบริการที่ดีตลอดไป'