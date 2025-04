กนอ.ผนึกกรอ.นำระบบดิจิทัลยกระดับจัดการกากอุตฯ ลดภาระผู้ประกอบการ

กนอ.จับมือ กรมโรงงานฯพัฒนาระบบอนุญาต กอ.1 เชื่อมโยงสู่ระบบดิจิทัล ยกระดับการจัดการกากอุตฯแบบครบวงจร ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การพัฒนาระบบอนุมัติ อนุญาต นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) และเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมแบบทันท่วงที (Real Time) อย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบอนุมัติ อนุญาต กอ.1 เชื่อมโยงข้อมูลติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม และบูรณาการข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้พนักงาน กนอ. สามารถอนุมัติ อนุญาต ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงานได้ โดยครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลสถานประกอบการ การปรับปรุงระบบอนุญาต และการสนับสนุนข้อมูล บุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี ( 9 เม.ย.68 – 8 เมษายน 71)นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรอ.จึงได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยนำหลักการ ผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่ กนอ.ได้ยกระดับการจัดการของเสียในเขตนิคมฯ ด้วยระบบติดตามแบบ Real Time และบริการครบวงจร รวมถึงการใช้โมเดลโครงการมาบตาพุด แซนด์บ็อกซ์ (Maptaphut Sandbox) ที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก“ความร่วมมือครั้งนี้ คือการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาเชื่อมโยงระบบ กอ.1 และการติดตามกากของเสีย ยกระดับการจัดการทั่วประเทศ ลดความซ้ำซ้อน สร้างความเชื่อมั่น และขับเคลื่อนนโยบาย MIND (Move to Net Zero, Innovation, Digitalization) ของกระทรวงอุตสาหกรรม” นายณัฐพล กล่าวนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการ กนอ. รักษาการผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า กนอ.ได้พัฒนาระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมแบบ Real Time ตั้งแต่ปี 2562 และขยายผลจนครบนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเองทั้ง 14 แห่ง เพื่อให้สามารถติดตาม และสกัดกั้นการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที ขณะที่การเชื่อมโยงข้อมูลระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมของ กนอ. กับระบบอนุมัติอนุญาต กอ.1 ของ กรอ.จะช่วยให้การอนุมัติอนุญาตและการกำกับดูแลติดตามกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการ และเป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายโอนหน้าที่การอนุมัติอนุญาตกากอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กนอ.“กนอ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฯ และการเชื่อมโยงข้อมูลฯ จึงได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร องค์ความรู้ และใช้เครือข่ายผู้ประกอบการใน 71 นิคมฯ ใน 17 จังหวัด เพื่อสร้าง Eco-System สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ Data Lake ตามเจตนารมณ์ของบันทึกความร่วมมือฯครั้งนี้” นายสุเมธ กล่าวนายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ.สนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการอนุมัติ อนุญาต กอ.1 การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ กรอ. และเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม เพื่อให้กนอ. สามารถอนุมัติ อนุญาต ตรวจสอบ กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตามเจตจำนงของบันทึกความร่วมมือฯ