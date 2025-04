“Dhevamon เดวามน111” น้ำดื่มและสเปรย์ “เติมความสุขสดชื่น เพิ่มความสิริมงคลในชีวิตประจำวัน”

​บริษัท สเปซ วอเตอร์ จำกัด สตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านการผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดมาตรฐานระดับสากล นำโดย นายกฤตภาส ก้องอัครสิน กรรมการบริหารฯ จัดงาน TASTE YOUR BLESS by “Dhevamon เดวามน111” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “Dhevamon เดวามน111” น้ำดื่มและสเปรย์น้ำแร่เจ้าแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมน้ำมนต์จาก 111 วัดดังจากทั่วประเทศ มาผ่านพิธีพุทธาภิเษกอันยิ่งใหญ่ เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มและสเปรย์น้ำแร่บำรุงผิวหน้า พลิกโฉมสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในวงการน้ำดื่มที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน โดยภายในงานพบกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงโชว์สุดตระการตาให้แก่ผู้อยู่โดยรอบบริเวณงาน ที่ สยามพารากอนสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ TASTE YOU BLESS BY DHEVAMON เดวามน111 “ เติมความสุขสดชื่น เพิ่มความสิริมงคลในชีวิตประจำวัน” เริ่มด้วยการก้าวเข้าสู่บรรยากาศ งานระดับพรีเมียมเต็มรูปแบบ เนรมิตกิจกรรมพิเศษให้แขกผู้มีเกียรติได้ดื่มด่ำอย่างเพลิดเพลิน พร้อมการปรากฏตัวของสองสาวสวย “ฟ้าใส- ปวีณสุดา ดรูอิ้น” Top 5 Miss Univese 2019 และนางเอกสาว “ฐิสา – วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร” ด้วยโชว์สุดพิเศษเทวีแห่งสายน้ำ เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และสเปรย์น้ำแร่แบรนด์ Dhevamon เดวามน111 อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังผู้คร่ำหวอดในวงการความเชื่อ อาทิ แมน - การิน นักออกแบบตัวเลขอันดับ 1 ของไทย, เอ-พศิน เรืองวุฒิ ดาราพิธีกรตามรอยนาคราช, บ๊วย- เชษฐวุฒิ วัชรคุณ ดาราพิธีกร หมอดูอาจารย์บ๊วย, อ.ชัญญ่า ราชินีไพ่จิตสัมผัส, ซีแนม สุนทร หรือซีแนม AF1, บีม ศรัณยู ประชากริช และหญิงแย้ - ดร.นนทพร ธีระวัฒนสุข อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การลิ้มรสความศรัทธาและดื่มด่ำความสุขให้แก่ผู้ร่วมงานนายกฤตภาส ก้องอัครสิน กรรมการบริหาร บริษัท สเปซ วอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เพราะคนไทยผูกพันกับความศรัทธา จนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะในยุคนี้ที่คนเปิดใจและอยากมีความสิริมงคลให้เกิดแก่ตนในทุกรูปแบบ น้ำมนต์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่า ทุกครั้งที่ได้ดื่มน้ำมนต์ จะรู้สึกสดชื่น เพิ่มความสบายใจ เสริมสิริมงคล เพิ่มพลังบวกและสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต และด้วยความเชี่ยวชาญของสเปซ วอเตอร์ ในการเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มที่มีโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล ผมจึงมีความคิดที่จะต่อยอดทำให้น้ำมนต์มาเป็นน้ำดื่มที่ทุกคนสามารถดื่มได้แบบถูกหลักอนามัย จึงเป็นสาเหตุให้ผมผลิตน้ำดื่มและสเปรย์น้ำแร่ ภายใต้แบรนด์ Dhevamon เดวามน111 ให้กับทุกคน เป็นตัวแทนการส่งมอบความสุข และความสดชื่นให้กับคุณในชีวิตประจำวัน โดยไม่ยึดติดกับศาสนาใด ไม่ว่าใครก็ดื่มและใช้น้ำแร่บำรุงผิวได้ครับ”สำหรับ Dhevamon เดวามน111 ถือเป็นครั้งแรกในไทย ในการก้าวออกจากกรอบเดิมๆ ด้วยการผลิตน้ำดื่ม โดยรวบรวมน้ำมนต์จากวัดดังทั่วประเทศจำนวน 111 วัด ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเสริมความสิริมงคล ก่อนนำมาน้ำมาสู่กระบวนผลิต ทั้งในรูปแบบน้ำดื่มบรรจุขวด ผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis (R.O.) ฆ่าเชื้อด้วยระบบ Ultra Violet (UV) เติมความสุขทุกครั้งที่ดื่ม และสเปรย์น้ำแร่บำรุงผิวหน้า เติมความชุ่มชื่นบำรุงผิวนุ่มฉ่ำวาวด้วยสารสกัด 11 ชนิด อุดมไปด้วยกรดอะมิโนและแร่ธาตุผสมน้ำแร่จากน้ำพุร้อน พร้อมสารสกัดจากดอกกุหลาบช่วยให้ผิวนุ่มกระจ่างใส ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และโรงงานผลิตได้การรับรอง GHPs., HACCP มาตรฐานระดับสากลโดย SGS ซึ่งมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ Dhevamon เดวามน111 สะอาด ปลอดภัย เพิ่มความสิริมงคลได้อย่างครบถ้วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-026-3142 และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ https://linktr.ee/Dhevamon111