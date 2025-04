การร่วมมือไทยจีนรูปแบบใหม่: เปิดตัวคลิปวีดีโอแรกของแอนิเมชันมหากาพย์แห่งเอเชีย

"Looking for Gods" เนรมิตเรื่องราวตำนานของจีนให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งภาพยนตร์แอนิเมชัน "Looking for Gods" แอนิเมชันที่ร่วมผลิตโดย Firecat Entertainment (Shanghai) จากประเทศจีน และ T&B Media Global จากประเทศไทย ได้ปล่อยคลิปวีดีโอและโปสเตอร์ชิ้นแรกให้ปรากฏสายตาแฟนแอนิเมชัน ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศเปิดตัวมหากาพย์แอนิเมชันข้ามชาติเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ ในฐานะตำนานมหากาพย์ตะวันออกเรื่องแรกที่สร้างขึ้นโดยทีมงานแอนิเมชันชั้นนำจากจีนและไทยซึ่ง "Looking for Gods" ได้รับความสนใจจากผู้คนในวงการแอนิเมชันเป็นอย่างมาก ด้วยมุมมองทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครนอกจากคลิปวีดีโอแล้ว ยังมีการเปิดตัวโปสเตอร์ที่แสดงภาพจุดตัดระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์ อาทิ หยางเจี่ยนยืนหันหลังบนภูเขากระดูก เผยให้เห็นถึงความเศร้าโศก และความยิ่งใหญ่ในช่วงสุดท้ายของเส้นทาง เรื่องราวสุดเข้มข้นนี้กำลังรอให้ผู้ชมได้สัมผัส : วิกฤตใหญ่สะเทือนสามโลก สั่นคลอนไปถึงแดนสวรรค์ ! Looking for Gods มีกำหนดเข้าฉายในจีนในปี 2026ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท T&B Media Global (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในฐานะที่เราเป็นบริษัทบันเทิงครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ที่แข็งแกร่ง ในการจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Firecat Entertainment ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ T&B Media Global ในการเข้าสู่ตลาดจีนในฐานะผู้ร่วมอำนวยการสร้างหลักเป็นครั้งแรก ซึ่ง ภาพยนตร์แอนิเมชัน Looking for Gods ได้ใช้ตำนานจีน เช่น ไซอิ๋ว เป็นพื้นหลัง และ เทพเจ้าจีนอีกมากมายพร้อมกับการถ่ายทอดเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าเทพชั้นล่างที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตน ท่ามกลางความวุ่นวายในสามโลกที่ศรัทธาของผู้คนกำลังล่มสลาย” เนื่องจาก "Looking for Gods" ใช้เทคนิค "3D CG + 2D Handdraw" (2.5D) ทีมผู้สร้างจึงรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจากทั้งแอนิเมชัน3D และแอนิเมชัน 2D ของจีนเข้าด้วยกัน หนึ่งในผู้กำกับ เฉิงเลี่ยง เคยมีส่วนร่วมในงานสตอรี่บอร์ดและออกแบบภาพต้นฉบับของแอนิเมชัน 2D หลายเรื่อง เช่น "Kuiba" และ "Gundam Unicorn" หวังเคอ ผู้กำกับคลิป Concept PV ได้เคยกำกับแอนิเมชันวาดมือ "Circle" ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์แอนิเมชัน "Bilibili Capsule Plan" จางป๋อ ผู้ออกแบบงานศิลป์ของเรื่องนี้ เคยกำกับแอนิเมชัน 2.5D เรื่อง " Ruthless Blade " ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bilibili Capsule Plan เช่นกันนอกจากนี้ เขายังเคยทำงานออกแบบศิลป์ให้กับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน เช่น "The Wandering Earth" อีกด้วย ส่วน เฉินฮ่าว ซึ่งเคยเป็นผู้กำกับเสียงพากย์ในภาพยนตร์ "นาจา" ทั้งสองภาค ก็เข้ามารับหน้าที่ผู้กำกับ โดยดูแลด้านการแสดงของตัวละครทั้งหมด สำหรับบทภาพยนตร์ ได้รับการเขียนโดย หวงเคอจิ่ง ซึ่งเคยเขียนบทให้กับแอนิเมชันเรื่อง " A Chinese Ghost Story " เผิงเข่อซิน ซึ่งเคยเขียนบทให้กับ "The Legend of Hei" และหาวซาน ผู้กำกับแอนิเมชันจาก “นาจา 2” จะเห็นได้ว่ามีทีมงานผู้ผลิต “นาจา” เข้าร่วมผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน Looking for Gods หลายท่านด้วยโดย “เซียว ซู” หนึ่งในทีมผู้สร้างเปิดเผยว่า “การเลือกใช้เทคนิคนี้มาจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่คุณภาพของภาพและการขยี้อารมณ์ การฉายในโรงภาพยนตร์ต้องอาศัยรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นจุดแข็งของแอนิเมชัน 3D เพราะสามารถแสดงแสง เงา และการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลได้อย่างละเอียด โดยเฉพาะในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แอนิเมชันจีนมีพัฒนาการก้าวกระโดด ตั้งแต่ "Monkey King: Hero is Back" ไปจนถึง "Nezha 2" สิ่งนี้ทำให้ผู้ชมคาดหวังคุณภาพของภาพที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ประจวบกับผู้ชมชาวจีนหลายรุ่นเติบโตมากับแอนิเมชัน 2D วาดมือไม่ว่าจะเป็นผลงานของ Shanghai Animation Film Studio หรืออิทธิพลจากแอนิเมชันญี่ปุ่นและอเมริกา ผู้ชมเหล่านี้จึงมีความรู้สึกผูกพันกับลายเส้นและพื้นผิวสไตล์ 2D วาดมือดังนั้น "2.5D" จึงเป็นรูปแบบแอนิเมชันที่รวมข้อดีของทั้งสองเทคนิคเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นำเสนอความงดงามของ 3D พร้อมกับเสน่ห์ของลายเส้นวาดมือแบบดั้งเดิม”เป้าหมายของ "Looking for Gods" คือการใช้ ภาพยนตร์เป็นศูนย์กลาง แล้วต่อยอดสินค้าเป็น มังงะ ของสะสม สินค้าแฟชั่นและอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ ทีมผู้สร้างได้มุ่งมั่นสร้าง IP แอนิเมชันจีนร่วมสมัยใหม่ ผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในอุตสาหกรรมบันเทิงให้ก้าวพัฒนาไปสู่อีกระดับ โดยคลิปวีดีโอที่เปิดตัวนี้ ได้คุณซุนซื่อเฉิง (SOMEI) นักออกแบบแอนิเมชันไดนามิกชื่อดังของจีนเข้าร่วมทีมผู้สร้าง ในคลิปนี้ได้เผย เอ้อหลางเสิน หยางเจี่ยน โฉมใหม่เป็นครั้งแรก ผ่านงานศิลป์ 2D ที่มีสไตล์เฉพาะตัว ผสานกับฉากต่อสู้สุดเร้าใจ ถ่ายทอดเรื่องราวของอดีตเทพเจ้าแห่งสงครามผู้ไร้เทียมทาน แต่ในโลกปัจจุบัน ศรัทธากลับสูญสลาย เจ็ดราชาปีศาจอุบัติขึ้น (รายละเอียดสามารถตามไปอ่านได้ในมังงะ "การลุกผงาดของเจ็ดปีศาจ") และนำพาหายนะมาสู่สามโลก พลังของเทพสงครามในอดีตยังสามารถกอบกู้ทุกสิ่งได้หรือไม่? เมื่อต้องเผชิญกับโชคชะตา หยางเจี่ยนในยุคสมัยใหม่จะเลือกเดินเส้นทางใด?