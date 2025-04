สสว. เสริมแกร่ง SME ผนึกกำลัง 30 หน่วยงาน จัดงาน “ปลดล็อกความสำเร็จ SME สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” มุ่งยกระดับศักยภาพแบบพลวัต

สสว. ตอกย้ำความเชื่อมั่นการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2568 จับมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จัดงานใหญ่ “Unlock SME Success : Leading the Way to Sustainable Growth : ปลดล็อกความสำเร็จเอสเอ็มอี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” งานที่รวมทั้งสัมมนาจากตัวแทนภาครัฐซึ่งเป็นหัวขบวนหลักในการส่งเสริม SME ของประเทศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์/เคล็ดลับธุรกิจจาก เอสเอ็มอีต้นแบบ พร้อมนำเสนอโครงการส่งเสริมเอสเอ็มอีจาก 32 หน่วยงาน รวมกว่า 90 โครงการ งบประมาณ 4,758 ล้านบาท ที่เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถและขยายโอกาสเอสเอ็มอี ทั่วประเทศในรอบปี 2568 นี้นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า จากบทบาทภารกิจของ สสว. ที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเอสเอ็มอี ผ่านแผนปฏิบัติการส่งเสริมเอสเอ็มอี ประจำปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมเอสเอ็มอี โดยในปี 2568 นี้ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมเอสเอ็มอี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมขับเคลื่อนจาก 10 กระทรวง รวม 32 หน่วยงาน จำนวนรวม กว่า 90 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,758 ล้านบาท ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่างๆ ไปสู่ผู้รับประโยชน์ในวงกว้าง สสว. จึงจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Unlock SME Success : Leading the Way to Sustainable Growth : ปลดล็อกความสำเร็จ SME สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ขึ้นในวันนี้รักษาการ ผอ.สสว. เผยอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมเอสเอ็มอี ประจำปี 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งผู้สนใจ ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมและเข้าถึงข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งโครงการใหม่ที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีปรับตัวได้ทันสถานการณ์ และโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งภายในงานมีบูทประชาสัมพันธ์โครงการและบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯอาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมไฮไลท์เป็นการบรรยายในหัวข้อ “Unlock Gov Power เปิดเกมหนุน SME ไปให้สุด” โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สสว. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเวทีเสวนา “Unlock Winning Moves เคล็ดลับ SME โตไวแบบตัวจริง” โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต้นแบบ ได้แก่ นายธีระพงศ์ ระบือธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด นางสาวภาวิณี แว่วเสียงสังข์ กรรมการบริหาร บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด นายกรวุฒิ ลาภปรารถนา CEO & Founder บริษัท เทคอัพ เทรนนิ่ง จำกัด มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปิดท้ายในหัวข้อ “Unlock Growth Together ปลดล็อกอุปสรรค SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย“เชื่อว่าจัดงานครั้งนี้ จะช่วยชี้แนะแนวทางและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารเข้าถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพราะท่ามกลางอุปสรรคที่เข้ามากระทบอย่างหลากหลาย เอสเอ็มอีจำเป็นจะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอย่างรวดเร็ว สร้างความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เร่งยกระดับสินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงและนำไปต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน” รักษาการ ผอ.สสว. กล่าวอย่างไรก็ดี สำหรับแนวทางการส่งเสริมเอสเอ็มอี ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2568 นอกเหนือจากการมุ่งสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม การสร้างการเติบโตแบบมุ่งเป้าด้วยการใช้ตลาดเป็นตัวนำทั้งตลาดในประเทศและตลาดสากล และการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ให้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมใน 3 ประเด็นท้าทายหลัก ได้แก่ 1.การส่งเสริมเอสเอ็มอีให้ปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 2.การผลักดันให้เอสเอ็มอีเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียว (Green Transition ) และ 3.การสนับสนุนเอสเอ็มอีเพิ่มมูลค่าและโอกาสให้ธุรกิจด้วย Soft Power เป็นต้น โดยผลลัพธ์ของแผนตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มสัดส่วน GDP ของเอสเอ็มอีให้เป็น 37.3% ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง