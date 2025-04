“วอลล์ เทคโนโลยี” เบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป พลิกโฉมวงการด้วยนวัตกรรม PIR มาตรฐานโลก รายแรกในไทย จัดงานขอบคุณลูกค้า ฉลองความสำเร็จ พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายสุทธิ เด่นวิทยา ประธาน บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตามปรัชญา ‘แค่งานเสร็จนั้นไม่พอ ลูกค้าต้องประสบความสำเร็จด้วย’ จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนก้าวขึ้นเป็นผู้นำ โดยมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี การออกแบบ การผลิต และการติดตั้งที่ได้มาตรฐานสากล และในปี 2568 นี้ได้สร้างสถิติการผลิตและติดตั้งได้เกิน 10 ล้านตารางเมตร"ก้าวสำคัญของเราคือการนำเครื่องฉีดโฟมอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Fully Automatic Continuous Injection Machine) ซึ่งเป็น Innovation Machine เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเยอรมนี มาใช้ในการผลิต FIWall i380 แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป PIR แท้ ๆ ซึ่งเป็น Innovation Product มีค่า Index สูงกว่า 370 คุณภาพระดับโลก รายแรกในประเทศไทย มีคุณสมบัติพิเศษทั้งกันไฟและไร้ควัน ได้รับมาตรฐานระดับโลกหลายมาตรฐาน อาทิ การกันไฟ FM Approvals Class: 4880, 4881, 4882 และมาตรฐานการทนไฟ BS476 Part 20 & 22 ซึ่งทนไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง พร้อมด้วยนวัตกรรมระบบล็อกแผ่นฉนวนแบบ ZIP-LOCK ที่ทำให้รอยต่อระหว่างแผ่นฉนวนชิดสนิทแน่น แข็งแรง ช่วยรักษาความเย็นไม่ให้รั่วไหล ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมากกว่าแผ่นฉนวนแบบเดิม”ล่าสุด วอลล์ เทคโนโลยี ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 2 ชนิดภายใต้ฉนวนประเภท PIR ได้แก่ CREATIVEWALL นวัตกรรมสำหรับแผ่นผนังภายนอก (Exterior Wall) ที่ตอบโจทย์การออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสร้างสรรค์ด้วยการติดตั้งที่เรียบเนียนไร้รอยต่อ ใช้ได้กับอาคารหลายประเภท ตอบโจทย์ความยั่งยืน ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดขยะจากวัสดุก่อสร้าง และ MedWall แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปสำหรับห้องคลีนรูม (Clean Room) สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ ตอบโจทย์การสร้างห้องคลีนรูมมาตรฐานสากล พร้อมคุณสมบัติกันไฟ ไร้ควัน และประหยัดพลังงานการใช้แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป PIR นับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission ด้วยคุณสมบัติในการลดการใช้พลังงาน การควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้พลังงานในการทำความเย็นและความร้อนในอาคาร นอกจากนี้ ยังช่วยให้โครงการก่อสร้างผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED และอาคารสีเขียว ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการออกแบบและสร้างอาคารที่ยั่งยืน มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างถือเป็นหนึ่งในแหล่งปลดปล่อยคาร์บอนรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของการปลดปล่อยคาร์บอนทั่วโลกนอกจากแผ่นฉนวนกันความร้อนประเภท PIR แล้ว วอลล์ เทคโนโลยี ยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ EPS Food Grade Panel แผ่นฉนวนกันความร้อนพอลิสไตรีน (Expanded Polystyrene) ที่ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา เหมาะกับห้องเย็น ห้องฟรีซ ห้องไลน์ผลิต ห้องคลีนรูม คลังสินค้า และผลิตภัณฑ์ Rockwool Sandwich Panel แผ่นฉนวนใยหินที่กันไฟได้ดีเยี่ยม สามารถทนความร้อนได้สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยได้รับมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals เป็นรายแรกของไทยนายสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้แผ่นฉนวนของวอลล์ เทคโนโลยี ไม่เป็นเพียงแผ่นฉนวนคุณภาพระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับสถาปัตยกรรมที่เน้นความสวยงาม ที่สำคัญคือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มทางเลือกกระบวนการผลิตแบบ BioMass Balance ที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนแทนทรัพยากรฟอสซิล เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว และแนวคิดอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ด้านความยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ“ความต้องการใช้ฉนวนกันความร้อนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา โลจิสติกส์ ดิสทริบิวชัน อิเล็กทรอนิกส์ และดาต้าเซ็นเตอร์ ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เราจึงมั่นใจว่าธุรกิจของเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีแผนที่จะขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต รวมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและรองรับเทรนด์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”“ความสำเร็จของวอลล์ เทคโนโลยี เกิดจากความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้าและพันธมิตรทุกฝ่าย เราจึงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างดีที่สุด และล่าสุดได้จัดงาน YOU ARE THE HERO 2025 เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าและพันธมิตร ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท พร้อมตอกย้ำความร่วมมือที่จะมุ่งหน้าสู่อนาคตร่วมกัน" นายสุทธิ กล่าวในตอนท้าย