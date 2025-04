DITP จับมือ 3 แพลตฟอร์มพันธมิตรโครงการร้าน TOPTHAI บุกแดนใต้ พร้อมดันศักยภาพผู้ประกอบการไทยขายสินค้าไทยผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ไปตลาดโลก ปี 68

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้าเร่งเครื่องติดอาวุธการค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่านการจัดกิจกรรม “Cross-Border e-Commerce : TOPTHAI ขายสนุกบุกตลาดโลก 2025 Think Beyond Borders ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ จ.ภูเก็ตเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยในภาคใต้ ให้มีโอกาสขยายการส่งออกไปสู่เวทีตลาดการค้าออนไลน์โลกไปกับโครงการร้านTOPTHAI และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพันธมิตรชั้นนำ อาทิ TOPTHAIxAmazon Klangthai.com และ Alibaba.com คาดสามารถสร้างมูลค่ากว่า 36 ล้านบาท ภายใน 1 ปีการจัดกิจกรรม “Cross-Border e-Commerce TOPTHAI ขายสนุกบุกตลาดโลก 2025 Think Beyond Borders” ณ จังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำความสำเร็จในการเดินหน้าจัดกิจกรรมฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ ผ่านการจัดเสวนาให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และจับคู่เจรจาจับคู่ธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพันธมิตรเพื่อคัดเลือกสินค้าไทยวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการส่งออกผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางออนไลน์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปี 2568 กรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัลดำเนินการจัดกิจกรรมใน 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคของไทย โดยสำนักฯ ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จใน 2 จังหวัด คือ จ. จันทบุรี (ภาคตะวันออก) และ จ. ภูเก็ต (ภาคใต้) และพร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมในอีก 2 จังหวัดเศรษฐกิจเป้าหมาย ในอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ จ. เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) และ จ.อุดรธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและติดอาวุธการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าผลไม้แปรรูปและอาหารแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหอม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุขภาพและความงาม ไลฟ์สไตล์ ให้สามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนบนแพลตฟอร์มออนไลน์พันธมิตรชั้นนำของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ภายในกิจกรรมฯ ครั้งนี้ กรมฯ ได้จับมือกับ 3 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพันธมิตร ได้แก่ TOPTHAI x Amazon แพลตฟอร์มอันดับ 1 ในตลาดอเมริกา Alibaba.com แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากประเทศจีนและ Klangthai.com แพลตฟอร์มผู้ให้บริการในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์สินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมกับการขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มพันธมิตรชั้นนำ รวมทั้งให้คำปรึกษาและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อนำสินค้าขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ 1169 ศูนย์ให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศของ กรมฯ , DHL, Pingpong Payments, Fastship และ Alibaba.com มาร่วมให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเงิน การลงทุน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 ราย และมีการจับคู่ธุรกิจในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ รวมกันกว่า 33 คู่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจะขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์เป็นอย่างมาก และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง 3 แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมกว่า 36 ล้านบาท ภายใน 1 ปีทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายโอกาสในการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าร่วมงาน “Cross-Border e-Commerce : TOPTHAI ขายสนุกบุกตลาดโลก 2568” ครั้งต่อไป ในเดือนพฤษภาคม 2568 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม ได้ทาง Facebook : TopThai by DITP และwww.thaitrade.com/topthai หรือโทร 1169