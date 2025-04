Eucerin ตอกย้ำความเป็น No.1 เวชสำอาง ชู THIAMIDOL® ลดฝ้าแดด-รอยดำ พร้อมเปิดตัว “Spotless Brightening Boosting Essence”

ยูเซอริน (Eucerin) แบรนด์เวชสำอางชั้นนำระดับโลก สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการดูแลผิว ตอกย้ำภาพลักษณ์ No.1 Brightening Solution in Thailand* และความเป็นแบรนด์เวชสำอางเพื่อผิวกระจ่างใสที่มียอดขายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายปีในประเทศไทย** ด้วยความสำเร็จจากสาร THIAMIDOL® นวัตกรรมไบรท์เทนนิ่งเอกสิทธิ์หนึ่งเดียว ที่ได้รับการยอมรับในฐานะ Dermatologists’ No.1 Choice for Dark Spots*** และเป็นหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชาวไทยไว้วางใจมากที่สุดTHIAMIDOL® คือสารไบรท์เทนนิ่งประสิทธิภาพดีที่สุดเอกสิทธิ์เฉพาะของยูเซอริน ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนานานกว่า 10 ปีโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของไบเออร์สด๊อรฟ ผ่านการคัดกรองสารกว่า 50,000 ชนิด จนค้นพบเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในผิวมนุษย์ได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของฝ้า กระ และจุดด่างดำ ประสิทธิภาพของ THIAMIDOL® ไม่ใช่เพียงคำโฆษณา แต่คือผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงจากผู้ใช้จริง 98% ที่ยืนยันว่าจุดด่างดำลดเลือนลงภายใน 2 สัปดาห์ โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และยังได้รับการยอมรับจากแพทย์ผิวหนังทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสารไบรท์เทนนิ่งที่ปลอดภัยและทรงพลังที่สุดในปัจจุบัน ยืนยันได้ด้วยการศึกษาทางคลินิกกว่า 110 รายการ และยังได้รับการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 15 ฉบับอีกด้วย นวัตกรรมนี้จึงทำให้ยูเซอรินสามารถครองใจทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภค ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดเวชสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกระจ่างใสได้อย่างมั่นคงตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยสามารถครองตำแหน่งยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกระจ่างใสของร้านวัตสันถึง 5 ปี และยังได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่องจาก Watsons HWB Awards ถึง 5 ปี (2020–2025) ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคชาวไทยมีต่อยูเซอรินอย่างแท้จริงล่าสุด ยูเซอรินเปิดตัว “Spotless Brightening Boosting Essence” เอสเซนส์สูตรใหม่ที่ยกระดับการดูแลผิวกระจ่างใสไปอีกขั้น ผสาน THIAMIDOL® เข้ากับ 4 พลังการบำรุงในขวดเดียว ได้แก่ วิตามินซีเพื่อผิวกระจ่างใส, Panthenol และ Ectoin เพื่อเสริมเกราะปกป้องผิว, Carnitine และสารสกัด Garcinia เพื่อช่วยกระชับรูขุมขนและลดความมันส่วนเกิน รวมถึง Glycerol Glucoside ร่วมกับไฮยาลูรอน 3 ชนิด เพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกในทุกมิติของผิว สูตรใหม่นี้ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาทางออกเรื่องผิวหมองคล้ำ ฝ้า จุดด่างดำ ด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ภายใน 7 วัน และยังเสริมประสิทธิภาพได้สูงสุดแบบสองเท่า เมื่อใช้ร่วมกับ Spotless Brightening Booster Serum สามารถลดเลือนจุดด่างดำได้ชัดเจนยิ่งขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเพื่อฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ THIAMIDOL® และการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมเพื่อผิวกระจ่างใสอย่างแท้จริง ยูเซอรินจึงจัดงาน “Celebration of THIAMIDOL®, No.1* Brightening Solution” ณ บล็อกไอ สยามสแควร์ เนรมิตพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นประสบการณ์ Immersive สุดล้ำ ที่ถ่ายทอดเส้นทางความสำเร็จของ THIAMIDOL® อย่างเต็มรูปแบบ ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัส 6 โซนกิจกรรมที่เชื่อมโยงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงเริ่มจากโซน “Hall of Fame” ที่เล่าพัฒนาการอันน่าทึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Spotless Brightening จนถึงโซน Interactive ที่เปิดโอกาสให้ทดลองผลิตภัณฑ์และเรียนรู้คุณสมบัติของเอสเซนส์สูตรใหม่ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดสร้างสรรค์อย่าง “ตู้ความกระจ่างใส THIAMIDOL®” ที่เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กลับบ้าน และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การเปิดตัว “หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของยูเซอริน ที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ผู้เชื่อมั่นในพลังของวิทยาศาสตร์ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ได้จริงในการดูแลผิวของตัวเองความสำเร็จของ THIAMIDOL® ไม่ใช่เพียงอีกหนึ่งก้าวของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมความงาม หากแต่คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทของยูเซอรินในฐานะแบรนด์ผู้นำ ที่มุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันเพื่อผิวกระจ่างใสที่พิสูจน์ได้จริง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเข้าใจลึกซึ้งในความต้องการของผิวผู้หญิงยุคใหม่ นี่คือจุดยืนอันมั่นคงที่ผลักดันให้ยูเซอรินครองตำแหน่งผู้นำในตลาดไบรท์เทนนิ่งระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง*จากผลสำรวจความคิดเห็นของแพทย์ผิวหนังจำนวน400 คนเดือน ก.พ.-ส.ค.2566 โดยIpsos ประเทศไทย**ยอดขายของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัดส่วนหนึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีค้าปลีกรายเดือน ที่รายงานโดยNielsenIQ***Multi-center study in 11 European countries, 2019-2022, patients using DualSerum Day SPF 30 and Night Care each once per day over 12 weeks. Experts'questionnaire on 572 patients, Griffiths et al (2023).