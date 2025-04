"สุวรรณภูมิ" ให้จอดรถฟรี 5 วัน สงกรานต์ 12-16 เม.ย. 68 ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการจอดรถฟรี 5 วัน ช่วงสงกรานต์ 12-16 เม.ย. 68 ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C พร้อมจัดรถรับ-ส่งตลอด 24 ชั่วโมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เปิดให้บริการจอดรถฟรี ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน Cระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวที่มีปริมาณการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น โดยบริการจอดรถฟรีเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2568 ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 16 เมษายน 2568 รวมทั้งสิ้น 5 วันนอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดรถบริการ Shuttle Bus สาย A รับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ 15 นาที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เส้นทางเดินรถเริ่มจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และจอดรับ-ส่ง ตามจุดต่างๆ ก่อนถึงอาคารผู้โดยสาร บริเวณชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน A ก่อนกลับไปยังศูนย์การขนส่งสาธารณะทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขอแนะนำผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาเพื่อมาถึงท่าอากาศยานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศควรเผื่อเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการลานจอดรถ สามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ โทร. 0-2132-9511 หรือ AOT Contact Center โทร. 1722 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง