“พาณิชย์” จัดงาน Thai Night ส่งเสริมภาพยนตร์-บันเทิงไทยสู่สายตาชาวโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดงาน Hong Kong Thai Night 2025 งานสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking) ในช่วงระหว่างงาน Hong Kong International Film & TV Market หรือ FILMART 2025 นำผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทยเข้าร่วมงานเจรจาการค้า โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 ณ โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย และขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงาน Hong Kong Thai Night 2025 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม “Thailand Where Films Come Alive” ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเลิศในหลากหลายมิติของประเทศไทย ได้แก่ ความสามารถของบุคลากร สถานที่ บริการผลิตภาพยนตร์ และบริการหลังการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักลงทุน ผู้สร้าง ผู้กำกับ ผู้ซื้อภาพยนตร์ และสื่อมวลชนในต่างประเทศ และผู้มีชื่อเสียง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจเกี่ยวเนื่องของไทยการจัดงาน Hong Kong Thai Night 2025 นอกจากจะเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานใหม่ของผู้ประกอบการไทยจำนวน 37 บริษัท การกล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต จากหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านภาพยนตร์ สารคดี และแอนิเมชัน การแสดงของผู้ประกอบการซีรีส์วายไทย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนาฎยมวยไทยที่นำมวยไทยผสมผสานอัตลักษณ์การฟ้อนเล็บ การแสดงเพลงประกอบซีรีส์ ภารกิจนาย เทวดา Make a wish ฤดูกาลแห่งรัก Ai no Kisetsu เจตนา(ไม่)ลืม B.Friend Series เพียงชลาลัย และเดือนพราง ภายในงานยังได้มีการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มไทยจากร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและอาหารไทย ในฐานะ Soft Power ที่สำคัญของไทยออกสู่สายตาชาวโลกงาน Hong Kong Thai Night 2025 ในครั้งนี้ ได้เชิญคู่ค้าในธุรกิจบันเทิงเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 517 ราย จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์ 453 ราย และสื่อมวลชน 64 ราย บริษัทและแขกที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ที่เข้าร่วมงาน อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์ CCTV จากจีน ผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง VIU หนังสือพิมพ์ชื่อดัง The Standard และนิตยสาร Variety จากฮ่องกง สถานีโทรทัศน์ NBCUniversalจากสิงคโปร์ เครือข่ายสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ A+E Network และ Seoul Broadcasting System จากเกาหลีใต้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ RTV จากอินโดนีเซีย และนิตยสารภาพยนตร์ Screen International จากสหราชอาณาจักร โดยมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงของไทยเข้าร่วมงาน เช่น ไมค์-พิรัชต์ และสกาย-วงศ์รวีร์สำหรับการจัดงาน Thai Night เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลก ได้แก่ งาน Cannes Film Festival ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส งาน American Film Market ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และงาน Hong Kong International Film & TV Market ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย และขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเวทีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง Soft Power ของไทย สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169