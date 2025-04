หนีร้อนมาพึ่งเย็น ตลาดแอร์ 3.5 หมื่นล.คึก ส่ง “โปรเด็ด-รุ่นใหม่” ลุย

การตลาด - ศึกแอร์เริ่มไต่ระดับความร้อนพุ่งต่อเนื่อง เหตุปีนี้หนาวนาน ร้อนช้า แต่ร้อนไม่แพ้ปีก่อนแน่ๆ! ผู้บริโภคพร้อมเปย์ มองแอร์เป็นสินค้าจำเป็น คาดส่งผลให้ปีนี้ยอดขายแอร์น่าจะมูลค่ารวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หรือยังเติบโตที่ 5-6% แม้จะโตน้อยกว่าปีก่อนก็ตาม ตลาดเปิดมาอย่างคึกคัก โดยมีแอร์สัญชาติญี่ปุ่นนำทีมบุก ฝ่าดงแบรนด์จีนที่ขอประกาศชิงผู้นำในปี 2567 ที่ผ่านมา ภาพรวมตลาดแอร์เติบโตถึง 14% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 32,610 ล้านบาท เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างมากส่วนปี 2568 นี้ แน่นอนว่าผู้บริโภคเตรียมตัวและเตรียมใจรับมือกับสภาพอากาศช่วงหน้าร้อนนี้ไว้เช่นกัน และคาดว่าความต้องการในตลาดแอร์ปีนี้ยังมีสูงอยู่ โดยยังมีช่องว่างที่จะทำยอดขายแอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็น แอร์เครื่องแรกของบ้านในกลุ่มที่ซื้อบ้านหรือสร้างบ้านใหม่ และกลุ่มที่เริ่มมีเงินพอในกระเป๋าและพร้อมจะซื้อใช้แล้วในปีนี้โดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัด รวมถึงการซื้อเปลี่ยนทดแทนเครื่องเก่า และซื้อติดตั้งเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น จึงเชื่อได้ว่า ปี 2568 ตลาดแอร์จะยังเติบโตได้ 5-6% หรือมีมูลค่ารวมที่ 34,000-35,000 ล้านบาท*** เพาเวอร์บาย อัดแคมเปญเด็ดนางสาวศิวาพร สัมมุตถี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายจัดซื้อออมนิชาแนล บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ทุกปีช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงเวลาที่ตลาดเครื่องปรับอากาศ พัดลม และตู้เย็นมีความคึกคักที่สุด จากปัจจัยอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาพรวมตลาดเครื่องปรับอากาศของไทยในปี 2567 มีมูลค่ารวมกว่า 32,100 ล้านบาท โดยช่วงพีคของยอดขายอยู่ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ในขณะที่อัตราการเข้าถึงเครื่องปรับอากาศของครัวเรือนไทยอยู่ประมาณ 40% จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นว่าตลาดเครื่องปรับอากาศไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกเพาเวอร์บาย ได้จับมือกับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ เตรียมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอโดยเฉพาะรุ่นที่ได้รับความนิยม และผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมความโดดเด่นด้วยนวัตกรรม และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ เช่น ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 ที่ช่วยปรับคุณภาพอากาศให้สะอาดยิ่งขึ้น และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ สินค้าคลายร้อนประเภทอื่นๆ เช่น พัดลมไอเย็น พัดลมทาวเวอร์ และตู้เย็นขนาดต่างๆ ก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นในช่วงนี้เช่นกันล่าสุดเปิดตัวแคมเปญ “Summer ลดร้อนแรง แอร์ BTU ละบาท” มอบโปรโมชั่นสุดคุ้มทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2568 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภคให้ได้ช้อปแบบจุใจตลอด 3 เดือน โดยมอบส่วนลดสูงสุด 70% และดีลพิเศษมากมาย** มิตซูบิชิ เคลมเป็นเบอร์ 1 อัด 1.2 พันล้านลุยนายโทชิยูกิ อีซูกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ยังเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค เห็นได้จากรางวัล No.1 Brand Thailand และ Thailand’s Most Admired Brand ในหมวดเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำ อีกทั้งยังรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในหมวดแอร์บ้าน ส่งผลให้ยอดขายปีงบประมาณ 2567 (เม.ย.67 -มี.ค.68) ที่กำลังจะปิดลงในเดือนมี.ค. นี้ จะเติบโตเทียบเท่ากับปีงบประมาณ 2566ส่วนในปีงบประมาณ 2568 เชื่อว่าจะยังคงมียอดขายแอร์เติบโตอีก 10% รักษาผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งมากกว่า 30% โดยปีนี้จะเปิดตัวแอร์รุ่นใหม่ 3 ซีรีส์ คือ 1.มิสเตอร์สลิม ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น XZ Series 2.มิสเตอร์สลิม ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น GZ Series 3.มิสเตอร์สลิม ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น Happy Plus Inverter (MZ Series) ส่วนตลาด B2B กำลังขยายตัวทำตลาดในกลุ่มโรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน มากขึ้น ภายใต้งบการตลาดกว่า 1,200 ล้านบาท เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออฟไลน์นายโทชิยูกิ กล่าวด้วยว่า ปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความยากลำบาก เศรษฐกิจฟื้นตัวล่าช้า ผู้บริโภคชะลอและระมัดระวังการใช้จ่าย เพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง รวมถึงภาคเหนือและภาคใต้ประสบกับอุทกภัยที่รุนแรง รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนมากๆ ด้วย ทำให้ตลาดแอร์มีการแข่งขันรุนแรง มีการลดราคามากกว่าปกติ ส่งผลให้บริษัทหันกลับมาทบทวนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้นโดยปีนี้มีแอร์รุ่นใหม่หลายรายการ เพื่อแข่งขันกับตลาด เพราะเชื่อว่าปีนี้จากอากาศหนาวที่ยาวนาน ทำให้ช่วงหน้าร้อนสั้นลง ส่งผลให้ตลาดแอร์อาจจะโตไม่เกิน 5% หรือมีมูลค่าที่ 33,500 ล้านบาท การเติบโตดังกล่าวจะมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น และ2.ความต้องการเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน ส่งผลให้มีความต้องการแบบซื้อเปลี่ยนมากขึ้น**ไฮเออร์ชูกลยุทธ์โกบอลแบรนด์ กรำศึกตลาดแอร์นายต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ไฮเออร์ถือเป็นโกลบอลแบรนด์สัญชาติจีน ซึ่งมีแบรนด์และธุรกิจอื่นๆ อีกหลายตัวที่ทำตลาดอยู่ทั่วโลก ขณะที่ในไทยไฮเออร์ยังมีภาพลักษณ์เป็นเพียงแบรนด์จีนอยู่ ปีนี้จึงต้องการโฟกัสและสร้างการรับรู้ถึงความเป็นโกลบอลแบรนด์ของไฮเออร์สู่ผู้บริโภคคนไทยมากขึ้น เพราะไทยถือเป็นตลาดสำคัญของไฮเออร์ทั้งด้านยอดขายและฐานการผลิตโดยปีนี้พร้อมใช้งบการตลาดกว่า 1,200 ล้านบาท เปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ 7 หมวด รวมกว่า 50 รุ่น ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเซกเมนต์ ได้แก่ แอร์บ้าน, แอร์เชิงพาณิชย์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, ตู้แช่, ทีวี และเครื่องทำน้ำอุ่น มั่นใจว่าถึงสิ้นปีจะมียอดขายถึง 14,000 ล้านบาท โต 26-28%นายเกษมสันต์ โอซาว่า ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า สำหรับสินค้ากลุ่มแอร์ ปีนี้ไฮเออร์ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 6,000 ล้านบาท โต 20% น้อยกว่าปีก่อนที่มียอดขาย 5,100 ล้านบาท เติบโตถึง 26% เนื่องจากเชื่อว่าปีนี้จากสภาพอากาศหนาวที่มากกว่าปกติและอาจลากยาวมาจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หน้าร้อนจะสั้นลง ตัทำให้ตลาดแอร์มูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทนั้น น่าจะโตได้เพียง 3%**ไมเดีย ตั้งเป้า Top 3 ในตลาดแอร์สิ้นปีนี้นายธนวัฒน์ วงศ์ชาญวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า ไมเดีย (Midea) กล่าวว่า สำหรับตลาดแอร์ในไทยพบว่า ปี 2023 มีมูลค่าอยู่ที่ 1.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 5.93% ไปจนถึงปี 2029 ด้วยปัจจัยจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้ปีนี้บริษัทพร้อมทุ่มงบเพิ่มเป็นเท่าตัว รุกตลาดแอร์เต็มกำลังภายใต้คอนเซ็ปต์ “แกร่ง ทน ครบเครื่อง” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งย้ำจุดขายของแบรนด์ ขยายฐานลูกค้า และเปิดตัวแอร์ใหม่หลายรุ่น เช่น รุ่นแฟล็กชิป mPro Easy Inverter และรุ่น Tornado Easy Fixed Speed และผลิตภัณฑ์ฮีโร่ที่เปิดตัวในไทยเป็นที่แรกของโลก คือ รุ่น ‘Numen’ พร้อมนวัตกรรม AI ECOMASTER และฟีเจอร์อัจฉริยะมากมาย โดยมี “บัวขาว บัญชาเมฆ” รับบทพรีเซ็นเตอร์ต่อเนื่องเป็นปี 2 เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ความแกร่งและความทนทานของไมเดีย มั่นใจว่าจะผลักดันให้ไมเดียก้าวขึ้นสู่ Top 3 แบรนด์ชั้นนำในตลาดแอร์ ด้วยยอดขายแอร์ที่โตขึ้นอีก 200% ขณะที่ปีก่อนไมเดียมียอดแอร์เติบโตถึง 186%**ทีซีแอล ปักธงเบอร์ 1 ใน 3 ปีนาย แกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ไทยเป็นตลาดสำคัญของทีซีแอล หลังจากที่ทำตลาดในไทยมานานกว่า 20 ปีแล้ว จากนี้มีเป้าหมายเป็นผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ภายในปี 2570 หรือใน 3 ปีจากนี้ (พ.ศ. 2568 – 2570) จากสินค้า 4 กลุ่มหลักที่ทำตลาดอยู่ คือ ทีวี แอร์ เครื่องซักผ้าและตู้เย็น อนาคตมีแผนจะนำสินค้ากลุ่มใหม่ๆ เข้ามาทำตลาดเพิ่มอีก เช่น แอร์รถบรรทุก แอร์ห้องครัว โซลาร์เซล เป็นต้นโดยเฉพาะในกลุ่มแอร์นั้น ปีที่แล้วทีซีแอลมียอดขายโตขึ้น 14% จากปีก่อนหน้าที่โต 20% ส่งผลให้ทีซีแอลเป็นผู้นำตลาดแอร์ในแง่ของจำนวนเครื่อง จากข้อมูลจีเอฟเคที่ระบุว่า ทีซีแอลเป็นผู้นำตลาดแอร์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 – พฤศจิกายน 2567 แชร์ประมาณ 18%-20% ส่งผลให้ปีนี้ทีซีแอลจะเปิดตัวแอร์รุ่นใหม่เพิ่ม คือ TCL FreshIN 3.0 Series ถือเป็นเจนเนอเรชั่นที่ 3 ของรุ่นนี้ ซึ่งเปิดตัวในไทยเป็นที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเด่นหลักๆ เช่น สั่งงานด้วยเสียง รองรับภาษาไทย ไม่ต้องต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต ฟังก์ชัน มีให้เลือก 3 ขนาด คือ ขนาด 10,000 บีทียู 12,000 บีทียู และ 19,000 บีทียู ส่วนครึ่งปีหลังจะเปิดตัวแอร์รุุ่นใหม่อีก มั่นใจว่าปีนี้ทีซีแอลจะมียอดขายแอร์รวมถึง 5 แสนยูนิต เพิ่มจากปีที่แล้วที่ขายได้ 3.8 แสนยูนิต**แอลจี ลั่นปีนี้ต้องติดท็อป 5 ในศึกแอร์นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปีนี้แอลจีได้เปิดตัวแอร์รุ่นใหม่ คือ LG DUALCOOL™ AI Air ที่พัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็น Smart Life Solution Company อย่างแท้จริง ด้วยการผสานรวมนวัตกรรม AI อัจฉริยะที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เพื่อส่งมอบความสะดวกสบายที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี AI ผู้บริโภคต่างก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกด้านได้อย่างชาญฉลาด รวมถึงแอร์ที่กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยในเมืองไทยที่มีอากาศร้อนเกือบตลอดปีไปแล้วด้านนายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต่อว่า ปีนี้แอลจีจะเปิดตัวแอร์รุ่นใหม่ 3 ซีรีส์ ประกอบด้วย 1.รุ่น SAQ ระดับความประหยัดไฟ 5 ดาว 2.รุ่น SCQ ระดับความประหยัดไฟ 3 ดาว และ 3.รุ่น SEQ ระดับความประหยัดไฟ 1 ดาว โดยจะมีขนาดตั้งแต่ 9,000 – 24,000 บีทียู ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทขึ้นไป จากที่วางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 7 ซีรีส์ ภายใต้งบการตลาด 100 ล้านบาท ไม่รวมงบโปรโมชั่น พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด คือ “เจฟ ซาเตอร์” มั่นใจว่าถึงสิ้นปี 2568 นี้ แอลจีจะมียอดขายแอร์กว่า 2,300 ล้านบาท เติบโต 35-40% จากปีก่อนทำได้ 1,600 ล้านบาท หรือในปีนี้เชื่อว่าแอลจีจะขึ้นท็อป 5 ของตลาดแอร์ ด้วยแชร์ 8% จากเดิมอยู่ในอันดับ 6 และมีแชร์ 5-6%อย่างไรก็ตามในปี 2567 ภาพรวมตลาดแอร์เติบโตถึง 14% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 32,610 ล้านบาท ส่วนปี 2568 นี้ ยังเชื่อว่าตลาดจะเติบโตได้อีก 6% คิดเป็นมูลค่ารวมที่ 34,567 ล้านบาท โดยกว่า 80% เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ และ 20% เป็นระบบธรรมดา เนื่องจากเชื่อว่าปีนี้ตลาดแอร์ยังเติบโตได้อยู่แม้จะน้อยกว่าปีก่อน เพราะปีนี้หน้าร้อนอากาศจะไม่ร้อนมากและมาช้ากว่าปีก่อน ในส่วนของแอลจีมั่นใจว่ายอดขายแอร์จะเติบโตมากกว่าปีก่อน หรือคิดเป็น 10% ของยอดขายรวมแอลจีที่ 17,500 ล้านบาท ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2568 นี้**โตชิบา ลั่น 3 ปี ครองเบอร์ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้านางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า ตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา โตชิบาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย และปีนี้เป็นอีกปีที่จะตอกย้ำภาพลักษณ์โตชิบาว่าเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น ที่มีไลน์อัพสินค้าคลุมคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงการมุ่งทำตลาด Mid to High มากขึ้น มั่นใจว่าโตชิบาจะก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ในอนาคต“ปีนี้โตชิบาเชื่อมั่นในประเทศไทยว่ายังคงเติบโต และโตชิบาก็จะเติบโตเช่นกัน โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่น ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ ให้กับคนไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม“โดยปี 2568 นี้ โตชิบาตั้งเป้ายอดขายเติบโต 25% สู่เป้าหมายการเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับ 1 ในไทยให้ได้ใน 3 ปี หากรักษาอัตราการเติบโตมากกว่า 15% ได้ต่อเนื่อง ภายใต้งบการตลาดที่ใช้เพิ่มขึ้น 14% ของยอดขาย จากปกติใช้เพียง 10-12% เท่านั้นสำหรับเป้าหมายการเป็นเบอร์ 1 ของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนั้น สินค้า 5 กลุ่มหลักก็จะต้องขึ้นเป็นเบอร์ 1 ด้วยเช่นกัน ได้แก่ ตู่เย็น, เครื่องซักผ้า, เตาอบไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว และเครื่องทำน้ำอุ่น ขณะที่แอร์คาดว่าจะมียอดขายดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่สัดส่วนการขายไม่มาก แต่ในปีที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นอีก 82%.