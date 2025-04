เดอะมอลล์ กรุ๊ป น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมสมเด็จพระเทพฯ จัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา 7 มิติแห่งความยั่งยืน”

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผนึกความร่วมมือภาคีภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรุงเทพมหานคร, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา 7 มิติแห่งความยั่งยืน” ตลอดปี 2568 เพื่อร่วมขยายผลพระราชปณิธานในการสืบสานและต่อยอดกิจการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลคุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงจัดพิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียนและด้วยพระราชปณิธานของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ สืบสานโครงการตามพระราชดำริ จากในหลวงรัชกาลที่ 9 และแบ่งเบาพระราชภารกิจในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทย กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตจำนงในการเป็นส่วนหนึ่งของภาคสังคม ในการร่วมขยายผล ต่อยอดในพระราชกรณียกิจต่างๆ จึงได้ผนึกความร่วมมือภาคีภาครัฐและภาคเอกชน อันได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศความร่วมมือดำเนินโครงการ “เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา 7 มิติแห่งความยั่งยืน” ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล 70 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”สำหรับการเปิดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา 7 มิติแห่งความยั่งยืน” ถวายเป็น พระราชกุศลในโอกาสมหามงคล 70 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตลอดปี 2568 ผู้นำภาคีทั้ง 7 โครงการ ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ดร. สายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์, รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, และคณะผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ป นำโดย คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันถวายพระพร และร่วมแปรอักษรเป็นหัวใจสีม่วง เป็นสัญลักษณ์แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ ภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา 7 มิติแห่งความยั่งยืน” ประกอบด้วย 7 โครงการสำคัญ ภายใต้โครงการในพระราชดำริ หน่วยงานที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์อุปนายิกา ตลอดจนโครงการที่ยังประโยชน์ด้านความยั่งยืนของประเทศ โดยเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้อาสาเข้าร่วมเพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้1. โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วย “สถาบันพระมหากษัตริย์” หนึ่งในสามเสาหลักสำคัญของประเทศไทยที่ยืนหยัดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณูปการ นำพาคนไทยสร้างชาติ รักษาเอกราช วัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางของอัตลักษณ์ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจของชาติ ดังนั้น เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรชั้นนำของประเทศไทย จึงยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ร่วมถวาย ความจงรักภักดี น้อมนำพระบรมราโชบายในการพัฒนาสังคมมาเป็นแนวทางขยายผล ต่อยอดเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยในทุกมิติ2. โครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือมวลมนุษยชาติบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ภายใต้โครงการ ‘M HEART สายโลหิต สายใจ’ ภาคีภาคเอกชนที่ร่วม ขยายผลแนวคิด ‘การให้ที่ไม่สิ้นสุด’ สำหรับการรณรงค์รับบริจาคโลหิต และเป็นเครือข่ายที่สามารถส่งมอบโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ฯ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 18 ปี พร้อมสร้างมิติแห่งความยั่งยืนในการรณรงค์รับบริจาคโลหิต ผ่านห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ในศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ใน 6 สาขา ตลอด 365 วัน (เอ็มโพเรียม, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และเดอะมอลล์ โคราช) นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 70 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริษัทฯ จึงได้ส่งมอบเงินบริจาคจากคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน ผ่านโครงการ Help From Heart ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว3. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็ก นักเรียน ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าและสะอาดปลอดภัย ตามแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมขยายผล เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคอาหาร 3 มื้อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางสังคม ผ่านโครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มสุข” ตั้งแต่ปี พ.ศ 2566 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันให้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลำพูน เป็นจำนวนเงินกว่า 3 ล้านบาท และยังมุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องเพื่อร่วมแบ่งเบาพระราชภารกิจ และถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหนึ่งในพันธกิจของเดอะมอลล์ กรุ๊ป คือ การร่วมพัฒนาสังคมให้เติบโตควบคู่ธุรกิจ ดังนั้น จึงอาสาเป็นภาคีสำคัญของภาครัฐ มูลนิธิเพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรุงเทพมหานคร มูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิ ร่วมสนับสนุนโครงการ BKK Food Bank ของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่ออาหารสู่กลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ ที่ขาดแคลนอาหารประจำวัน, การร่วมขยายผล สร้างการรับรู้ประโยชน์ ‘ น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ’ ของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อพัฒนาอาชีพให้ชาวเขา สร้างพื้นที่ป่า ตามแนวพระราชดำริ5. โครงการช่วยเหลือสาธารณสังคมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการให้และการแบ่งปัน เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รณรงค์พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทั้งในยามปกติและยามวิกฤต ผ่านกิจกรรม M ASA (เอ็ม อาสา) ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน อาทิ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้, สนับสนุน กายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ, การร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลเด็กด้อยโอกาสทางสังคมในสถานรองรับเด็ก 31 แห่ง ผ่านโครงการ ‘M Smiling Box กล่องสร้างยิ้ม อิ่มหัวใจ’6. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล สำหรับ Thailand Net Zero ลดและเลิกใช้พลาสติก 100% ภายในปี 2570 เดอะมอลล์ กรุ๊ป พัฒนาโครงการ The Mall Group Go To Zero เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการจัดการโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น7. โครงการองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะธุรกิจชั้นนำที่มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้นำ ‘หลักธรรมาภิบาล’ มาเป็นแนวทางสำคัญในการบริหาร จัดการ ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ กิจกรรมให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร