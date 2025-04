“ไทยวาร่วมทุนฟูจินิฮอน” เสร็จสมบูรณ์ เปิดเกมขยายธุรกิจอาหารสู่ตลาดโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยวา และฟูจิ นิฮอน คอร์ปอเรชั่น ประกาศจัดตั้งบริษัท ไทยวา ฟูจิ นิฮอน เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เสริมสร้างศักยภาพทั้งคู่ขยายสู่ตลาดโลกได้เต็มที่บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ผู้นำด้านธุรกิจเกษตรและอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ บริษัท ฟูจิ นิฮอน คอร์ปอเรชั่น (FNC) ผู้เชี่ยวชาญด้านส่วนผสมอาหารชั้นนำ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ หลังจากได้ลงนามความร่วมมือไปในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา โดยจัดตั้งบริษัท ไทยวา ฟูจิ นิฮอน จำกัด ซึ่งไทยวาถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ ฟูจิ นิฮอน (ประเทศไทย) ถือหุ้น 49%ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพของทั้งสองบริษัทในการขยายตลาดสู่ระดับโลก และพัฒนานวัตกรรมด้านส่วนผสมอาหารจากแป้งมันสำปะหลัง ด้วยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร พร้อมทั้งศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาอันทันสมัย ด้วยที่มีร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารนับจากนี้ บริษัท ไทยวา ฟูจิ นิฮอน จำกัด จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพสูง พร้อมคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ความร่วมมือนี้ยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของทั้งสองบริษัท เพิ่มความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ความร่วมมือระดับภูมิภาคมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ไทยวาจึงยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ฟูจิ นิฮอน ถือเป็นก้าวสำคัญในการสานต่อวิสัยทัศน์ร่วมกันด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ ด้วยจุดเด่นจากทั้งสองภูมิภาคคือญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของเรา และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิก ด้วยผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์ม B2B ที่แตกต่างและหลากหลาย"นายฮิเดโตชิ โซกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟูจิ นิฮอน คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนานวัตกรรมส่วนผสมอาหาร และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เราจะผสานความเชี่ยวชาญและทรัพยากรเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต และสร้างคุณค่าใหม่ที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทั่วโลก"การจัดตั้ง บริษัท ไทยวา ฟูจิ นิฮอน จำกัด ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของไทยวา ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเกษตรและอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหาร เพื่อให้ไทยวาสามารถขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการดำเนินงานบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเกษตรและอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์กว่า 78 ปี มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ แป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่ให้เนื้อสัมผัส ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น วุ้นเส้นและผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ไทยวามีโรงงานและสำนักงาน 16 แห่งใน 8 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยวาบริษัท ฟูจิ นิฮอน คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการในปี 2544 ระหว่าง Nihon Seito Co., Ltd. (ก่อตั้งในปี 2492) และ Fuji Sugar Co., Ltd. (ก่อตั้งในปี 2490) เป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำตาลและส่วนผสมอาหาร เดิมทีเน้นการผลิตน้ำตาลทราย แต่ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่มีมูลค่าสูง เช่น อินนูลินและไฮโดรคอลลอยด์ ด้วยประวัติที่ยาวนานด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ ฟูจิ นิฮอน คอร์ปอเรชั่น ยังคงเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชันส่วนผสมอาหารที่ทันสมัย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟูจิ นิฮอน