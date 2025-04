สยามพารากอน มอบประสบการณ์ระดับโลก เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการจัดกิจกรรม “Alex Albon Bangkok Fan Meeting Presented by Siam Paragon” พบกับ “อเล็กซ์ อัลบอน อังศุสิงห์” นักแข่งรถ F1 ชื่อดัง

สยามพารากอน มอบประสบการณ์ระดับโลก เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นภายหลังสถานการณ์ กลับสู่ภาวะปกติ ในวันที่ 1 เมษายน เวลา 17.30 น. เตรียมพบกับ อเล็กซ์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันลูกครึ่งไทย-อังกฤษ และไอคอนระดับโลก ที่จะมาปรากฏตัว ในงาน “Alex Albon Bangkok Fan Meeting Presented by Siam Paragon” ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน จุดหมายปลายทางระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สยามพารากอน ร่วมกับ JAI by ONESIAM คอมมูนิตี้หรูระดับเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมเหล่าผู้นำแห่งยุคนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันฮีโร่ของไทยเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆ และครอบครัว หลังจากทำคะแนนได้มากมายให้กับทีม Williams Racing Team ในการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ออสเตรเลียและจีน อเล็กซ์ อัลบอน อังศุสิงห์ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของ Formula 1 ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในซีรีส์ Drive to Survive ของ Netflix เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวไทยด้วยการพิสูจน์ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ และเพื่อไล่ตามความฝันของคุณโดยงาน “Alex Albon Bangkok Fan Meeting Presented by Siam Paragon” วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 17.30 – 18.30 น. เปิดให้เข้าพื้นที่บริเวณงาน ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน ก่อนขึ้น เวทีพบปะแฟน ๆ อย่างเป็นทางการ อเล็กซ์จะเข้าร่วมกิจกรรม VIP Meet-and-Greet แบบส่วนตัว กับสมาชิกของ JAI by ONESIAM คอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงผู้นำทางความคิดและผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พูดคุยและใกล้ชิดกับอเล็กซ์ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเส้นทางแห่งความสำเร็จในฐานะนักแข่งผู้เป็นแรงบันดาลใจแบบไร้พรมแดนอเล็กซ์ อัลบอน อังศุสิงห์ กล่าวว่า “ผมมีความสุขและตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาบ้านที่ประเทศไทย เพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและแฟนๆ ก่อนการแข่งขันรอบต่อไป ผมมีการแข่งขัน 5 รายการภายใน 6 สัปดาห์ แต่การได้กลับบ้านและนำพาความรู้สึกดีๆ กลับมายังภูมิภาคนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานนี้ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและบ้านเรือนของพวกเขาจำนวนมาก ปัจจุบันประเทศไทยได้กลับสู่ภาวะปกติและสามารถใช้ชีวิตตามตามปกติอย่างมั่นใจ ผมขอส่งกำลังใจและความคิดถึงไปหาคุณ และสุดสัปดาห์นี้ผมจะลงแข่งขันเพื่อคุณที่ประเทศญี่ปุ่น”โมโมริ ฮิราบายาชิ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน และผู้บริหาร JAI by ONESIAM กล่าวว่า “ สยามพิวรรธน์ และ สยามพารากอน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับอเล็กซ์ อัลบอนในกิจกรรมสุดพิเศษครั้งนี้ อเล็กซ์ ไม่เพียงเป็นนักแข่งระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างที่สะท้อนพลังของความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ และความแอ็คทีฟไร้ขีดจำกัด เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ และเรารู้สึกยินดีที่ได้เชิญอเล็กซ์ได้มีโอกาสมาใกล้ชิดกับแฟน ๆ ชาวไทยมากยิ่งขึ้น”การปรากฏตัวในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงบทบาทของ สยามพารากอน ในฐานะผู้นำในการสร้างประสบการณ์ระดับโลก ที่เชื่อมโยงผู้คนกับวัฒนธรรม แรงบันดาลใจ และบุคคลต้นแบบระดับโลกได้อย่างลงตัว ตอกย้ำการเป็นลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลก และเป็นสถานที่ที่รวบรวมความเป็นเลิศระดับโลกเข้ากับความภาคภูมิใจของคนไทยไว้อย่างกลมกลืนห้ามพลาดช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับ อเล็กซ์ อัลบอน ในงาน “Alex Albon Bangkok Fan Meeting Presented by Siam Paragon” วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 17.30 – 18.30 น. เปิดให้เข้าพื้นที่บริเวณงาน ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน