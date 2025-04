ตอกย้ำแชมป์ตัวจริง! แสนสิริคว้า 9 ปีซ้อนบนเวที Thailand Social Awards พร้อมประกาศปี 2025 คือปีแห่งการ “เล่นใหญ่” ด้วยคอนเทนต์แห่งยุค

• แสนสิริครองรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Residential Real Estate จากเวที Thailand Social Awards อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 การันตีคุณภาพคอนเทนต์ที่โดดเด่นทั้งด้านแนวคิด การเล่าเรื่อง และความเข้าใจผู้บริโภคบนทุกแพลตฟอร์ม• เบื้องหลังรางวัล 9 ปีซ้อน คือกลยุทธ์ที่ยึดมั่นใน “ความเข้าใจผู้คน” แสนสิริเชื่อว่าการสื่อสารที่ดี เริ่มจากการฟังและเข้าใจ จึงสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ภายใต้แนวคิด “พูดในสิ่งที่คนอยากฟัง ไม่ใช่แค่สิ่งที่แบรนด์อยากพูด” ด้วยโมเดล In-House Brand Agency ที่ผสานความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารกับอินไซต์ลูกค้า พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์เติบโตอย่างอิสระ จึงเกิดเป็นคอนเทนต์ที่เข้าถึงทั้งโลกของอสังหาฯ และไลฟ์สไตล์ของผู้คนได้อย่างแท้จริง• ก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างแข็งแกร่งและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น แสนสิริขอ “เล่นใหญ่” กว่าที่เคย เปิดตัวคลังคอนเทนต์แห่งยุค พร้อม 6 คอลัมน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ดีไซน์ ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว หรือสุขภาพ เสริมด้วยคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่กำลังมาแรง ทั้ง Podcast, Music Therapy, รายการท่องเที่ยวที่ทำร่วมกับค่ายนักแสดงซีรีส์วายแถวหน้าอย่าง Domundi รวมถึง “ละครคุณธรรม” ที่จะเล่าบริการหลังการขายในแบบสนุก ครบ และเข้าใจง่ายกว่าที่เคยเป็นอีกครั้งที่แสนสิริคว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Residential Real Estate จากเวที Thailand Social Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งถือเป็นเวทีประกาศรางวัลด้านโซเชียลมีเดียที่น่าเชื่อถือและทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศไทย จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยรางวัลนี้มีเกณฑ์การวัดผลที่มีมาตรฐานสูงอย่าง Social Metric ที่พัฒนาร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา รวมถึงด้านจริยธรรม เพื่อให้เกณฑ์การตัดสินมีมาตรฐาน ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ Social Metric for Brand, Social Metric for Content และ Social Metric for Creator ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงจุดยืนของแสนสิริในการมุ่งมั่นพัฒนาคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และยึดหลักจริยธรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าและความหมายที่แท้จริงสู่สังคมในทุกแพลตฟอร์มเบื้องหลังความสำเร็จบนโลกโซเชียลตลอด 9 ปีของแสนสิริ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจังหวะหรือความบังเอิญ แต่เกิดจากแนวคิดการตลาดที่ยึด “ความเข้าใจผู้คน” เป็นศูนย์กลาง ภายใต้การนำของผู้บริหารที่มองเห็นความสำคัญของการสื่อสารออนไลน์ โดยมีหลักคิดชัดเจนว่า “แบรนด์ที่ดีต้องพูดในสิ่งที่คนอยากฟัง ไม่ใช่แค่สิ่งที่แบรนด์อยากพูด” แนวคิดนี้ไม่เพียงถูกพูดถึงในระดับกลยุทธ์ แต่ถูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอการทำงานของทีมทุกคน ผู้บริหารของแสนสิริให้ความไว้วางใจแก่ทีมงานคนรุ่นใหม่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดพื้นที่ให้ทีมงานได้แสดงศักยภาพเต็มที่ ทั้งการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอไอเดียสดใหม่อย่างอิสระ สนับสนุนให้ทีมได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวคิดการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างแม่นยำที่สุดขณะเดียวกัน แสนสิริยังพัฒนารูปแบบการทำงานในลักษณะของ In-House Brand Agency ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นทีม Social Media ที่คอยวางกลยุทธ์ ติดตาม Performance แบบเรียลไทม์ หรือทีม Content Marketing ที่ประกอบด้วยนักคิด นักเขียน ช่างภาพ Videographer และ Graphic Designer เบื้องหลังรางวัลจึงไม่ใช่แค่ถ้วยหรือเกียรติยศ แต่คือภาพสะท้อนของความเข้าใจลึกซึ้ง ใส่ใจทุกรายละเอียด และความกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกวันมุ่งสู่การคว้ารางวัลในปีที่ 10 พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์แห่งยุคที่ “เล่นใหญ่” กว่าที่เคย โดยในปีนี้ แสนสิริยังคงมุ่งหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมประกาศการเดินหน้าสู่บทบาท “ผู้นำด้านคอนเทนต์ของวงการอสังหาฯ ไทย” เปิดตัวคอนเทนต์แห่งยุค ที่ครอบคลุมทั้งสาระ ความบันเทิง และแรงบันดาลใจ ผ่านการสื่อสารที่เข้าใจผู้คนทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง สร้าง “New Hype” ให้กับตลาดอสังหาฯ ด้วย 6 คอลัมน์ใหม่ ที่ผลิตขึ้นอย่างเฉพาะทาง ครบทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น• Insite Story คอลัมน์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักโครงการแสนสิริในมุมที่ลึกกว่า ทั้งเรื่องของการออกแบบ ฟังก์ชัน และแรงบันดาลใจ ที่ร้อยเรียงทุกองค์ประกอบให้กลายเป็น “บ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม” ที่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่แห่งชีวิตและคอมมูนิตี้ที่เราคิดมาแล้วเพื่อคุณ• เรื่องจริง in House คอลัมน์ที่รวมทุกเรื่องราวจากภายในบ้าน ที่เต็มไปด้วยความสนุก ความอบอุ่น และสาระในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมุมของสัตว์เลี้ยงแสนรัก เคล็ดลับงานบ้านฉบับตัวแม่ ไปจนถึงไอเดียการอยู่อาศัยที่ช่วยเติมความสุขเล็ก ๆ ให้ทุกวัน• Behind The Design ส่องเบื้องหลังงานดีไซน์ของแสนสิริในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วัสดุที่เลือกใช้ แนวคิดการออกแบบตกแต่งภายใน ภูมิทัศน์ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมและงานศิลปะทุกชิ้นในโครงการ ที่รวมกันเป็นดีไซน์ที่คิดมาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง• Look Around ลัดเลาะไปสำรวจย่านต่าง ๆ รอบโครงการ ค้นพบร้านอร่อย คาเฟ่ไวบ์ดี อีเวนต์น่าสนใจ หรือเวิร์กชอปสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมชวนคุณพักสายตา เติมพลังใจจากสิ่งสวยงามที่อยู่ใกล้ตัว...แค่ยังไม่เคยสังเกต พร้อมด้วยรายการพิเศษอย่าง “ถิ่นพี่หนูชอบ” ที่แสนสิริร่วมมือกับค่ายนักแสดงซีรีส์วายแถวหน้าอย่าง Domundi พาน้อง ๆ คู่จิ้นไปเที่ยว 3 เมืองยอดนิยม ได้แก่ หัวหิน เชียงใหม่ และภูเก็ต ถ่ายทอดเสน่ห์ท้องถิ่นแบบถึงแก่น พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์ฟิน ๆ ให้ทุก EP. ทั้งอิน ทั้งอบอุ่นหัวใจอย่างแท้จริง• Soul Space คอลัมน์ที่จะช่วย “ดูแลใจ” ของคุณ ด้วยเรื่องราวจาก แบมแบม–ชนิสรา หน่ายมี คอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้พิการ ที่มากด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมเปิด “พื้นที่พักพิงใจ” ที่จะพาคุณกลับมาฮีลใจ เติมพลังชีวิต ด้วยบทสนทนา และเรื่องราวที่เข้าอกเข้าใจ พร้อมด้วยอีก 2 รายการพิเศษบนช่อง YouTube Sansiri PLCo Soul Space Podcast พื้นที่ปลอดภัยที่เข้าใจทุกความรู้สึก ชวนคุณ ‘อิน’ ไปกับเรื่องราวจากแขกรับเชิญที่เปิดมุมมองใหม่ให้ชีวิต ประเดิมตอนแรกด้วยหัวข้อ “เพศสภาพไม่ได้เท่ากับศักยภาพ” กับ คุณกานต์สินี ธนาทิพปิยพัทธ์ (Knox) นักกีฬา E-sport หญิงทีมชาติไทย ที่เปลี่ยนคำสบประมาทให้กลายเป็นพลังo Soul Space Sound Healing เสียงดนตรีที่เยียวยาใจ จัดเต็ม 5 เพลย์ลิสต์พิเศษจากศิลปินในโครงการ Artizen ทั้ง Morning Energy สำหรับเริ่มต้นวันใหม่, Work & Study ที่ช่วยเสริมสมาธิ, Exercise สำหรับสายฟิต, Music for Pets เพื่อความสบายใจทั้งคนและสัตว์ และ Deep Sleep สำหรับการหลับพักผ่อนอย่างลึกและสงบ• วัฒน Trend คอลัมน์อัปเดตเรื่องราวและกระแสของโลกยุคใหม่ ผ่านมุมมองของ “ความรัก” ที่ครอบคลุมทั้งการรักโลก รักสังคม และรักผู้คน พร้อมแนะนำหนังสือ ภาพยนตร์ หรือเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ที่จะช่วยจุดประกายความคิด และขยายมุมมองชีวิตให้ลึกขึ้นอย่างมีความหมายอีกหนึ่งไฮไลต์ของปีนี้คือการเปิดตัวคอนเทนต์ “ละครคุณธรรม” ที่สร้างมิติใหม่ให้กับวงการอสังหาฯ ไทยครั้งแรก! กับซีรีส์ “ศึกลูกเขยตัวร้ายกับแม่ยายตัวตึง” ที่จะมาเล่าบริการหลังการขายที่มีคุณภาพของแสนสิริ ให้การดูแลลูกบ้านด้วยมาตรฐานครบวงจร ผ่านละครที่ทั้งน่าติดตาม สนุกสนาน กระชับ เข้าใจง่าย โดยนำเสนอผ่าน 4 แกนหลัก ได้แก่ Quality, Security, Caring, Community พร้อมฉากจริง เรื่องจริง และสถานการณ์ที่ใคร ๆ ก็อินได้ ซึ่งละครเรื่องนี้เกิดจากความร่วมมือกันของแสนสิริและ ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์ ช่องขวัญใจมหาชน ที่มาร่วมพลิกโฉมการสื่อสารของแสนสิริให้สนุก มีสาระ และเข้าถึงใจคนอย่างแท้จริงตลอด 9 ปีที่ผ่านมา แสนสิริพิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ใช่เพียงแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งในเรื่องของสินค้าและบริการ แต่ยังเป็นผู้นำด้านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย ที่เข้าใจความรู้สึกของผู้คนและกล้าสื่อสารด้วยความจริงใจเสมอ และในปีที่ 10 นี้ เรายังคงเดินหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ผสานทั้งสาระและความบันเทิง ถ่ายทอดเรื่องราวของการอยู่อาศัยให้ง่ายขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้น และเต็มไปด้วยความสุขในทุกรายละเอียด ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Sansiri PLC