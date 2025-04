YOLK ขายทาร์ตไข่แสนชิ้นต่อเดือน

ผู้จัดการรายวัน 360 -YOLK (โยล์ค) แบรนด์ทาร์ตไข่ฝีมือคนไทย จาก The Holiday Group (เดอะ ฮอลิเดย์ กรุ๊ป) หลังเปิดแบรนด์เพียง 4 เดือน สร้างกระแสฟีเวอร์ ลูกค้าต่อแถวตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิด เสิร์ฟความอร่อยเดือนละกว่า 100,000 ชิ้น ปีนี้มีแผนจะขยายสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มอีก 5 สาขา เดินหน้า Collaboration กับแบรนด์ไทยในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดการเป็นเกตุเวย์พาแบรนด์ไทยไปสู่ระดับโกลบอลนนายสาริน รณเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ร่ำรวยที่สุด จำกัด ในเครือเดอะ ฮอลิเดย์ กรุ๊ป ซึ่งร่วมก่อตั้งกับ นายวสุวัส คูหาเปรมกิจ กล่าวว่า หลังจากการปั้นแบรนด์ Holiday Pastry มา 5 ปีเต็ม จึงตัดสินใจต่อยอดความสำเร็จด้วยการเปิดแบรนด์น้องใหม่ ทาร์ตไข่ YOLK หลังจากเปิดตัวมา 4 เดือน ได้รับการตอบรับจากลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติดี ยอดขายเติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีสัดส่วนลูกค้าอยู่ที่คนไทย 60 % และต่างชาติ 40%ส่วนหนึ่งเพราะได้อานิสงส์จากโลเคชั่นร้าน สาขาบรรทัดทองและเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นย่านเดสทิเนชั่นของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะฐานลูกค้าจากจีน ฮ่องกง เกาหลี และญี่ปุ่น โดยเหตุผลที่เลือกแตกแบรนด์ใหม่ พร้อมเลือกเมนูทาร์ตไข่ เพราะ​มองว่าเป็นขนมสุดคลาสสิกที่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของทุกคน“ที่ผ่านมา เดอะ ฮอลิเดย์ กรุ๊ป สร้างปรากฏการณ์ให้เมนูขนมหลายๆ เมนูเป็นกระแสมาแล้ว ดังนั้น พอจะปั้นแบรนด์ใหม่ เราเล็งเห็นว่าทาร์ตไข่ เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด และสำหรับตลาดเมืองไทย ก็ยังมีโอกาสทางการตลาดสำหรับขนมทาร์ตไข่อีกมากที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์เลิฟ แม้เราจะได้สูตรทาร์ตไข่ต้นตำรับจากเชฟชาวฮ่องกง ที่เคยช่วยเราพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์จนได้รับความนิยมอย่างมากมาแล้ว เรานำทาร์ตไข่ของ YOLK มาพัฒนาและปรับสูตรอย่างพิถิพิถันในทุกขั้นตอน เพื่อให้ถูกปากคนไทยมากที่สุด ทาร์ตไข่ของ York อบสดใหม่จากเตา ทุก 30 นาที และมีการปรับสูตรให้คงความกรอบได้นาน”นายสาริน กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ดิ้งที่ชัดเจนมาตั้งแต่วันแรก ทำให้ YOLK ไม่เพียงเป็นกระแสตั้งแต่เปิดตัว แต่ยังเป็นแบรนด์ที่รักษากระแสความนิยมได้ต่อเนื่อง จนเป็นเสมือนแลนด์มาร์ก ทั้งที่สาขาแรก ย่านบรรทัดทอง (ฝั่งตรงข้ามจุฬา ซอย14) สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 7 (หน้าลิฟท์แก้ว ใกล้โรงภาพยนตร์ SF) ตลอดจนสาขาเจริญนคร 10 (เฉพาะดีลิเวอรี่) กระทั่ง ปัจจุบัน แบรนด์ YOLK มียอดขายทะลุ 100,000 ชิ้นต่อเดือนนอกจากจะขยายสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มอีก 5 สาขาในปีนี้ พร้อมขยายครัวกลางให้พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า ยังมีแผนจะแท็กทีมกับแบรนด์ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของไทย เพื่อนำเสนอรสชาติใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เพื่อสร้างชื่อให้แบรนด์ไทยไปไกลในระดับสากล โดยคาดว่าจะทยอยเปิดตัวผลงาน Collaboration ในช่วงไตรมาสสาม ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา YOLK ได้ประเดิมความร่วมมือกับ MTCH แบรนด์มัทฉะสเปเชียลตี้ของไทย รังสรรค์ทาร์ตไข่มัทฉะโมจิสดมาแล้วสำหรับเป้าหมายในอนาคต นายสาริน กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ The Holiday Group ต้องการนำรสชาติความเป็นไทยไปสู่ระดับโลก (Local to Global) ทั้งนี้ คาดว่า หาก YOLK ขยายครบ 7 สาขา จะทำให้มียอดขายทาร์ตไข่แตะล้านชิ้นต่อเดือ