MBK เร่งขยายฐานลูกค้าต่างชาติ ผนึก “แอร์ไลน์-โรงแรม-TAGTHAi”

ผู้จัดการรายวัน360 - เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรใหม่สายการบิน-โรงแรม พร้อมจับมือ TAGTHAi ยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยแบบไร้รอยต่อ ขยายฐานลูกค้าต่างชาติเต็มสูบ รองรับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตและนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกรายงานข่าวจาก ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แหล่งช้อปปิ้งครบวงจรใจกลางกรุงเทพมหานครและเป็น The Best Tourist Destination in Bangkok แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก แจ้งว่า เอ็มบีเคได้เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรใหม่ พร้อมสานต่อความร่วมมือพันธมิตรสายการบินและโรงแรม ภายใต้แคมเปญ MBK x Partnership Project 2025 ส่งมอบความประทับใจตลอดทั้งปีด้วยประสบการณ์ล้ำค่า ภายใต้เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ตอกย้ำจุดหมายปลายทางที่ต้องมาเยือน a must-visit destinationล่าสุด เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย นางสาวสรัญญา เจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นตัวแทน ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการ TAGTHAi EASY PAY อีวอลเล็ตโฉมใหม่ สนับสนุนการยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติให้เที่ยวไทยอย่างไร้รอยต่อ ใช้จ่ายปลอดภัย สแกนง่าย จ่ายสะดวก ด้วย Thai QR Payment เป็นครั้งแรกในไทยเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นพันธมิตรและเชิญชวนร้านค้าภายในศูนย์ฯ ร่วมให้บริการ TAGTHAi EASY PAY อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยในเฟสแรกมีร้านค้าที่เข้าร่วมในกลุ่มศูนย์อาหาร กลุ่มบริการขนส่งและรับฝากสัมภาระ ซึ่งปัจจุบันลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติในเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มาจากหลายประเทศทั่วโลก โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน และ สหรัฐอเมริกาโดยพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงสุดของนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT นิยมใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าแฟชันและเครื่องประดับ คลินิกความงาม สินค้ากีฬา ตามลำดับ ส่วนนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าแฟชันและเครื่องประดับ สินค้ากีฬา ของฝากของที่ระลึก คลินิกความงาม ตามลำดับเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังร่วมกับ TAGTHAi แพลตฟอร์มบริการด้านการท่องเที่ยวไทย ส่งมอบเอกสิทธิ์สุดพิเศษต้อนรับลูกค้านักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ดังนี้ต่อที่ 1 ต้อนรับลูกค้านักท่องเที่ยวด้วย MBK & TAGTHAi Welcome Gift เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน TAGTHAi รับฟรี!! ยาดมสมุนไพรหอมสดชื่นผ่อนคลายจากการรังสรรค์กลิ่นลิขสิทธิ์พิเศษของเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งยาดมเป็น Soft Power ของไทยที่ต่างชาติชื่นชอบ ทั้งซื้อใช้เองและเป็นของฝาก โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A นอกจากนี้ รับฟรี!! ซิมการ์ดนักท่องเที่ยวที่ธนาคารกสิกรไทย ชั้น G เพื่อเชื่อมการท่องเที่ยวประเทศไทยแบบไร้รอยต่อ ซึ่งในแอพพลิเคชัน TAGTHAi เต็มไปด้วยสิทธิประโยชน์อีกมากมายต่อที่ 2 มอบส่วนลด 25 % จาก AIRPORTELs ผู้ให้บริการฝากและส่งสัมภาระ ชั้น 6 โซน B สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการจากศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ไปยังสนามบิน หรือ โรงแรมที่พักในกรุงเทพฯต่อที่ 3 รับฟรี MBK Shopping Bag สำหรับลูกค้านักท่องเที่ยวที่มียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป และ เมื่อรีวิวประสบการณ์ช้อป ชิม ชิล ที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แชร์โมเมนต์สุดประทับใจใน Tripadvisor/Google review รับฟรี!! สติ๊กเกอร์สุดคิ้วท์สำหรับติดกระเป๋าเดินทางนอกจากนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือพันธมิตรโรงแรมชั้นนำ ได้แก่ โรงแรมทินิดี เทรนดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ และ โรงแรมดุสิต ดีทู สามย่าน ส่งมอบความประทับใจในการท่องเที่ยวไทยให้กับลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ต่อที่ 1 ต้อนรับลูกค้านักท่องเที่ยวด้วย MBK Welcome Gift เพียงแสดง Passport และ Boarding Pass หรือ E-ticket และ คีย์การ์ดโรงแรม ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A รับฟรียาดมกลิ่นสมุนไพรไทยหอมสดชื่นต่อที่ 2 มอบส่วนลด 25 % จาก AIRPORTELs ผู้ให้บริการฝากและส่งสัมภาระ ชั้น 6 โซน B สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการจากศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ไปยังสนามบิน หรือ โรงแรมที่พักในกรุงเทพฯต่อที่ 3 รับฟรี MBK Shopping Bag สำหรับลูกค้านักท่องเที่ยวที่มียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป และ เมื่อรีวิวประสบการณ์ช้อป ชิม ชิล ที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แชร์โมเมนต์สุดประทับใจใน Tripadvisor/Google review รับฟรี!! สติ๊กเกอร์สุดคิ้วท์สำหรับติดกระเป๋าเดินทาง