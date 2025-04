OR เปิดร้าน found & found สาขา 7 ที่พีทีที สเตชั่น พระราม 4

โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายภายในร้านครอบคลุมถึงเครื่องสำอาง สกินแคร์ อาหารเสริม และวิตามิน เป็นต้น

OR เปิดตัว found & found ร้านค้าปลีกด้านสินค้าสุขภาพและความงาม สาขา 7ที่ พีทีที สเตชั่น พระราม 4 พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก 7 แบรนด์ชั้นนำขายดีจาก โอลีฟ ยัง (Olive Young) ประเทศเกาหลีใต้ ครบจบในที่เดียว ครั้งแรกในไทย ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มเป็น 12 สาขาภายในปี 2568หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับ นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด หรือ ORHW ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ OR เปิดร้าน found & found สาขาที่ 7 ณ พีทีที สเตชั่น พระราม 4 อย่างเป็นทางการ ด้วยแนวคิด "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." โดยมีนายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ประธานกรรมการ ORHW พร้อมคณะผู้บริหาร OR และ ORHW รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ นายโนริกิโยะ อิเคดะ ผู้อำนวยการ บริษัท สุกิ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ นายคิงก้วย หวง กรรมการผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานหม่อมหลวงปีกทอง เปิดเผยว่า OR มุ่งสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ โดยขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ธุรกิจที่นอกเหนือจากน้ำมันให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม โดยเน้นกลยุทธ์ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ของ found & found ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและความงามที่ครบครันสำหรับทุกคนโดยตั้งเป้าขยายเป็น 12 สาขาภายในปี 2568 จากปัจจุบัน ร้าน found & found เปิดให้บริการแล้ว 7 สาขา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีและตั้งเป้าที่จะเติบโตเป็น 50 สาขาในปี 2569นายณัฐพล กล่าวว่า found & found สาขาพระราม 4 มีจุดเด่นคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก 7 แบรนด์ชั้นนำยอดนิยมจาก โอลีฟ ยัง ประเทศเกาหลีใต้ มาจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย แบรนด์ BIO HEAL, Bring Green, Round A'Round, Wake Make, Colorgram, Fillimilli และ ID.FM IDEAL FOR MEN นอกจากนี้ ยังนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งจาก ไทย ญี่ปุ่น โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง SUGI Holdings จากญี่ปุ่น และ Konvy ผู้นำด้านบิวตี้อีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยแนวคิด "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." ที่ตั้งใจนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจาก ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีที่ทันสมัย มีคุณภาพที่เหมาะกับทุกสภาพผิว ทุกเพศสภาพ และทุกวัยผ่านเครือข่ายของสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองแบบใหม่ที่เรียบง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นปัจจุบัน found & found เปิดให้บริการแล้ว 7 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ร้าน found & found สาขาพระราม 4 ได้แล้ววันนี้ พร้อมเปิดให้บริการสั่งสินค้าผ่านทางGrabMart อีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้รับสินค้า ส่งตรงถึงหน้าบ้าน ได้อย่างทันใจ