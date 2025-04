“เซ็นกรุ๊ป” จัดทัพแบรนด์รุกตปท. ผนึกซีพีลุยอาหารพร้อมทานรีเทล

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นกรุ๊ป เปิดวิสัยทัศน์ธุรกิจปี 2568 ย้ำความเป็นผู้นำที่ประกอบธุรกิจอาหารอย่างมั่นคงและยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมชู Everyday Zen เพื่อให้ผู้บริโภคคิดถึงเซ็นกรุ๊ป และความหลากหลายของแบรนด์ในเครือ โดยมุ่งผลักดันเป้าหมายเติบโตในอนาคตเฉลี่ย 10% ต่อปีนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นกรุ๊ป ในฐานะผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารในเครือ รวม 10 แบรนด์ ประกอบด้วยแบรนด์อาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ คือ Zen, AKA , On the Table , Din's , TETSU , Sushi Cyu & Carnival และแบรนด์อาหารไทย 4 แบรนด์ คือ เขียง, ตำมั่ว, ลาวญวน, De Tummour ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค ที่มองหาอาหารที่มีคุณภาพและความคุ้มค่าจากร้านอาหารระดับ premium ไปถึงร้านอาหารแนว casual dining โดยปีนี้ เซ็นกรุ๊ป จะมาเล่าถึงทิศทางและกลยุทธ์สำคัญของแต่ละแบรนด์อาหารในเครือฯ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน พร้อมชูคอนเซปต์ Everyday และ Buffet ผู้นำด้านเมนูปลาคุณภาพเยี่ยม คัดสรรจากแหล่งที่มีมาตรฐาน ปรุงอาหารญี่ปุ่นถูกปากคนไทย เน้นเจาะกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่และกลุ่มเพื่อนฝูง คนวัยทำงาน• AKA: ร้านอาหารปิ้ง-ย่างสไตล์ญี่ปุ่น Yakiniku Buffet คัดสรรเนื้อคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ปิ้ง-ย่างที่สนุกสนานให้กลุ่มลูกค้านักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ วัยทำงาน• On the Table : ร้านอาหาร สไตล์คาเฟ่ Japanese with a Twist ปรุงอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ที่เน้นเจาะกลุ่มครอบครัว คนวัยทำงานที่ชอบhang-out กับกลุ่มเพื่อนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง• เขียง : ร้านอาหารไทยสตรีทฟู้ดส์ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ ต้องการมื้ออาหารที่รวดเร็ว เช่น วัยทำงาน และนักเรียนนักศึกษา• ตำมั่ว : ร้านอาหารไทย-อีสาน ที่รู้ลึก รู้จริงเรื่องส้มตำ ใส่ใจในทุกขั้นตอนการปรุงและคัดสรรวัตถุดิบของส้มตำในแต่ละจาน เน้นเจาะกลุ่มครอบครัว คนทำงาน ที่ชื่นชอบอาหารรสจัดจ้าน• ลาวญวน : ร้านอาหารที่ผสมผสานวัฒนธรรมทางอาหาร ของ 3 เชื้อชาติลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มคนวัยทำงาน และกลุ่มครอบครัวที่มองหาอาหารเพื่อสุขภาพ สด สะอาด อร่อย• Sushi Cyu & Carnival ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับ Hi-end ที่เชี่ยวชาญด้านซูชิและอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ คัดสรรวัตถุดิบ premium ส่งตรงจากญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟในบรรยากาศหรูหราแบบเป็นกันเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบโอมากาเสะ ซูชิคุณภาพเยี่ยม และประสบการณ์การรับประทานอาหารที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียดสำหรับแผนการขยายสาขาในปีนี้ เซ็นกรุ๊ปจะมุ่งเน้นการเติบโตในรูปแบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศ มีภูมิภาคเอเชียเป็นเป้าหมายแรก โดยในปี 2567 มีการเปิดร้าน “เขียง” ที่ประเทศ ญี่ปุ่น, ลาว และ มาเลเซีย และในไตรมาสแรก ของปี 2568 มีเปิดเพิ่มที่ ลาว 1 สาขา และฟิลิปปินส์ 1 สาขา พร้อมแผนเปิดสาขาเพิ่มที่ ฟิลิปปินส์ ลาว และมาเลเซียอย่างต่อเนื่องอีกหลายสาขา นอกจากนี้ยังมีแผนเปิดสาขา On The Table และ ลาวญวน ที่ประเทศลาว ในไตรมาส 2 อีกด้วยอีกทั้งยังขยายช่องทางการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ในประเทศไทย ที่ไม่ใช่เพียงแค่ขายอาหารในร้านอาหารเท่านั้น แต่เป็นการขายผ่านช่องทางขายปลีก โดยร่วมมือกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จํากัด (มหาชน)นำร่องที่แมคโคร และโลตัส ทุกสาขา ด้วยการส่งน้ำปลาร้าสูตรเด็ด แบรนด์”ตำมั่ว” เข้าไปขายคู่กับชุดผักส้มตำพร้อมปรุง มี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ “ชุดผักส้มตำปลาร้า” และ “ชุดผักส้มตำไทย” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้รับประทานตำมั่วทุกที่ ทุกเวลา เจาะเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างและครอบคลุมมากที่สุดนอกจากนี้ เซ็นกรุ๊ปยังมีแผนในการปรับภาพลักษณ์และองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบรนด์อาหารที่สั่งสมมากกว่า 30ปี ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับผู้บริโภคยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการบริโภค เพื่อให้แบรนด์อาหารในเครือสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีนี้ เซ็นกรุ๊ปยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social & Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ทั้งเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ เซ็นกรุ๊ปใช้ “อาหาร” เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม สะท้อนความห่วงใยที่มีต่อสังคมไทย ผ่านแคมเปญหลักประจำปี ZEN ปันอิ่ม ปันสุข ที่จะจัดขึ้นในทุกไตรมาส โดยมอบอาหารให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของเซ็นกรุ๊ปในฐานะองค์กรที่ใส่ใจ แบ่งปัน และพร้อมยื่นมือช่วยเหลืออยู่เสมอ ทั้งยังสะท้อนความหลากหลายของเมนูในเครือฯ ที่สามารถสร้างทั้งความสุข ความอิ่ม และความตื่นตาตื่นใจให้แก่ทุกคนได้อย่างแท้จริงนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด กล่าวถึงทิศทางหรือวิสัยทัศน์ทางการตลาดของแต่ละแบรนด์อาหารในเครือ ว่า ปัจจุบันธุรกิจของ เซ็นกรุ๊ป มีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่1 ธุรกิจร้านอาหาร สร้างการเติบโตของสาขาที่มีอยู่ในมืออยู่แล้ว ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพอาหาร บริการ และประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในทุกตลาด2 ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยรายได้หลักมาจากการขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ ซึ่งปีนี้จะเน้นขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศเต็มกำลัง จากปีก่อนที่เปิดแฟรนไชส์ร้านอาหาร เขียง 2 สาขาแรก ในประเทศลาว ได้แก่ เขียง ศิวิลัย และ เขียง โพนสีนวน ซึ่งประสบความสำเร็จในการทำตลาดอย่างมาก และในขณะเดียวกัน จะมีการปรับโมเดลรูปแบบการให้บริการในร้านเขียงที่เป็นสาขาแฟรนไชส์ ให้มีรูปแบบการให้บริการในร้านมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เน้นการ delivery เพียงอย่างเดียว3 ธุรกิจผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย โดยรายได้ในปี 2567 ทำรายได้รวม 734 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34 %• เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรุงรสของบริษัทย่อย เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น• คิง มารีน ฟู้ดส์ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลและเนื้อแช่แข็งของบริษัทย่อย ธุรกิจอาหารทะเลและเนื้อแช่แข็ง รวมถึงวัตถุดิบ ในการปรุงอาหาร มีการจัดหาสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้าเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารถือเป็นธุรกิจหลักของเซ็นกรุ๊ป มีสัดส่วนกว่า 70% ของธุรกิจทั้งหมด ปัจจุบันมีร้านอาหารในเครือ 10 แบรนด์ รวมกว่า 317 สาขา ซึ่งมีทั้งสาขาที่ลงทุนเอง 177 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 140 สาขา ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนายศิรุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ปีนี้ธุรกิจจะโฟกัสที่การทำรายได้และสร้างผลกำไรในสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปรับโมเดลธุรกิจให้กระชับ ทันสมัย พร้อมทั้งการขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันให้แบรนด์ ในเครือมีฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สร้างความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตให้กับตลาดหลักในกลุ่มประเทศในเอเชีย อาทิ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม ลาว คาดว่าในปี 2568 นี้ จะสามารถต่อยอดให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตได้ตามเป้าหมาย