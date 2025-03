เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จัดงาน “THE MALL LIFESTORE SONGKRAN FESTIVAL” ปักหมุด ‘บางแค’ แลนด์มาร์กเล่นสงกรานต์กรุงเทพฯ ตะวันตก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงการเตรียมกิจกรรมสำหรับเทศกาลมหาสงกรานต์สำหรับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน นี้ ว่า ในเทศกาลมหาสงกรานต์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ได้เตรียมจัดงาน “THE MALL LIFESTORE SONGKRAN FESTIVAL” มหากาพย์สงกรานต์ สาดความสุข สนุกทั้งครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้แคมเปญ Summer-Cation ซึ่งเป็น ‘มหากาพย์’ ความสุข ความสนุกที่จัดต่อเนื่องในเดือนมีนาคม - เมษายน นี้ เพื่อร่วมขานรับโครงการ Thailand Summer Festivals ของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก ระยะเวลา 2 เดือนดังกล่าว ‘การท่องเที่ยว’ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อ โดยปีนี้ ใช้งบประมาณถึง 300 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรม โปรโมชั่นในช่วงซัมเมอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 80 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสีสันกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง และเพิ่ม 10 ไฮไลท์กิจกรรมสำหรับ ‘สงกรานต์’ ที่ตั้งเป้าหมายรองรับการท่องเที่ยวสงกรานต์ภายในประเทศของกลุ่มครอบครัวทั่วกรุงเทพฯ ให้สอดรับกับแผนงานกระตุ้นการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ปี 2568และด้วยทำเลที่ตั้งของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ในปัจจุบันขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีจุดเชื่อมต่อการคมนาคมเข้าสู่เมืองได้สะดวกรวดเร็วผ่านรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, การขยายตัวของชุมชนโดยรอบ 10 กิโลเมตร มีประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน มีบ้านเรือนที่พักอาศัยมากกว่า 7 แสนยูนิต ปัจจัยดังกล่าว ทำให้เทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ จะปักหมุดเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ให้เป็นแลนด์มาร์กเล่นน้ำสงกรานต์ รวมถึงกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัวแบบครบครันที่สามารถใช้เวลาได้ทั้งวันในวันสงกรานต์ ทั้งกิน ช้อป เที่ยว ของโซนกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก โดยจำลองบรรยากาศ‘บีช เพลย์กราวน์’ ยาวกว่า 15 เมตร พร้อมอุโมงค์น้ำ ยาวกว่า 20 เมตร บริเวณ M GREEN PARK ด้านหน้าศูนย์การค้าให้เล่นสงกรานต์ แดนซ์สนุกกับดีเจ เปียกได้ทั้งวัน โดยในวันที่ 10 เมษายน นี้ จะเริ่มต้นฉลองสงกรานต์รับปีใหม่ไทยกับขบวนความงามของนางงามจากเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์, นางสาวไทย, ความหล่อระดับอินเตอร์จากเวที มิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์ และ M Friends 3 มาสคอตสุดคิ้วท์ มีร่า มีร่า (MIRA MIRA), มี มี่ (ME ME) และ เมอร์ เมอร์ (MUR MUR) ที่จะมาเซอร์ไพรส์ในลุคพิเศษต้อนรับสงกรานต์ รวมถึงกิจกรรมความบันเทิง มิวสิกปาร์ตี้, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย, แฟมิลี่ฟันเกมที่ให้ทั้งความสนุกและการลุ้นรับรางวัล, การช้อปปิ้ง, กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ในทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีความสนุกของ ‘Harbor Island สงกรานต์ปาร์ตี้’ ที่สาขาบางกะปิ หนึ่งใน Attraction สำคัญที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ว่า กลุ่มเดอะมอลล์ นับเป็นหนึ่งในภาคีภาคเอกชนที่สำคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการร่วมขยายผลการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในทุกเทศกาล เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมในเทศกาลมหาสงกรานต์ในประเทศไทยปีนี้ ททท. มิได้โฟกัสเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับกลุ่ม ‘ไทยเที่ยวไทย’ ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศปีนี้ ทาง ททท.คาดการณ์ว่า จะอยู่ที่ 4,418,500 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 6% สร้างรายได้ 19,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% โดยได้แรงสนับสนุนจากเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นทั่วไทย และ Maha Songkran World Water Festival 2025 ภายใต้โครงการ Thailand Summer Festivals ซึ่งการที่ปีนี้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ได้ร่วมปักหมุด ขยายผลเพิ่มสีสันให้เป็นจุดเล่นน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก จะเป็นการร่วมสนับสนุนให้เกิดเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ได้อีกทางหนึ่ง และจะเป็นอีกหนึ่งสีสันของการเล่นน้ำสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศของครอบครัวไทย ที่สามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ในทุกรูปแบบ10 มหากาพย์สงกรานต์เฟสติวัล สนุกสุดมันส์ทั้งครอบครัว ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา กับกิจกรรมความสนุก 4 มิติ ได้แก่ เล่นน้ำสงกรานต์และความบันเทิง (DANCTINATION), กิจกรรมสำหรับครอบครัว (FAMILY & KIDS ATTRACTIONS), กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (CULTURAL CELEBRATIONS), โปรโมชั่นสุดฮอต กิน ช้อป เที่ยว (HOLIDAYS DEALS) ฉลองสงกรานต์ได้ทั้งวัน ทั้งครอบครัว แบบครบจบในที่เดียว1. THE MALL LIFESTORE SONGKRAN PARADE SHOW ครั้งแรกกับขบวนความงาม นำโดยนางงามจากเวที MISS UNIVERSE THAILAND โอปอ-สุชาตา ช่วงศรี รองอันดับ 3 MISS UNIVERSE 2024 พร้อมด้วยนางงามจากเวทีนางสาวไทย และหนุ่มหล่อจากเวที MISTER GLOBAL THAILAND 2024 พร้อมเซอร์ไพร์สเปิดตัว M FRIENDS ในลุคพิเศษฉลองสงกรานต์ ในวันที่ 10 เม.ย. 68 เวลา 17:00 น. ที่ M GREEN PARK ชั้น G ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค2. SONGKRAN FESTIVAL: BEACH EXPERIENCE ปักหมุดเดสติเนชั่นจุดเล่นน้ำ กรุงเทพฝั่งตะวันตก พบกับ SAND BEACH PARTY หาดทรายจำลองยาวกว่า 15 เมตร และ WATER SPLASH TUNNEL อุโมงค์น้ำยาวกว่า 20 เมตร พร้อมแดนซ์สนุกท่ามกลางสายน้ำกับดีเจ , วันที่ 10 –16 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00 น. พร้อมหรรษาปากระจายกับเกมส์ “หนุ่มหล่อตกน้ำ” เวลา 16.00 - 20.00 น. ที่ M GREEN PARK ชั้น G และที่บริเวณ M LIFESTYLE HALL ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และพบกับ SUMMER BEACH BALL ใจกลางห้างกว่า 30,000 ลูก ที่มาร่วมมอบความสนุกให้กับน้องๆ หนูๆ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา3. SONGKRAN FESTIVAL: MUSIC PARTY มหกรรมคอนเสิร์ต ขนทัพศิลปินนักร้องชื่อดังมาร่วมส่งมอบความสนุก ความบันเทิงครบรส นำโดย PERSES, PROXIE, THE TOYS, POLYCAT, THE PARKINSON, INK WARUNTORN, ATOM CHANAKAN, ICE SARUNYU, YOURMOOD, MIRRR, MEYOU, MVL(เป้ วง MILD) พร้อม MEET & GREET กับแซนต้า-พงศภัค จากซีรีส์ “PERFECT 10 LINERS สายรหัสเทวดา” และ “เติ้ล-เฟิร์สวัน” จากผลงานมินิซีรีส์ “SECRET LOVE MINI SERIES” ในวันที่ 10 –16 เม.ย. 68 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา4. HARBOR ISLAND SONGKRAN PARTY เล่นน้ำคลายร้อน สนุกกับปาร์ตี้บนสวนน้ำลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมความมันส์จากเหล่าดีเจชื่อดัง ในวันที่ 12-13 เม.ย. 68 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ5. THE MALL LIFESTORE JUNGLE WALK 2025 ท่องโลกมหัศจรรย์ แดนสัตว์แปลกพิศวงแบบยกกันมาทั้งป่า เนรมิตถ้ำให้เหล่าสัตว์แปลกทั้งหลายพร้อมโชว์ตัวกว่า 300 ชีวิต วันที่ 11–20 เม.ย. 68 ที่ MCC HALL ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ6. SONGKRAN FESTIVAL: STYLE BATTLE อย่าพลาด! กับโอกาสแสดงตัวตนและสร้างสีสันให้สงกรานต์นี้เป็นที่จดจำ ในรันเวย์ประชันสไตล์สุดสร้างสรรค์ ด้วยแฟชั่นสุดจี๊ด 3 หมวดหมู่สุดสนุก! Kids Summer Dream, Family Summer Fun และ Summer Fantasy ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงช้อปจากร้านแฟชั่นในศูนย์ฯ แล้วรับสิทธิ์ขึ้นเวทีประชันลุคสุดปัง วันที่10 และ 16 เม.ย. 68 ที่ M Space ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ7. THE MALL LIFESTORE JUNGLE WALK 2025 ท่องโลกมหัศจรรย์ แดนสัตว์แปลกพิศวง EP. 2 ใกล้ชิดคาปิบารา รวมทั้งสัตว์แปลกมากมาย เปิดประสบการณ์ส่องสัตว์บนบ้านต้นไม้ และกิจกรรมแอดแวนเจอร์ อาทิ ปีนผา ขี่รถ ATV ผจญภัยในถ้ำส่องสัตว์นักล่า ตั้งแต่วันที่ 11–20 เม.ย. 68 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ8. SONGKRAN FESTIVAL: THAI TRADITIONAL SHOW ชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ จากเหล่านักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 –16 เม.ย. 68 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา9. SONGKRAN FESTIVAL: THAI TROOP ไทยแทร่ สนุกครื้นเครง รื่นเริงแบบไทยๆ กับขบวนกลองยาว สร้างบรรยากาศอบอุ่นในวันของครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 13-14 เม.ย. 68 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา10. SUMMER-CATION DEALS พบกับมหากาพย์ดับร้อนแห่งปี ช้อปสนุกกับร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์ฯ และห้างฯ สะสม M STAR ยิ่งช้อป ยิ่งรับเพิ่ม มิชชั่นช้อปรับ M STARสะสมครบ ตามกำหนด รับ CASH COUPON และของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 23 เม.ย. 68 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา”ทั้งนี้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา ศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า โดยตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 ทางทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร พื้นที่ ระบบความปลอดภัยและยังคงเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องเพื่อความไม่ประมาท ซึ่งในเบื้องต้นทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ซีด้า จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้างของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารของทุกโครงการ และให้การรับรองตามหลักวิศวกรรมสถานว่าทุกอาคารสามารถรองรับแรงแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ส่งผลให้อาจมีจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการลดลงบ้าง จากความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และส่วนหนึ่งอาจได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย โดยเราหวังว่า เหตุการณ์จะสามารถกลับมาคลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากใกล้วันหยุดยาวต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งรอยยิ้ม ความสุข ความสนุกของคนไทยทุกคน”กล่าวปิดท้าย.