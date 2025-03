ORมอบน้ำมันแก่กทม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตึกสตง.ถล่ม

OR มอบน้ำมันดีเซล 2,000 ลิตร แก่ กทม. เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตึกถล่มหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบน้ำมันดีเซลจำนวน 2,000 ลิตร ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบเหตุตึกถล่มก่อนหน้านี้ OR ได้สนับสนุนน้ำมันดีเซลจำนวน 600 ลิตร ให้แก่มูลนิธิเส้นด้ายเพื่อนำไปเติมให้รถแบคโฮสำหรับปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งยังได้มอบเครื่องดื่ม Café Amazon จำนวน 4,700 ชุด และเบเกอรี่ จำนวน 4,000 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจในการค้นหาผู้สูญหายให้แก่ทีมกู้ภัย ทีม PTT Group SEALs ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม ปตท. ร่วมปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยในครั้งนี้ รวมถึงจิตอาสา ตลอดจนผู้ประสบภัยอีกด้วยทั้งนี้ OR ยืนยันจะยังคงเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมในระยะต่อไป โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งพร้อมเป็นกำลังใจและเคียงข้างผู้ประสบภัยทุกท่านเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน