เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ เปิดตัว “สตาร์บัคส์ บลอนด์ เอสเปรสโซ โรสต์”

เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเครื่องชงกาแฟแคปซูลในไทยต่อเนื่องในปีนี้ เปิดตัว “สตาร์บัคส์ บลอนด์ เอสเปรสโซ โรสต์” กาแฟสูตรพิเศษผสานเมล็ดกาแฟจากลาตินอเมริกา ให้รสชาติที่เข้มข้นแต่กลมกล่อม พร้อมกลิ่นหอมหวานสดชื่น ควบคู่กับการเปิดตัวแคมเปญ “แค่คลิกก็ยกคาเฟ่มาไว้ที่บ้าน” สร้างแรงบันดาลใจให้คอกาแฟชาวไทยได้สร้างสรรค์ประสบการณ์คาเฟ่ที่บ้านได้ง่าย ๆภายในงานนี้ยังได้เปิดตัว อาโป - ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรักกาแฟสร้างสรรค์เครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ที่บ้านด้วยตัวเอง กับเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ ที่มีเครื่องดื่มคุณภาพสูงหลากหลายชนิด และเครื่องชงกาแฟที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย มอบเครื่องดื่มที่ลงตัวได้ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้วของคุณตลาดเครื่องชงกาแฟแคปซูลทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้กาแฟแคปซูลได้รับความนิยมจากคอกาแฟอย่างมาก ได้แก่ ความสะดวกในการชงดื่มแก้วต่อแก้ว การใช้งานเครื่องชงกาแฟที่สะดวกง่ายดาย และทางเลือกของกาแฟที่หลากหลายและสามารถปรุงเองได้ และวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่ขยายตัวมากขึ้นของกลุ่มคนในเมืองที่นิยมชงกาแฟที่บ้าน รวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคหลังสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความต้องการสัมผัสประสบการณ์การดื่มกาแฟที่ดีเยี่ยมจากคาเฟ่ที่บ้านเพิ่มมากขึ้นอนาคตของตลาดกาแฟไทยจึงขึ้นอยู่กับกลุ่มเครื่องชงกาแฟแคปซูล โดยปัจจุบัน ตลาดเครื่องชงกาแฟแคปซูลในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate - CAGR) อยู่ที่ 8.5% (ที่มา: ยูโรมอนิเตอร์)เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ เป็นผู้นำในตลาดเครื่องชงกาแฟแคปซูลในประเทศไทย โดยมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักทุกปีตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากเทรนด์ของคอกาแฟที่มีไลฟ์สไตล์นิยมการดื่มด่ำประสบการณ์คาเฟ่ที่บ้าน ส่งผลให้มีโอกาสดื่มกาแฟมากขึ้น รวมถึงความหลากหลายของเครื่องดื่มจากสตาร์บัคส์ และเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องชงกาแฟที่ล้ำสมัย และความชื่นชอบแบรนด์สตาร์บัคส์ และเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้อย่างเหนียวแน่น ทั้งนี้ เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ และสตาร์บัคส์ ยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคอกาแฟอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานเครื่องชงกาแฟและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆนายโจโจ้ เดลา ครูซ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในปีนี้ เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ มุ่งมั่นมอบประสบการณ์พิเศษของคาเฟ่มาให้คอกาแฟได้เพลิดเพลินไปกับแนวคิด “ร้านกาแฟที่บ้านคุณ” (Your Coffee Shop at Home) โดยมีกลยุทธ์หลักมุ่งเน้นการนำเสนอเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่คุณภาพเยี่ยมที่ชงดื่มเองที่บ้านได้ ด้วยเครื่องชงกาแฟที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่หลากหลายและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่คอกาแฟชาวไทย"กลยุทธ์สำคัญขับเคลื่อนการเติบโต ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ 1 ประสบการณ์การใช้งานเครื่องชงกาแฟที่ง่ายและสะดวก ทำให้ประสบการณ์การชงเครื่องดื่มแก้วโปรดที่ผู้บริโภคกำลังมองหา ทำได้ง่ายเพียงคลิกเดียว กับเครื่องชงกาแฟเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ ที่ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมระดับโลก เรด ดอท ดีไซน์ อวอร์ด และยังมีขนาดเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดของบ้านหรือคอนโดอีกด้วยกลยุทธ์ที่ 2 นำเสนอเครื่องดื่มที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการในการดื่มด่ำกับเครื่องดื่มคุณภาพที่บ้าน จากความเชื่อของเราที่ยึดมั่นมาตั้งแต่ปี 2561 ว่า "กาแฟไม่ได้มีแค่กาแฟดำ" (Coffee is not just black) ได้พัฒนามาสู่แนวคิด “ร้านกาแฟที่บ้านคุณ” (Your Coffee Shop at Home) ด้วยการนำเสนอเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายจำนวนมากใกล้เคียงกับร้านกาแฟ รวมทั้งยังมีเมนูกาแฟดำ จากกาแฟคั่วบดละเอียด 100% คุณภาพสูงจากแบรนด์สตาร์บัคส์ และ เนสกาแฟ บรรจุด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทแคปซูล ที่ออกแบบให้สามารถรักษารสชาติที่ดีเยี่ยมของกาแฟคุณภาพสูงตั้งแต่กระบวนการคั่วจนถึงการชงกลยุทธ์ที่ 3 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น การร่วมมือของ “เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ x คิทแคท” ในการเปิดตัวเครื่องดื่มโกโก้ใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้บริโภคอย่างล้นหลามนายโจโจ้ เดลา ครูซ กล่าวเสริมว่า “ในฐานะผู้นำตลาด เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดตัว “สตาร์บัคส์ บลอนด์ เอสเปรสโซ โรสต์” ซึ่งเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเราในเดือนเมษายน 2568 ที่จะมาถึงนี้ เพื่อตอบรับเทรนด์กาแฟคั่วอ่อนที่กำลังได้รับความนิยมและสร้างความประทับใจให้แก่คอกาแฟ พร้อมกันนี้ เรายังได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ “แค่คลิก กับ เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้” (CLICK with NESCAFÉ Dolce Gusto) ซึ่งได้จับมือกับ ‘อาโป’ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรักกาแฟที่สนุกกับการใช้เครื่องชงกาแฟเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ ซึ่งอาโปจะร่วมทำคอนเทนต์และร่วมงานอีเวนต์สำหรับผู้บริโภค เพื่อเชิญชวนแฟน ๆ มาร่วมสนุกและสัมผัสประสบการณ์ “อะ คลิก ทู คาเฟ่ คัลเจอร์” (A Click to Café Culture) ไปด้วยกันเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และแคมเปญใหม่นี้ จะช่วยผลักดันเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความนิยมของคอกาแฟชาวไทยที่ชื่นชอบประสบการณ์คาเฟ่ที่บ้านอย่างลงตัว”สตาร์บัคส์ บลอนด์ เอสเปรสโซ โรสต์ มีจำหน่ายแล้วในราคา 329 บาทต่อกล่อง รวม 12 แคปซูล ที่ร้านค้าชั้นนำ และร้านค้าออนไลน์สำหรับงาน “แค่คลิก กับ เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้” (CLICK with NESCAFÉ Dolce Gusto) ณ ลานบีคอน 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จบไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างมากมาย