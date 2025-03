MLAB เปิดมัลติแบรนด์สโตร์ รุก “สปอร์ต-แอคทีฟไลฟ์สไตล์”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมนทาแกรม ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า สปอร์ต-แอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ จัดเอ็กซ์คลูซีฟอีเว้นท์ เปิดตัว MLAB มัลติแบรนด์สโตร์ใหม่ล่าสุด ภายใต้แนวคิด “Meet Your Unmet” ศูนย์รวมแบรนด์สปอร์ต-แอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ และอุปกรณ์เสริมระดับพรีเมียมจากทั่วโลก ดีไซน์ไม่ซ้ำ เดินหน้าขยายสาขาอีกกว่า 5 แห่ง ในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อตอบรับกระแสการเติบโตของตลาด Active Lifestyle และเทรนด์ Athleisure ที่กำลังมาแรงนายณัฐพล ปัทมพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมนทาแกรม จำกัด กล่าวว่า “MLAB ไม่ใช่เพียงแค่ร้านค้าปลีก แต่คือแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงสินค้า Sport-Active Lifestyle เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุด พร้อมสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างให้กับลูกค้า ผ่านการคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถัน และบริการที่ตอบโจทย์ในทุกมิติ เราเชื่อว่าการสร้าง ‘Destination for the Unconventional’ จะทำให้ MLAB เป็นมากกว่าร้านค้า แต่เป็นพื้นที่ที่รวมเอาความหลงใหลในกีฬา แฟชั่น และไลฟ์สไตล์มาไว้ด้วยกัน MLAB พร้อมขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์กระแส Active Lifestyle และ Athleisure ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว”MLAB ไม่เพียงเป็นร้านค้าปลีกสินค้า Sport-Active Lifestyle แต่ยังเป็น Lifestyle Hub ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ระดับโลก ทั้งในแง่ของความหลากหลาย นวัตกรรม และประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่าง โดยใช้ 4 กลยุทธ์หลัก ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่1. Exclusive Multi-Brand Experience – เพิ่มตัวเลือกสินค้าและแบรนด์ชั้นนำระดับโลกMLAB วางแผนขยายพอร์ตสินค้าด้วยการเพิ่มแบรนด์ชั้นนำใหม่ที่ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาสินค้า Sport-Active Lifestyle แบบพรีเมียมและแตกต่างจากตลาดทั่วไป ปัจจุบัน MLAB เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก เช่น On รองเท้าวิ่งที่มีเทคโนโลยี CloudTec®, Sunski แว่นกันแดดผลิตจากวัสดุรักษ์โลกจากซานฟรานซิสโก, Flower Mountain แบรนด์รองเท้าแฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่น มาพร้อมความสวยงามที่ได้แรงบนดาลใจจากธรรมชาติผ่านงานฝีมือ Birkenstock รองเท้าแตะจากเยอรมนีที่โดดเด่นเรื่องดีไซน์เหนือกาลเวลาและความสบาย Athletics FTWR รองเท้าที่ผสานแฟชั่นเข้ากับฟังก์ชันการใช้งาน Hyperice อุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกายที่มาในรูปแบบของเครื่องนวดที่มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด และ Cannondale แบรนด์จักรยานที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยี2. Curated Selections – คัดสรรสินค้าให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่MLAB คัดเลือกสินค้าด้วยแนวคิด “Personalized Shopping” เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นพบสินค้าที่สะท้อนตัวตนของพวกเขา ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกซื้อสินค้า แต่เป็นการ ได้ทดลองสิ่งใหม่ และค้นพบสไตล์ของตัวเอง ทีมผู้เชี่ยวชาญของ MLAB พร้อมให้คำแนะนำแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและประสบการณ์ที่ดีที่สุด3. Community & Engagement – สร้างแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงคนรัก Sport-Active LifestyleMLAB ไม่ได้เป็นเพียงร้านค้า แต่เป็น Community Space สำหรับคนที่ชื่นชอบ Sport-Active Lifestyle และการออกกำลังกาย ที่สามารถมาพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ MLAB ยังมีแผนจัด Exclusive Events, Collaboration กับแบรนด์ระดับโลก และเวิร์กช็อปพิเศษ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับลูกค้า4. Expansion & Accessibility – ขยายสาขาและช่องทางการจำหน่าย รองรับกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศและต่างชาติ MLAB ตั้งเป้าขยายสาขาในศูนย์การค้าชั้นนำและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกที่สุด ปัจจุบันมี 12 สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม, แฟชั่นไอส์แลนด์, เมกาบางนา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลเวสเกต, สเปลล์รังสิต, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ และเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต พร้อมแผนขยายตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ MLAB ยังขยายไปสู่ตลาดออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม O2O (Offline-to-Online) ที่เชื่อมโยงกับร้านค้าออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ3. 