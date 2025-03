CRC Sports คว้าสิทธิ์จัดจำหน่าย 3 แบรนด์คุณภาพจากสวิตเซอร์แลนด์ McKINLEY, energetics และ PRO TOUCH ขยายตลาดสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เข้าถึงคนทุกระดับ

CRC Sports (ซี อาร์ ซี สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และผู้บริหารร้านค้าปลีกกีฬา Supersports คว้าสิทธิ์จัดจำหน่ายแบรนด์กีฬาคุณภาพจากสวิตเซอร์แลนด์เจ้าแรกในไทย พร้อมเปิดตัว 3 แบรนด์ ภายใต้ INTERSPORT ได้แก่ McKINLEY, energetics และ PRO TOUCH ตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะผู้จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำในประเทศ ด้วยการเดินหน้าปรับ Sport Ecosystem ให้ครบวงจร ครอบคลุมทุกประเภทกีฬาให้เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้า ผลักดันให้ทุกคนเข้าถึงกีฬาด้วยสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการและไลฟสไตล์ ขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่รักการออกกำลังกาย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มองหาสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้คุณอเล็กซองด์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดค้าปลีก Performance Sports ด้วยการสร้าง Business Ecosystem ที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ความเชี่ยวชาญในทุกประเภทกีฬา การบริหารแบรนด์กีฬาชั้นนำที่หลากหลาย การสร้างคอมมูนิตี้กีฬา และการมีช่องทางจำหน่ายที่เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งของการเป็นมัลติแบรนด์สปอร์ตสโตร์ที่มีความครบวงจร มีแบรนด์สินค้าให้เลือกมากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างอีโคซิสเต็มธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการเลือกหาแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าก็ถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ โดยเรามุ่งหวังให้ลูกค้าได้สินค้าที่ตอบโจทย์และครอบคลุมตรงตามความต้องการมากที่สุด เพื่อให้เราเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า เมื่อนึกถึงกีฬาให้นึกถึงซูเปอร์สปอร์ต”ด้านคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า ซูเปอร์สปอร์ตเดินหน้าตามไดเรคชันแบรนด์ Move you, Move Sports ให้คนทุกระดับและทุกเจเนเรชันมีสุขภาพที่ดี ด้วยการเข้าถึงสินค้าและอุปกรณ์กีฬาทีมีคุณภาพ จึงมองว่าหากเรามีสินค้าที่มีความหลากหลายของราคา ก็จะเปิดโอกาสให้กับลูกค้าในกลุ่มได้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพเช่นกัน สินค้าจา INTERSPORT จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์INTERSPORT ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 ที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากความร่วมมือของ 10 องค์กรซื้อขายสินค้ากีฬา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายค้าปลีกกีฬาระดับนานาชาติที่แข็งแกร่ง ในช่วงปี 1970s INTERSPORT ได้รับเลือกให้เป็นผู้ค้าปลีกกีฬาอย่างเป็นทางการในโอลิมปิกที่ มิวนิก (1972), อินส์บรุค (1976) และมอสโก (1980) ทำให้แบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยขยายธุรกิจสู่เอเชียในช่วงต้นปี 2000s โดยเปิดสำนักงานจัดซื้อในฮ่องกง ก่อนขยายไปยังจีน ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ บริษัทได้เปิดสำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ที่เบิร์น สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อรองรับการเติบโตสำหรับ 3 แบรนด์ที่ทาง Supersports นำเข้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าสายสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ ประกอบด้วย1. McKINLEY: อุปกรณ์และรองเท้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งคุณภาพสูง เช่น การเดินป่า แคมปิ้ง และการปีนเขา• ตลอด 40 ปี McKINLEY มุ่งมั่นพัฒนาอุปกรณ์และรองเท้าสำหรับการเดินป่าและกิจกรรมกลางแจ้งจาก สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้ทุกคนได้ออกไปสำรวจธรรมชาติอย่างมั่นใจ ด้วยฟังก์ชัน นวัตกรรม และดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การผจญภัย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินป่ามือใหม่หรือนักสำรวจผู้ช่ำชอง McKINLEY พร้อมพาคุณออกไปสัมผัสโลกกว้าง• Brand Tagline: Escape To Nature2. energetics: เสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับออกกำลังกายทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิ่ง เทรนนิ่ง และโยคะ• กว่า 30 ปีที่ energetics สร้างสรรค์เสื้อผ้าและรองเท้ากีฬาคุณภาพสูง ในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ จากสวิตเซอร์แลนด์สู่กว่า 40 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะวิ่ง เทรนนิ่ง หรือออกกำลังกายในแบบของคุณ energetics พร้อมพาคุณไปให้สุดทุกจังหวะของการเคลื่อนไหว• Brand Tagline: Every Athlete. Every Sport.3. PRO TOUCH: อุปกรณ์กีฬาและรองเท้าคุณภาพสูงจากสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นเทนนิส แบดมินตัน ปิงปอง บาสเก็ตบอล• ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ PRO TOUCH สั่งสมประสบการณ์กว่า 20 ปีในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับกีฬาบอลและแร็กเก็ต โดดเด่นด้วยคุณภาพ ความทนทาน และฟังก์ชันที่รองรับนักกีฬาทุกระดับ มั่นใจทุกจังหวะการเล่น ไปกับ PRO TOUCH• Brand Tagline: Play as One​สินค้าจาก INTERSPORT ทั้ง 3 แบรนด์ พร้อมวางจำหน่ายแล้ว ที่ร้าน Superports ทั้งหมด 38 สาขา และ Pop Up Store ที่ Supersports สาขาเซ็นทรัลชิดลม วันที่ 20 มีนาคม 2568 – มิถุนายน 2568 และจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยภายในสิ้นปี 2568 พร้อมกันนี้ยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์บนเว็บ Supersports.co.th รวมถึงใช้ช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ Lazada, Shopee เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ Facebook > Supersports และทาง www.supersports.co.th