รฟม.-ผู้รับสัมปทาน เร่งตรวจสอบโครงสร้าง-ระบบรถไฟฟ้าMRT ทุกสายประเมินความปลอดภัย

รฟม.สั่งผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้า MRT 4 สาย ตรวจสอบประเมินโครงสร้างรถไฟฟ้า และความปลอดภัยของโครงสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เน้นปลอดภัยสูงสุด วันนี้ปิดอาคารจอดรถ ส่วนรถที่จอดสามารถนำออกจากอาคารได้การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจต้งว่า ตามที่ เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมา และส่งแรงสั่นสะเทือนส่งผลกระทบมาถึงกรุงเทพมหานคร นั้น ขณะนี้รถไฟฟ้ามหานคร ทั้งหมด 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายมีน้ำเงิน) รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) ยังคงงดให้บริการชั่วคราว รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดรถของ รฟม. ทุกแห่งทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถออกจากระบบได้ตามปกติพร้อมกันนี้ รฟม. ได้สั่งการให้ผู้รับสัมปทานทุกสาย เริ่มตรวจสอบระบบงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและเตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการรวมถึงสั่งการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสายของ รฟม. ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ สามารถติดตามการเปิดให้บริการอีกครั้งได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้- MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 Facebook Page และ X : BEM Bangkok Expressway and Metro และ Instagram : mrt_bangkok หรือ โมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT- MRT สายสีเหลือง ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง MRT Yellow Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTYellowLine เว็บไซต์: www.ebm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’- MRT สายสีชมพู ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTPinkLine เว็บไซต์: www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINsมา