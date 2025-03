เปิดแล้ว! "Market Place เทพรักษ์" ถอดสูตร Community Mall โมเดลล่าสุด พร้อมกลยุทธ์ Neighbourhood-Centric ถูกใจคนย่านพหลฯ-วัชรพล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all’ เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office สร้างความแข็งแกร่งใน The Ecosystem for All เดินหน้าเปิด Market Place เทพรักษ์ ครั้งแรกกับคอนเซ็ปต์ Community Mall บวกโมเดลใหม่ Urban Fresh Market ปักหมุดใจกลางพหลฯ-วัชรพล สะดวก ครบครันและดีที่สุดในย่าน ด้วยกว่า 360 ร้านค้า บนพื้นที่โครงการรวม 7,300 ตร.ม. ศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ที่ยกระดับและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่ คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชนะวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล President, Retail and Development, คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Chief Operating Officer, Asset Management Group 2, คุณสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Executive Project Director และคุณธนิษา โจเซฟ Head of Community Mall Business ร่วมงาน นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Chief Operating Officer, Asset Management Group 2 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา "พื้นที่" และมอบ "ประสบการณ์" ที่ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมอ โดย Community Mall จะเข้ามา Synergy ใน Ecosystem เดียวกัน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ช่วยตอบสนองความต้องการลูกค้าในเชิงลึกได้มากขึ้น “Market Place เทพรักษ์” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ New Model โครงการแรก ที่เราปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยผนวก Community Mall เข้ากับ Urban Fresh Market และเป็น Neighbourhood-Centric ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของแต่ละย่าน ทั้งในแง่ความสะดวกสบาย มีร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงพื้นที่ Hang out หลังเลิกงาน อีกทั้งจัด Event ที่เชื่อมโยงชุมชน เช่น Outdoor Market, Weekend Market และกิจกรรมสำหรับ Pet-friendly Community เป็นพื้นที่ของทุกคนมาใช้เวลาได้ทุกวัน พร้อมเจาะกลุ่มครอบครัว ลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ และต้องการความสะดวก โดยย่านเทพรักษ์เป็นย่านที่มีการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์สูง ด้วยโอกาสทางธุรกิจและความต้องการของคนในย่านจากโซนหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่อาศัยมีจำนวนกว่า 174,000 ยูนิต มีอัตราการเพิ่มจำนวน 2.4% ต่อปี และมีจำนวนประชากรเกือบ 400,000 คน”1.Community Mall โมเดลใหม่ ผสานจุดแข็งโมเดล Community Mall เข้ากับ Urban Fresh Market ตลาดสดยุคใหม่ที่ทันสมัย มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย เพื่อสร้างมิติใหม่ในวงการค้าปลีกไทย ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง สะดวกสบายทุกวัน ครบครันในที่เดียว2.Insight ใหม่ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ย่านพหลโยธิน-วัชรพลอย่างลึกซึ้ง พบว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยเติบโตสูง กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อสูง และให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่สมดุล ต้องการความสะดวกสบาย อยากได้พื้นที่ Public Space ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และใส่ใจในเรื่อง Hygiene รวมถึงคนเมืองมีเวลาจำกัด และหลังเลิกงานอาจจะไม่อยากเดินทางไกล แต่ยังต้องการแหล่ง Hangout & Social Life ชอบทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในพื้นที่ใกล้บ้าน ให้ความสำคัญกับ Sustainable Community ยกระดับคุณภาพชีวิต คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม3.Rebrand ใหม่ ปรับ Brand Identity ให้มี Mood & Tone ที่ทันสมัยขึ้น ตอบโจทย์ทั้ง Daily Convenience, Flexible hour และ Lifestyle ยกระดับมาตรฐานคอมมูนิตี้มอลล์ของไทยให้ทัดเทียมระดับอินเตอร์ เปลี่ยนภาพ Community Mall เมืองไทย• ครบครันและดีที่สุดในย่าน ประกอบด้วย พื้นที่ Community Mall ขนาด 5,800 ตร.ม. จำนวน 60 ร้านค้าและพื้นที่ Urban Fresh Market สะอาดทันสมัย ขนาด 1,500 ตร.ม. กว่า 300 ร้านค้าo Food Destination ร้านอาหารหลากหลายตั้งแต่ ร้านแนวเทรนดี้ ร้านอาหารครอบครัว ร้านนั่งชิล หลังเลิกงาน และ ตื่นตาตื่นใจไปกับร้านแนว street food ชื่อดังo Urban Fresh Market ตลาดสดรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพ สะอาดปลอดภัย เพลิดเพลินกับการจับจ่าย ทั้งของสด อาหารทะเล อาหารออแกนิก และวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วโลก และมีร้านหลากหลายทั้ง Ready to Eat, Grab & Go, Take Homeo Family & Co-creation space พื้นที่ผ่อนคลายและทำกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว Kid playground และ พื้นที่ Pet-Friendly พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้o Health & Beauty: ครบครันกับร้านค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามo พื้นที่จัดงาน Events ทั้ง Tourism Event, Food Fair และ Health Fair เป็นต้น• ขนทัพแบรนด์และร้านค้าครบครัน ทั้ง Tops Supermarket ร้านอาหารดัง Street Food มากมาย อาทิ ร้านราดหน้ายอดผัก จากสาขาศาลเจ้าพ่อเสือ, กุ๊กขี้เมา จากบรรทัดทอง, เช็งซิมอี๊, หมูทอดเจ๊จง, เสือเบิร์นไฟ, ซั่งไห่ (ซาลาเปาและข้าวมันไก่), ผักบ้านต่าย ผักออร์แกนิก, ราดหน้าเฮียอ้วน เยาวราช, ผัดไทยรสชา, กงสี ทีบาร์, ร้านชาวเลซีฟู้ดส์ และร้านเต้าหู้ทอดสวัสดี แม่โอเล่ รวมถึงกลุ่มร้านบริการ เช่น AUTO 1 ศูนย์บริการรถยนต์ออโต้วัน ในเครือเซ็นทรัล และ PETClub ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าพรีเมียม สำหรับสัตว์เลี้ยงและบริการต่างๆ ครบวงจร• ดีไซน์ใหม่ด้วยตัวอาคาร Low-Rise ในบรรยากาศร่มรื่น Tropical Style พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับ ทุกคนในครอบครัว, พื้นที่ Pet Friendly, และที่จอดรถสะดวกสบายกว่า 200 คัน• เดินทางสะดวก โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาเพียง 5 นาทีจากถนนพหลโยธิน และใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีจากถนนวิภาวดี ใช้ทางด่วนฉลองรัช หรือเส้นทางถนนวัชรพล หรือโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ใช้เวลาเพียง 7 นาทีจากสถานีสายหยุดMarket Place เทพรักษ์ จะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของเซ็นทรัลพัฒนา แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ "Imagining better futures for all" และความมุ่งมั่นในการสร้าง "Centre of Life" ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริงติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก

https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities