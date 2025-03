New Balance บุกศูนย์กลางสปอร์ตแฟชั่นเมืองไทย กับสาขาใหม่ใจกลางเมืองที่สยามเซ็นเตอร์ พร้อมวางจำหน่ายคอลเลกชัน MADE in USA แบบเอ็กซ์คลูซีฟ

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ที่ ไร้ขีดจำกัดในศาสตร์แห่งสุนทรีย์ของศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ เปิดพื้นที่ต้อนรับ New Balance (นิว บาลานซ์) แบรนด์สปอร์ตแฟชั่นระดับโลก ภายใต้การดำเนินงานของ แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา (MAP Active Adiperkasa Ltd.) เดินหน้าขยายประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับสาย sneaker และกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่ ชื่นชอบการแต่งตัวสไตล์ active wear ในไทย ด้วยการเปิดสาขาใหม่ ณ สยามเซ็นเตอร์ แหล่งรวมสตรีทสไตล์และเทรนด์ระดับแนวหน้า โดยนำเสนอสินค้าครบครัน ทั้งสาย Performance และ Lifestyle สะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ที่ผสานระหว่างกีฬาและแฟชั่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัวพิเศษ ฉลองเปิดร้านใหม่ พบกับสินค้ารุ่น U992MM จากคอลเลกชั่น MADE in USA วางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ให้เหล่าสนีกเกอร์เฮดได้จับจองกันก่อนใคร ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 พบกันได้ที่ร้าน New Balance สาขา Siam Center ชั้น M#newbalance #nbThailand #SiamCenter #TheIdeaopolis #BeInspired #BeTheFirst