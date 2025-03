เปิดโลกออทิสติก! งานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2025 5 – 6 เม.ย.นี้ ณ มิวเซียมสยาม

กล่าวว่า "ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติและประชาคมออทิสติกทั่วโลกได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับออทิสติกอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล Autism Digital Learning Center และแพลตฟอร์ม Screening Tool for Person with Special Needs, การส่งเสริมการจ้างงานและสร้างอาชีพ ให้บุคคลออทิสติกได้มีรายได้และความมั่นคงในชีวิต และ การสร้างความเข้าใจและยอมรับจากสังคม ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการแสดงผลงานของบุคคลออทิสติกในหลากหลายด้าน เราเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน บุคคลออทิสติกจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง"กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงบุคคลออทิสติก จึงร่วมสนับสนุนการจัดงานวันออทิสติกโลกในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด Bangkok For All ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและยอมรับความหลากหลาย เรามุ่งมั่นสนับสนุนบุคคลออทิสติกและคนพิการทุกประเภท ผ่านการจ้างงาน การจัดการศึกษา การฝึกอาชีพ และสวัสดิการต่างๆ สำหรับคนพิการกว่า 150,000 คนในกรุงเทพฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ และขอเชิญชวนประชาชนทุกวัยมาร่วมเปิดใจ เรียนรู้ และเป็นกำลังใจให้กับบุคคลออทิสติกไปด้วยกันกล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะบุคคลออทิสติก เราร่วมมือกับมูลนิธิฯ และภาคส่วนต่างๆ มายาวนานกว่า 13 ปี ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพ การสร้างงานและอาชีพ และการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ โดยสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อเครือฯ อาทิ ทรูวิชั่นส์ ทรูโฟร์ยู และ TNN24 อย่างต่อเนื่องในงานนี้ ทรู ร่วมกับมูลนิธิฯ และโรงแรมสยามเคมปินสกี้ ได้นำ Autism Digital Learning Center มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ พร้อมเปิดตัวระบบคัดกรอง STS สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ เรายังนำบาริสต้าออทิสติกจากทรูคอฟฟี่มาสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เครือฯ และการร่วมงานของ 'หมอเน๋ง - ศรัณย์ นราประเสริฐกุล' จากซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษ เพื่อเติมเต็มสีสันให้กับงาน อีกทั้งประชาชนทั่วประเทศยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของทรูปลูกปัญญา มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย ได้ตลอดทั้ง 2 วัน”กล่าวว่าต่อว่า “งานนี้เป็นเวทีที่สะท้อนศักยภาพของบุคคลออทิสติก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้ธีม "Au(tism) of Mind" ไม่ว่าจะเป็น Workshop from Autism โดย Artstory by Autistic Thai ที่เปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้แสดงออกผ่านศิลปะหลากหลายรูปแบบ, Performance from Autism กับการแสดงดนตรีจากศิลปินออทิสติก และการแสดง Live Painting & Music ที่ผสมผสานศิลปะและเสียงเพลงจากวง NAP A LEANนอกจากนี้ยังมี Shop & Booth from Partnership ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือบุคคลออทิสติก พร้อมบูธให้ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุน รวมถึง Talk Session เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลออทิสติก อาทิ หัวข้อ Work with Autism โดย หมอเน๋ง ศรัณย์ นักแสดงจากซีรีส์ Good Doctor และ พี่แจ็ค ผู้ช่วยผู้กำกับออทิสติก และหัวข้อ Autism Love & Learn ที่สะท้อนการเติบโตไปด้วยกันของครอบครัวออทิสติก.ด้านกล่าวว่า "ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ และมีโอกาสนำผลงานของตัวเองมาจัดแสดง ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าบุคคลออทิสติกก็มีความสามารถและสามารถทำตามความฝันได้ ขอบคุณที่ให้โอกาสและสนับสนุนพวกเรา และผมหวังว่าผลงานของผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ๆ ที่มีความฝันเหมือนกันครับ"