ครั้งแรกในไทย! แมคอดัมส์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์อัลตราพรีเมียมสัญชาติอังกฤษ การันตีวัตถุดิบคุณภาพชั้นเยี่ยม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 68, กรุงเทพมหานคร - ถึงเวลาแล้วที่สุนัขของคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พบกับอาหารสุนัขที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยง และการันตีคุณภาพเทียบเท่าอาหารที่คุณทำกินเองที่บ้าน เพราะเราเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัว อย่าง แบรนด์ แมคอดัมส์ (McAdams) โดย บริษัท พอว์ดักส์ จำกัด ที่ภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพชั้นเยี่ยม และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากประเทศอังฤษ ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันจากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มที่เชื่อถือได้ เลือกใช้เฉพาะเนื้อไก่ฟรีเรนจ์สด ปราศจากเนื้อสัตว์ป่นทุกชนิด เพื่อให้ได้อาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง จัดงาน “McAdams Official Launch Event” เปิดตัวอาหารสุนัขอัลตราพรีเมียม (Ultra Premium) ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ 26 มีนาคม 2568 ที่ร้าน เดอะการ์เด้นส์ออฟดินสอพาเลซคุณเจสซี่ แดงบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พอว์ดักส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท พอว์ดักส์ เล็งเห็นถึงความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างของสัตว์เลี้ยง อีกทั้งส่วนตัวเลี้ยงสุนัข 2 สายพันธุ์ คือ เฟรนช์บูลด็อก และคอร์กี้ ซึ่งทั้งคู่มีความต้องการโภชนาการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเฟรนช์บูลด็อกที่เลี้ยงไว้ มีอาการแพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั่วไป จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่นำเข้าอาหารสุนัข แบรนด์ แมคอดัมส์ (McAdams) ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาจำหน่ายในประเทศไทย เพราะด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุล จะช่วยให้สุนัขของคุณมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในทุกวันสำหรับวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นสูตรอาหารจากแบรนด์ แมคอดัมส์ (McAdams) ใช้ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระฟรีเรนจ์ (Free Range) 1 ตัวต่ออาหารเม็ดทุก ๆ 1 กิโลกรัม จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพโปรตีนจากธรรมชาติ เพราะคัดสรรไก่จากฟาร์มระดับ Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals : RSPCA เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจการในอังกฤษและเวลส์ซึ่งส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ โดยไม่ใช้ส่วนผสมของเนื้อและกระดูกป่น (Meat Meal free) หรือชิ้นส่วนที่เหลือจากกระบวนการแล่เนื้อ (Meat by-Products free) และเรามุ่งมั่นที่คัดสรรอาหารคุณภาพเพื่อมอบทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับคนรักสัตว์ทุกคนในประเทศไทยต่อไปคุณสุวชิระ วิจิตรพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท พอว์ดักส์ จำกัด กล่าวว่า ส่วนตัวเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง แบรนด์แมคอดัมส์ (McAdams) มีให้เลือกหลากหลายสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของสุนัขแต่ละช่วงวัยและสายพันธุ์ ดังนี้1.อาหารแบบเม็ด (Complete Baked Biscuits) เราจะไม่ใช้กระบวนการอัดเม็ดด้วยความร้อนสูง แต่จะค่อย ๆ อบเม็ดอย่างช้า ๆ ในอุณหภูมิต่ำ (Oven Baked, Low Temperature) เพื่อคงคุณค่าสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ ให้ดีที่สุด และกักเก็บกลิ่นความหอมอร่อยของวัตถุดิบที่ทำให้สัตว์เลี้ยงกินได้ง่าย ซึ่งมีด้วยกัน 8 สูตร เหมาะสำหรับสุนัขในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ไซส์เล็ก ไซส์กลางไปถึงใหญ่ รวมไปถึงสุนัขที่แพ้ง่ายและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ขนาด 2 กิโลกรัม ราคา 1,490 บาท, 1,590บาท และ 1,690 บาท2.อาหารแบบเปียก (Succulent Wet Trays) สูตรการปรุงอย่างพิถีพิถันโดยวิธี slow-cook ทำให้อาหารสุกนุ่มโดยใช้อุณหภูมิต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีด้วยกัน 4 สูตร ทั้งเนื้อไก่เลี้ยงปล่อยอิสระชิ้นนุ่มน่าทาน เนื้อไก่งวงคุณภาพ ผักสดหลากสีสัน และแซลมอน ASC (Aquaculture StewardshipCouncil) ขนาด 150กรัม ราคา 195 บาท3.อาหารแบบ ฟรีซดราย รอว์ (Complete Freeze Dried Raw Food) อาหารสุนัขครบโภชนาการ แบบฟรีซดรายรอว์ ผลิตจากไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระจากอังกฤษถึง 86% ผ่านกระบวนการฟรีซดรายเพื่อคงคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยมันเทศและแครอทที่เป็นแหล่งไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระ พร้อมด้วยแครนเบอร์รี่ที่ช่วยบำรุงระบบทางเดินปัสสาวะ เสริมด้วยกลูโคซามีนและคอนดรอยตินซัลเฟต ช่วยบำรุงข้อต่อและกระดูกให้แข็งแรง ขนาด 400 กรัม ราคา 1,490 บาททั้งนี้ ภายในงานยังได้พบกับการรวมตัวของเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ อแมนด้า ชาร์ลีน ออบดัม Miss Universe Thailand 2020, พิตต้า ณ พัทลุง, ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา และอีกมากมาย พร้อมกับเจ้าตูบสี่ขาแสนน่ารักจะพาคุณร่วมรับประทานอาหารแบบ Sit-down Lunch เพลิดเพลินในบรรยากาศแสนสบายในสวน และพบกิจกรรมเอาใจคนรักสุนัขอีกมากมายสำหรับผู้ที่สนใจหาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงครบโภชนาการเกรดพรีเมี่ยมจากประเทศอังกฤษได้แล้ววันนี้ที่ Pet N’ Me / Pet Safari / Pet Lovers Centre / Pet Club และ Pet Club Select / Pet Kingdom / Moggie Doggie / Manoon Pet Shop และ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ชั้นนำทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mcadams-th.com หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์ แมคอดัมส์ (McAdams) LINE OA : @mcadams Instagram : @mcadams.thailand Facebook : McAdams Thailand และร้าน Official Mall ของบริษัทฯ ในช่องทาง Shopee : Pawducts_officialshop และ Lazada : Pawducts