AOT เจรจาธุรกิจการบิน Routes Asia 2025 ดึง สายการบินเพิ่มเส้นทาง-ความถี่ ดันไทยฮับภูมิภาค

AOT ร่วมเจรจาธุรกิจการบิน Routes Asia 2025 ณ ประเทศออสเตรเลีย กับสายการบิน และท่าอากาศยาน ต่างๆ หวังเพิ่มเส้นทางบินใหม่ รวมทั้งเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินเดิมมายังประเทศไทย สร้างศูนย์กลางการบินในภูมิภาคบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. แจ้งว่า วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2568นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง AOT พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมการประชุมเจรจาธุรกิจ การบิน “The Route Development Forum For Asia” (Routes Asia 2025) ณ The Perth Convention and Exhibition Centre เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลียโดบการเข้าร่วมการประชุม Routes Asia 2025 ของ AOT ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเส้นทางบินใหม่ รวมทั้งเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินเดิมมายังท่าอากาศยานของ AOT และติดตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางการบิน (Air Service Development (ASD) Feasibility Study Report) ระหว่างท่าอากาศยานของ AOT และท่าอากาศยานต่างประเทศ เพื่อตอบสนองการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลAOT ได้ทำการตลาดเชิงรุกผ่านการเจรจาธุรกิจร่วมกับสายการบินต่างๆ เช่น สายการบินอินดิโก ประเทศอินเดีย สายการบินเวอร์จินออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย สายการบินคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สายการบินการูดา สายการบินไลอ้อนแอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สายการบินโอมานแอร์ รัฐสุลต่านโอมาน สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และสายการบินอลาสกาแอร์ไลน์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจการเปิดเส้นทางบินใหม่ รวมทั้งนำเสนอโครงการสนับสนุนการตลาดเพื่อเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสายการบินต่างๆนอกจากนี้ AOT ยังได้เจรจาธุรกิจร่วมกับท่าอากาศยาน เช่น ท่าอากาศยานเพิร์ธ (PER) ท่าอากาศยานไครสต์เชิร์ช (CHC) ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ (MAN) และท่าอากาศยานซานฟรานซิสโก (SFO) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อเส้นทางบินกับท่าอากาศยานของ AOTทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสายการบิน ท่าอากาศยาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากกว่า 400 หน่วยงาน ซึ่งการที่ AOT ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ถือเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทย ส่งผลให้มีการค้าและการลงทุน การสร้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน