กฟผ. ชู ‘Grid Modernization’ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการปรับตัวในภาวะวิกฤตโลกเดือดกับทิศทางพลังงานยั่งยืน ในหัวข้อ “เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทภารกิจของ กกพ.” ในกิจกรรม Kick-off "Young Change World Change" for Net Zero Emission ภายในงานแถลงข่าวโครงการ Young Change World Change : คนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลก โดยมีนายพิทักษ์ จรรยาพงษ์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นประธานเปิดงาน โดย กฟผ. ได้นำเสนอภายใต้ประเด็น “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศไทย” ร่วมกับ ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. นำเสนอ "บทบาทภารกิจของ กกพ." รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอ "แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะและการทดสอบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมนำเสนอในประเด็น “การต่อยอดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมาเผยว่า การเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสู่การผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด คือ ความท้าทาย เพราะพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE ) ไม่มีความแน่นอน กฟผ. ได้เตรียมรับมือพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น ผ่านแผนงานเพื่อสร้างความมั่นคงพลังงาน โดยพัฒนาโรงไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น ทันสมัย พร้อมพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) พัฒนาแพลตฟอร์มโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) ที่รวบรวมโรงไฟฟ้า RE และระบบกักเก็บพลังงาน มาบริหารจัดการเพื่อให้สามารถสั่งการเดินเครื่องและจ่ายไฟได้อย่างมีเสถียรภาพเสมือนมีโรงไฟฟ้าหลัก พัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center: REFC) เพื่อนำผลพยากรณ์ไปใช้วางแผนการผลิตไฟฟ้า และพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการควบคุมลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดยจูงใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ กฟผ. ยังได้พัฒนาและแสวงหาพลังงานทางเลือก อาทิเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยนำไปผสมกับก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของเซลล์เชื้อเพลิง การเตรียมพัฒนาเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ซึ่งปัจจุบันมีความปลอดภัยสูง ด้วยการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของโมดูล ช่วยลดความซ้ำซ้อนของระบบ อุปกรณ์หลักสามารถผลิตได้เบ็ดเสร็จจากโรงงาน ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ดี ติดตั้งได้เร็ว ใช้พื้นที่รองรับเหตุฉุกเฉินน้อย มีเทคโนโลยีความปลอดภัย Passive Cooling ที่ไม่พึ่งพาระบบไฟฟ้า ที่สำคัญคือราคาเชื้อเพลิงคงที่ไม่ผันผวน มีปริมาณสำรองมากในธรรมชาติ และใช้เชื้อเพลิงปริมาณน้อย สามารถสร้างความมั่นคงพลังงานควบคู่กับตอบโจทย์ภาวะโลกร้อน เพราะไม่มีการปล่อยคาร์บอนในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีพลังงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิที่จะมาช่วยผลักดันการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissionสำหรับโครงการ Young Change World Change: คนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลก จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2568 ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท