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กรุ๊ปเอ็ม กวาด 14 รางวัล LINE Thailand Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำการวางแผน สื่อโฆษณา และการสื่อสาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ผู้นำกลุ่มบริษัทด้านการลงทุนทางด้านสื่อของ ดับบลิวพีพี ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการคว้า 14 รางวัลชนะเลิศ จากงานประกาศรางวัล LINE Thailand Awards 2024


LINE Thailand Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย LINE Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการใช้โซลูชันธุรกิจบนแพลตฟอร์ม LINE สำหรับปี 2024 มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 40 รางวัล การที่กรุ๊ปเอ็มสามารถได้รับรางวัลถึง 14 รางวัลนี้ ถือเป็นจำนวนรางวัลสูงสุดที่กลุ่มบริษัทเอเยนซีได้รับ สะท้อนถึงศัยกภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงานจากกรุ๊ปเอ็ม และเอเยนซีในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ (Mindshare) เอสเซ้นส์มีเดียคอม (EssenceMediacom) เวฟเมคเกอร์ (Wavemaker) และกรุ๊ปเอ็ม ลาเทลิเย่ (GroupM L’Atelier) ในการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีเลิศให้กับแบรนด์ที่เป็นลูกค้าของกรุ๊ปเอ็มในหลากหลายอุตสาหกรรม


สรุปรางวัลที่ กรุ๊ปเอ็ม และเอเยนซีในเครือได้รับ:

TOP AGENCY AWARDS:
LINE Ads Agency: Best of the Year – Mindshare Thailand

BEST IN CLASS AWARDS: Best Official Account
Best Official Account in Food & Beverage – GON Gang โดย EssenceMediacom Thailand
Best Official Account in Fashion & Luxury – Louis Vuitton โดย GroupM L'Atelier Thailand
Best Official Account in Tech & Lifestyle – AIS โดย Mindshare Thailand รางวัลนี้แสดงให้

BEST IN CLASS AWARDS: Best Sponsored Stickers
Best Sponsored Stickers in Finance & Banking – Krungthai Bank โดย Oh! Mild Meaw และ Wavemaker Thailand
Best Sponsored Stickers in FMCG - Unilever โดย Generation Advertising และ Mindshare Thailand
Best Sponsored Stickers in Fashion & Luxury - Christian Dior โดย GroupM L'Atelier Thailand

BEST IN CLASS AWARDS: Best LINE Ads
Best LINE Ads in Fashion and luxury – Christian Dior โดย GroupM L'Atelier Thailand
Best LINE Ads in Retail & eCommerce – CP Axtra - Lotus's โดย Mindshare Thailand
BEST IN CLASS AWARDS: Best Display Ads
Best Display Ads in Automotive & Energy – Ford โดย Mindshare Thailand
Best Display Ads in FMCG - L'Oreal โดย Wavemaker Thailand
Best Display Ads in Insurance - Krungthai - AXA โดย GroupM/Wavemaker Thailand
Best Display Ads in Fashion & Luxury - Cartier โดย EssenceMediacom Thailand
Best Display Ads in Retail & eCommerce - Lazada โดย EssenceMediacom Thailand


คุณปัทมวรรณ สถาพร ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวว่า: "การคว้า 14 รางวัลจาก LINE Thailand Awards ในปีนี้ เป็นการพิสูจน์แห่งความสำเร็จที่เกิดจากความเชื่อมั่นของลูกค้าและการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันของทีมงาน กรุ๊ปเอ็มมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โซลูชันการตลาดและการสื่อสารที่เหนือระดับ เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม"
กรุ๊ปเอ็ม กวาด 14 รางวัล LINE Thailand Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำการวางแผน สื่อโฆษณา และการสื่อสาร
กรุ๊ปเอ็ม กวาด 14 รางวัล LINE Thailand Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำการวางแผน สื่อโฆษณา และการสื่อสาร
กรุ๊ปเอ็ม กวาด 14 รางวัล LINE Thailand Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำการวางแผน สื่อโฆษณา และการสื่อสาร
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