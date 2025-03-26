กรุ๊ปเอ็ม กวาด 14 รางวัล LINE Thailand Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำการวางแผน สื่อโฆษณา และการสื่อสาร

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ผู้นำกลุ่มบริษัทด้านการลงทุนทางด้านสื่อของ ดับบลิวพีพี ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการคว้า 14 รางวัลชนะเลิศ จากงานประกาศรางวัล LINE Thailand Awards 2024
LINE Thailand Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย LINE Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการใช้โซลูชันธุรกิจบนแพลตฟอร์ม LINE สำหรับปี 2024 มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 40 รางวัล การที่กรุ๊ปเอ็มสามารถได้รับรางวัลถึง 14 รางวัลนี้ ถือเป็นจำนวนรางวัลสูงสุดที่กลุ่มบริษัทเอเยนซีได้รับ สะท้อนถึงศัยกภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงานจากกรุ๊ปเอ็ม และเอเยนซีในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ (Mindshare) เอสเซ้นส์มีเดียคอม (EssenceMediacom) เวฟเมคเกอร์ (Wavemaker) และกรุ๊ปเอ็ม ลาเทลิเย่ (GroupM L’Atelier) ในการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีเลิศให้กับแบรนด์ที่เป็นลูกค้าของกรุ๊ปเอ็มในหลากหลายอุตสาหกรรม
สรุปรางวัลที่ กรุ๊ปเอ็ม และเอเยนซีในเครือได้รับ:
TOP AGENCY AWARDS:
LINE Ads Agency: Best of the Year – Mindshare Thailand
BEST IN CLASS AWARDS: Best Official Account
Best Official Account in Food & Beverage – GON Gang โดย EssenceMediacom Thailand
Best Official Account in Fashion & Luxury – Louis Vuitton โดย GroupM L'Atelier Thailand
Best Official Account in Tech & Lifestyle – AIS โดย Mindshare Thailand รางวัลนี้แสดงให้
BEST IN CLASS AWARDS: Best Sponsored Stickers
Best Sponsored Stickers in Finance & Banking – Krungthai Bank โดย Oh! Mild Meaw และ Wavemaker Thailand
Best Sponsored Stickers in FMCG - Unilever โดย Generation Advertising และ Mindshare Thailand
Best Sponsored Stickers in Fashion & Luxury - Christian Dior โดย GroupM L'Atelier Thailand
BEST IN CLASS AWARDS: Best LINE Ads
Best LINE Ads in Fashion and luxury – Christian Dior โดย GroupM L'Atelier Thailand
Best LINE Ads in Retail & eCommerce – CP Axtra - Lotus's โดย Mindshare Thailand
BEST IN CLASS AWARDS: Best Display Ads
Best Display Ads in Automotive & Energy – Ford โดย Mindshare Thailand
Best Display Ads in FMCG - L'Oreal โดย Wavemaker Thailand
Best Display Ads in Insurance - Krungthai - AXA โดย GroupM/Wavemaker Thailand
Best Display Ads in Fashion & Luxury - Cartier โดย EssenceMediacom Thailand
Best Display Ads in Retail & eCommerce - Lazada โดย EssenceMediacom Thailand
คุณปัทมวรรณ สถาพร ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวว่า: "การคว้า 14 รางวัลจาก LINE Thailand Awards ในปีนี้ เป็นการพิสูจน์แห่งความสำเร็จที่เกิดจากความเชื่อมั่นของลูกค้าและการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันของทีมงาน กรุ๊ปเอ็มมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โซลูชันการตลาดและการสื่อสารที่เหนือระดับ เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม"