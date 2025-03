ซีพีเอฟ จับมือ คู่ค้าธุรกิจเดินหน้าสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทั่วโลก

ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการผู้บริโภคทั่วโลกหรือจึงเดินหน้าสานต่อโครงการสู่ปีที่ 3 พร้อมจับมือกับคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับความสามารถทางธุรกิจในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคกว่า 55 ประเทศทั่วโลกกล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้าโครงการ Partner to Grow ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจครอบคลุมทั้งองค์กรขนาดใหญ่และ SME ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ กรอบมุ่งสนับสนุนให้คู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในทุกมิติ สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชม ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึง ส่งเสริมความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด Sustainovation โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภค พร้อมเสริมสร้างโอกาส และการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน“ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับคู่ค้าธุรกิจผู้เป็นพันธมิตรของบริษัทในการส่งมอบสินค้าไปมากกว่า 55 ประเทศทั่วโลก สามารถเติบโตไปด้วยกัน งาน Partner to Grow เติบโต เคียงข้าง ยั่งยืน ปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นว่า คู่ค้าธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ช่วยให้คู่ค้าสามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนคู่ค้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานเป็นที่ต้องการของลูกค้าในหลายประเทศ ส่งผลให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเติบโตเป็นผู้น าอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างเครือข่ายคู่ค้าธุรกิจที่แข็งแกร่ง ช่วยคู่ค้าธุรกิจสำเร็จ...ซีพีเอฟจะสำเร็จด้วย” นางสาวธิดารัตน์กล่าวกล่าวว่า การร่วมโครงการ Partner to Grow ช่วยให้บริษัทได้เรียนรู้มากขึ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของบริษัท โดยซีพีเอฟได้ให้คำแนะนำและร่วมปรับเปลี่ยนไปด้วยกัน ทั้งเรื่องการบริหารจัดการแรงงาน เครื่องจักร เพื่อให้ปทุมเฟล็กซ์สามารถส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับซีพีเอฟเผยว่า การจัดงานทำให้บริษัทรับทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และความร่วมมือระหว่างคู่ค้าและซีพีเอฟในการพัฒนานวัตกรรมและห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และลูกค้าทั่วโลก ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตไปกับซีพีเอฟได้ในระยะยาวกล่าวว่า บริษัทตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าร่วมโครงการ Partner to Grow ช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงการท างานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยให้บริษัทสามารถส่งผักสดได้ถูกต้องและทันเวลา ซึ่ง Partner to Grow ช่วยให้เรามีโอกาสขยายงานไปกับซีพีเอฟสำหรับในปีนี้ บริษัทมีกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจครอบคลุมทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพสินค้า การส่งมอบและการบริการ ความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม และความยั่งยืน ผ่านการด าเนินโครงการที่หลากหลาย อาทิโครงการ SMEx ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ก้าวสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ,โครงการ Quality Day Together ที่ช่วยให้คู่ค้าสามารถผลิตวัตถุดิบปลอดภัย ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน โครงการ INNOVATION Day โครงการ CAC โครงการบริหารจัดการต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน และโครงการให้ความรู้ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก