OR เปิด Café Amazon Concept Store แห่งแรกในกัมพูชา ตอกย้ำแนวคิด “They Grow - We Grow”โตอย่างยั่งยืน

OR เปิด Café Amazon Concept Store แห่งแรกในประเทศกัมพูชา ณ ย่านตวลโก๊ก (Toul Kork) ซึ่งเป็นย่านธุรกิจในกรุงพนมเปญ นำเสนอประสบการณ์ด้วยรูปแบบร้านที่โดดเด่น พร้อมเมนูเครื่องดื่มและอาหารที่รังสรรค์มาเป็นพิเศษให้แก่ผู้บริโภคชาวกัมพูชา อีกทั้งยังได้เปิดสถานีบริการ PTT Station Neak Vorn (พีทีที สเตชั่น เนียกกะวอน) ซึ่งเป็นสถานีบริการในรูปแบบ Flagship ครบวงจร ใจกลางกรุงพนมเปญ ต่อยอดการดำเนินธุรกิจในกัมพูชาด้วยแนวคิด “They Grow – We Grow”หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมพิธีเปิดร้าน Café Amazon Concept Store สาขาตวลโก๊ก (Toul Kork) ซึ่งถือเป็น Café Amazon ในรูปแบบ Concept Store แห่งแรกในประเทศกัมพูชา พร้อมก้าวสู่การเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงพนมเปญนอกจากนี้ คณะผู้บริหาร OR ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดสถานีบริการ PTT Station Neak Vorn (เนียกกะวอน) หนึ่งในสาขาสถานีบริการ Flagship ครบวงจรซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนมเปญอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉียบ ซาว ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกัมพูชา ร่วมงานด้วยหม่อมหลวงปีกทอง เปิดเผยว่า OR เห็นถึงศักยภาพของประเทศกัมพูชา ทั้งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ OR จึงวางกลยุทธ์ให้ประเทศกัมพูชาเป็น “บ้านหลังที่สอง” (Second Homebase) ด้วยการนำธุรกิจของ OR จากประเทศไทยสู่ตลาดกัมพูชา โดยดำเนินธุรกิจที่ประเทศกัมพูชาภายใต้บริษัท PTT Cambodia Limited (PTTCL) พร้อมเสริมสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศกัมพูชาตามแนวคิด "They Grow - We Grow" ซึ่งเป็นแนวทางที่ OR ยึดถือในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ สำหรับ Café Amazon Concept Store สาขาตวลโก๊ก (Toul Kork) เป็นร้านรูปแบบ Concept Store ร้านแรกในประเทศกัมพูชา โดยใช้แนวคิด People Concept ที่ต้องการให้ Café Amazon ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆ สามารถเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราว โดยได้นำไอเดียและความหลากหลายทาง Lifestyle ของคนแต่ละวัย รวมถึงที่ตั้งของร้านมาผสานกับการดำเนินธุรกิจ และออกแบบพื้นที่นั่งหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับทุกกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงครอบครัวนอกจากนี้ สาขานี้ยังเป็นสาขาแรกในกัมพูชาที่มีไอศกรีม Soft Serve อีกด้วย ส่วนการตกแต่งร้าน เน้นความร่มรื่นแบบ Lifestyle Oasis ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของธรรมชาติ ที่สำคัญคือ เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งภายในร้านเป็นวัสดุ ใช้วัสดุ Upcycling ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งคาเฟ่ อเมซอนใส่ใจเสมอ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน “เพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม” สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ Café Amazon Concept Store จะมีเมนูพิเศษประจำร้านที่แตกต่างกันออกไป โดยจะเป็นเครื่องดื่มแนวผสมผสาน (Fusion) ที่หยิบยกวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาเป็นจุดเด่น มีเครื่องดื่มสูตรพิเศษ (Signature Menu) ที่นำเอาวัตถุดิบจากชุมชนที่ตั้งของร้านมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะสาขานั้นๆ โดย Café Amazon สาขาตวลโก๊ก (Toul Kork) ได้หยิบเอาวัตถุดิบจากชุมชนที่ตั้งของร้านมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษที่จำหน่ายเฉพาะสาขานี้เท่านั้น ได้แก่ "Komlos Srok Yerng" (กัมเลาะ สรก เยิง) เมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากข้าวต้มมัดกล้วยซึ่งเป็นขนมประจำงานมงคลของกัมพูชา โดยใช้กาแฟ Amazon House Blend ผสมผสานกับไซรัปกล้วย และท็อปปิ้งด้วยข้าวต้มมัดกล้วย และ "Nary Smai Thmey" (นารี สมัย ทไม) เมนูปั่นที่ใช้ฝรั่งชมพูซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของกัมพูชาเป็นส่วนประกอบ โรยด้วยผงบ๊วย ทานแล้วได้ความเปรี้ยวหวานและสดชื่นที่นี่ยังมี Concept Bar ให้บริการกาแฟจากเมล็ดคัดพิเศษและเมล็ดกาแฟเฉพาะฤดูกาล ซึ่งจะให้บริการเฉพาะร้านรูปแบบ Concept Store เท่านั้น นอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้ว Café Amazon สาขาตวลโก๊ก (Toul Kork) ยังมีบริการอาหารหลากหลาย ตอบโจทย์ต่อผู้ทำงานย่าน Toul Kork ทั้งอาหารพื้นเมือง เช่น Lok Lak (ลกลัก) เนื้อ Bay Sach Chrok (เบ แซค ชุก) อาหารไทย เช่น ผัดไทย ผัดกระเพรา รวมทั้ง Light Meal และเบเกอรีปัจจุบัน Café Amazon มีสาขารวมกว่า 4,879 สาขาใน 11 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศกัมพูชามีจำนวนสาขามากเป็นอันดับ 1 มีจำนวนสาขารวม 254 สาขา และสาขานี้ถือเป็นลำดับที่ 254 การเปิด Concept Store แห่งแรกในกัมพูชานี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการนำพาแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล มุ่งสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิสำหรับสถานีบริการ PTT Station Neak Vorn (เนียกกะวอน) เป็นสถานีบริการในรูปแบบ Flagship ครบวงจร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ ที่นอกเหนือจากการให้บริการน้ำมันคุณภาพสูงตามมาตรฐาน Euro 5 แล้ว ยังได้รวมธุรกิจที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ Café Amazon ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ร้านสะดวกซัก Otteri และร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อให้บริการที่ครบครันแก่ผู้บริโภคชาวกัมพูชา โดยปัจจุบันมีสถานีบริการ PTT Station ในกัมพูชาทั้งสิ้น 186 สาขา